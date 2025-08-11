Concluzie importantă pentru sănătate. Simpla relaxare în aer liber timp de 15 minute reduce riscul apariției unei afecțiuni

Stiri Sanatate
11-08-2025 | 14:29
pacient natura
Shutterstock

Oamenii de știință au stabilit cu exactitate timpul pe care o persoană trebuie să îl petreacă în aer liber pentru a reduce riscul de depresie.

autor
Cristian Matei

Experții au descoperit că cine petrece doar 15 minute pe zi în natură poate avea o sănătate mentală mai bună, reducând nivelurile de anxietate, depresie și oboseală.

Aceasta este concluzia unei analize care a examinat aproape 450 de studii separate.

Cu toate acestea, în mod curios, obiectivul mult lăudat de a face exerciții fizice în aer liber ar putea fi redundant, cel puțin în ceea ce privește îmbunătățirea sănătății mentale, potrivit analizei, citată de Daily Mail

Analiza condusă de experții de la Universitatea Stanford a constatat că simpla relaxare în aer liber timp de 15 minute este mai eficientă în îmbunătățirea stării de spirit decât timpul petrecut activ în natură.

Citește și
diabet
Studiu: Schimbările din ADN pot ajuta la estimarea riscului cardiac în diabet. Ce au observat oamenii de știință

Autorul principal, profesorul Yingjie Li, a declarat: „Constatările noastre confirmă că chiar și o expunere scurtă la natură aduce beneficii substanțiale pentru sănătatea mentală, susținând dovezile că interacțiunile momentane pot reduce anxietatea, îmbunătăți starea de spirit și stimula funcțiile cognitive.”

Cercetătorii au descoperit că petrecerea a peste 45 de minute pe zi în aer liber reduce și mai mult stresul și crește vitalitatea.  

Studiile științifice au descoperit de mult timp că petrecerea timpului în natură are un impact pozitiv asupra unei game largi de afecțiuni de sănătate mintală, iar unele studii susțin chiar că poate îmbunătăți sănătatea inimii.

Însă, în primul studiu de acest gen care distinge efectul diferitelor tipuri de natură, cercetătorii au sugerat că chiar și parcurile și pădurile mici din orașe pot reduce semnificativ depresia și anxietatea.

Ei au descoperit că tinerii adulți au beneficiat de avantaje chiar mai mari decât populația generală — ceea ce au subliniat ca fiind o constatare importantă, având în vedere că majoritatea tulburărilor de sănătate mintală se dezvoltă înainte de vârsta de 25 de ani.

Cele mai recente cifre arată că numărul persoanelor care solicită ajutor pentru boli mintale a crescut cu două cincimi față de perioada dinaintea pandemiei, ajungând la aproape 4 milioane.

Experții estimează că cel puțin unul din șase adulți va suferi de depresie la un moment dat în viață. 

Deși simptomele pot varia foarte mult, potrivit NHS (serviciul de sănătate publică al Marii Britanii, n. red.), starea de spirit continuu proastă, stima de sine scăzută și lipsa plăcerii de a trăi pot fi semne ale depresiei.

Unii pacienți pot suferi și de anxietate debilitantă și gânduri suicidare.

Simptomele fizice includ modificări ale apetitului, constipație, lipsă de energie, libido scăzut și tulburări de somn.

Între timp, cifrele de la Oficiul Național de Statistică (ONS) arată că aproape un sfert dintre copiii din Anglia suferă în prezent de o probabilă tulburare mentală.

Conform studiului actual, se preconizează că numărul persoanelor care trăiesc în orașe va crește până la 70% până în 2050, ceea ce face ca sănătatea mentală să devină o preocupare globală, cercetătorii îndemnând factorii de decizie să implementeze mai multe spații verzi în viitor.

Cercetătorii au concluzionat că chiar și crearea unor „parcuri de buzunar” mai mici și plantarea mai multor copaci de-a lungul străzilor ar putea fi un bun punct de plecare în combaterea crizei actuale de sănătate mintală.

Ei au afirmat: „Constatările noastre arată că integrarea unei scurte expuneri la natură în rutina zilnică poate fi o intervenție eficientă”. 

Oficialii consideră că creșterea anxietății și a depresiei ar putea fi determinată de o mai mare conștientizare a problemelor de sănătate mintală, precum și de criza costului vieții, care face ca mulți tineri să se lupte pentru a găsi un loc de muncă.

Numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care sunt „inactivi din punct de vedere economic” din cauza problemelor de sănătate s-a dublat în ultimul deceniu.

Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”

Sursa: Daily Mail

Etichete: studiu, sanatate, depresie,

Dată publicare: 11-08-2025 13:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Studiu: Un gel inovator obținut din iaurt imită structura țesutului uman. Ar putea schimba radical medicina regenerativă
Stiri Stiinta
Studiu: Un gel inovator obținut din iaurt imită structura țesutului uman. Ar putea schimba radical medicina regenerativă

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona medicina regenerativă. Ei au folosit particule microscopice, eliberate natural de celule, numite vezicule extracelulare (EV).

Studiu: Schimbările din ADN pot ajuta la estimarea riscului cardiac în diabet. Ce au observat oamenii de știință
Stiri Stiinta
Studiu: Schimbările din ADN pot ajuta la estimarea riscului cardiac în diabet. Ce au observat oamenii de știință

Un studiu internațional condus de cercetători suedezi arată că modificările chimice ale ADN-ului pot indica riscul cardiac la debutul diabetului de tip 2.

Studiu: Ciocolată împotriva gripei, descoperirea care ar putea revoluţiona tratamentele antivirale
Stiri Stiinta
Studiu: Ciocolată împotriva gripei, descoperirea care ar putea revoluţiona tratamentele antivirale

Gripa continuă să se răspândească la nivelul populaţiei globale în fiecare an, cu mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente.

Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer
Stiri Stiinta
Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer

O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12