Ce este "efectul de ruj", un mic truc spihologic prin care mintea ne calmează și ne spune că viața este OK

Doctor de bine
14-10-2025 | 08:45
O prăjitură mică, gourmet, face ziua mai bună. Se numește efect de ruj și ne ajută când ținem diete. Detalii chiar acum, la „Doctor de bine”.

Andreea Groza

Când bugetele se restrâng, consumatorii nu renunță la răsfățuri, ci le reduc. Acest lucru este cunoscut sub numele de "efect de ruj", termen inventat de Estée Lauder- renunțăm la luxul costisitor al produselor cosmetice și ne mulțumim cu un ruj mic și accesibil. Un comportament similar apare în domeniul alimentar și este numit "foodluxxing".

Foodluxxing descrie tendința de a căuta experiențe culinare accesibile, dar premium, atunci când cheltuielile mai mari sunt inaccesibile. În loc să renunțe complet la răsfăț în perioadele de stres economic, consumatorii reconfigurează luxul în formate mai mici, răsfățuri de zi cu zi, care nu afectează grav bugetul: când nu putem pleca în vacanță la soare, ne mulțumim cu o înghețată premium sau un cocktail sofisticat.

Efectul de ruj este bazat pe psihologie. Potrivit experților, micile răsfățuri oferă confort emoțional: o gustare premium este un stimulator al stării de spirit și aduce un sentiment de normalitate și plăcere în perioadele de incertitudine.

Semnalizarea statutului este un alt obiectiv, chiar și micile răsfățuri pot oferi prestigiu social, mai ales într-o cultură în care experiențele sunt împărtășite online.

Efectul de ruj, micul truc psihologic care ne poate arăta că viața este OK

Valoarea accesibilă ne face pe majoritatea dintre noi să apelăm la efectul de ruj: să dăm 30 lei pe o prăjitură gourmet este un lux accesibil, în comparație cu o cină de 500 lei.

Din punct de vedere psihologic este o calmare cu micro-afirmare – un indiciu mic, dar semnificativ, că viața este ok. Egoul nostru primește un impuls, iar asta este suficient ca să ne însenineze ziua!

Generațiile mai tinere ar putea vedea foodluxxing-ul ca pe o oportunitate de a demonstra, de a pune în practică un anumit set de valori sociale sau de a participa la o tendință socială.

Comportamentul consumatorilor pare că evoluează dincolo de simpla atenție la preț. Suntem martori la o schimbare culturală mai amplă, plăcerea devine conștientă și intenționată, iar satisfacția emoțională, conexiunea socială și experiența senzorială sunt la fel de importante ca prețul.

Gustul „bogat, cremos și savuros” domină alegerile alimentare. Produsele funcționale cuceresc consumatorii

Dată publicare: 14-10-2025 08:12

