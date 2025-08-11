Concluzie importantă pentru sănătate. Simpla relaxare în aer liber timp de 15 minute reduce riscul apariției unei afecțiuni

Oamenii de știință au stabilit cu exactitate timpul pe care o persoană trebuie să îl petreacă în aer liber pentru a reduce riscul de depresie.

Experții au descoperit că cine petrece doar 15 minute pe zi în natură poate avea o sănătate mentală mai bună, reducând nivelurile de anxietate, depresie și oboseală.

Aceasta este concluzia unei analize care a examinat aproape 450 de studii separate.

Cu toate acestea, în mod curios, obiectivul mult lăudat de a face exerciții fizice în aer liber ar putea fi redundant, cel puțin în ceea ce privește îmbunătățirea sănătății mentale, potrivit analizei, citată de Daily Mail.

Analiza condusă de experții de la Universitatea Stanford a constatat că simpla relaxare în aer liber timp de 15 minute este mai eficientă în îmbunătățirea stării de spirit decât timpul petrecut activ în natură.

Autorul principal, profesorul Yingjie Li, a declarat: „Constatările noastre confirmă că chiar și o expunere scurtă la natură aduce beneficii substanțiale pentru sănătatea mentală, susținând dovezile că interacțiunile momentane pot reduce anxietatea, îmbunătăți starea de spirit și stimula funcțiile cognitive.”

Cercetătorii au descoperit că petrecerea a peste 45 de minute pe zi în aer liber reduce și mai mult stresul și crește vitalitatea.

Studiile științifice au descoperit de mult timp că petrecerea timpului în natură are un impact pozitiv asupra unei game largi de afecțiuni de sănătate mintală, iar unele studii susțin chiar că poate îmbunătăți sănătatea inimii.

Însă, în primul studiu de acest gen care distinge efectul diferitelor tipuri de natură, cercetătorii au sugerat că chiar și parcurile și pădurile mici din orașe pot reduce semnificativ depresia și anxietatea.

Ei au descoperit că tinerii adulți au beneficiat de avantaje chiar mai mari decât populația generală — ceea ce au subliniat ca fiind o constatare importantă, având în vedere că majoritatea tulburărilor de sănătate mintală se dezvoltă înainte de vârsta de 25 de ani.

Cele mai recente cifre arată că numărul persoanelor care solicită ajutor pentru boli mintale a crescut cu două cincimi față de perioada dinaintea pandemiei, ajungând la aproape 4 milioane.

Experții estimează că cel puțin unul din șase adulți va suferi de depresie la un moment dat în viață.

Deși simptomele pot varia foarte mult, potrivit NHS (serviciul de sănătate publică al Marii Britanii, n. red.), starea de spirit continuu proastă, stima de sine scăzută și lipsa plăcerii de a trăi pot fi semne ale depresiei.

Unii pacienți pot suferi și de anxietate debilitantă și gânduri suicidare.

Simptomele fizice includ modificări ale apetitului, constipație, lipsă de energie, libido scăzut și tulburări de somn.

Între timp, cifrele de la Oficiul Național de Statistică (ONS) arată că aproape un sfert dintre copiii din Anglia suferă în prezent de o probabilă tulburare mentală.

Conform studiului actual, se preconizează că numărul persoanelor care trăiesc în orașe va crește până la 70% până în 2050, ceea ce face ca sănătatea mentală să devină o preocupare globală, cercetătorii îndemnând factorii de decizie să implementeze mai multe spații verzi în viitor.

Cercetătorii au concluzionat că chiar și crearea unor „parcuri de buzunar” mai mici și plantarea mai multor copaci de-a lungul străzilor ar putea fi un bun punct de plecare în combaterea crizei actuale de sănătate mintală.

Ei au afirmat: „Constatările noastre arată că integrarea unei scurte expuneri la natură în rutina zilnică poate fi o intervenție eficientă”.

Oficialii consideră că creșterea anxietății și a depresiei ar putea fi determinată de o mai mare conștientizare a problemelor de sănătate mintală, precum și de criza costului vieții, care face ca mulți tineri să se lupte pentru a găsi un loc de muncă.

Numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care sunt „inactivi din punct de vedere economic” din cauza problemelor de sănătate s-a dublat în ultimul deceniu.

