Din fericire, alimentația, inclusiv alegerile pe care le facem atunci când vine vorba despre gustările zilnice, poate avea un rol important în susținerea unui proces de îmbătrânire sănătoasă, relatează Eating Well.

„Prin alimentația orientată spre longevitate, putem reduce perioada din viață petrecută într-o stare precară de sănătate și ne putem bucura de mai mulți ani plini de vitalitate”, explică Jennifer Scheinman, specialist în nutriție (M.S., RDN, CDN).

De exemplu, gustările bogate în proteine te pot ajuta să-ți asiguri necesarul zilnic din acest nutrient și să-ți menții masa musculară și forța fizică, două aspecte care devin tot mai importante odată cu înaintarea în vârstă.

Află de ce nutriționiștii recomandă desertul cu căpșuni, nuci și iaurt grecesc drept una dintre cele mai bune gustări bogate în proteine pentru susținerea îmbătrânirii sănătoase.

De ce desertul cu căpșuni, nuci și iaurt grecesc este o gusta re excelentă pentru longevitate

Desertulcu căpșuni, nuci și iaurt grecesc combină ingrediente nutritive, care oferă o gustare sățioasă și potrivită între mesele principale.

Baza preparatului este iaurtul grecesc, bogat în proteine, amestecat cu căpșuni zdrobite. Deasupra se adaugă alte bucăți de căpșuni proaspete și nuci ușor rumenite.

Poate susține sănătatea mușchilor și a oaselor

Asocierea iaurtului bogat în proteine cu exercițiile de forță poate contribui la menținerea sănătății musculare. Unele cercetări sugerează că persoanele care consumă iaurt cu proteine după antrenamentele de rezistență pot obține creșteri mai mari ale masei musculare și ale forței comparativ cu cele care aleg o variantă fără proteine.

O porție de desert cu căpșuni, nuci și iaurt grecesc furnizează aproximativ 12 grame de proteine, contribuind astfel la atingerea necesarului zilnic și la menținerea sănătății musculare.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, masa musculară și forța tind să scadă. De aceea, este important să consumăm suficiente proteine și să rămânem activi din punct de vedere fizic. Menținerea musculaturii ne ajută să ne păstrăm mobilitatea, independența și starea generală de sănătate.

În plus, acest desert oferă și 11% din valoarea zilnică recomandată de calciu, un mineral esențial pentru menținerea sănătății oaselor. Sănătatea musculară și cea osoasă sunt strâns legate, iar activitățile fizice precum antrenamentele de forță pot avea beneficii pentru ambele.

„Iaurtul grecesc furnizează și probiotice, care contribuie la menținerea sănătății intestinale”, explică Kyrstin Draney, specialist în nutriție (RD, LDN).

Unele studii sugerează că microbiomul intestinal ar putea avea un rol în procesul de îmbătrânire sănătoasă, deși sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege exact această legătură. Pentru a beneficia de culturile bacteriene active, Draney recomandă alegerea iaurturilor pe a căror etichetă apare mențiunea „culturi vii și active”.

Poate contribui la menținerea sănătății creierului

Nucile se numără printre cele mai bune surse vegetale de grăsimi Omega-3, în special acid alfa-linolenic (ALA), un acid gras esențial care are un rol important în sănătatea creierului.

Acestea sunt, de asemenea, bogate în antioxidanți și polifenoli, compuși care pot contribui la protejarea celulelor cerebrale împotriva stresului oxidativ și a inflamației. Ambii factori sunt asociați cu declinul cognitiv care poate apărea odată cu înaintarea în vârstă.

Nutriționista Jennifer Scheinman consideră nucile unul dintre alimentele sale preferate pentru susținerea îmbătrânirii sănătoase, în special datorită conținutului lor de polifenoli.

Unele cercetări sugerează că un consum regulat de nuci ar putea fi asociat cu o sănătate cognitivă mai bună. Totuși, sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă acestea pot încetini în mod direct declinul cognitiv asociat vârstei.

Există și cercetări care asociază consumul de nuci cu longevitatea. De exemplu, studiile au observat că persoanele care consumă în mod regulat nuci tind să aibă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite boli cronice și de a muri prematur.

Aceste rezultate nu demonstrează că nucile prelungesc în mod direct viața, însă susțin ideea includerii alimentelor bogate în nutrienți într-un regim alimentar echilibrat.

Poate furniza compuși care susțin sănătatea celulelor

Îmbătrânirea sănătoasă începe la nivel celular, iar căpșunile din acest desert oferă compuși vegetali care pot contribui la protejarea celulelor împotriva deteriorării.

Potrivit lui Jennifer Scheinman, căpșunile sunt o sursă importantă de fisetină, un tip de flavonoid cu proprietăți antioxidante, studiat de cercetători pentru potențialul său rol în susținerea îmbătrânirii sănătoase.

Pe măsură ce îmbătrânim, unele celule își pierd capacitatea de a se mai divide, dar nu sunt eliminate din organism așa cum ar trebui. Acestea se numesc celule senescente. Atunci când se acumulează, pot elibera substanțe care favorizează inflamația și afectează celulele sănătoase din apropiere.

Cercetătorii analizează în prezent dacă reducerea acumulării acestor celule ar putea contribui la un proces de îmbătrânire mai sănătos. Printre direcțiile studiate se numără și rolul unor alimente bogate în compuși vegetali, precum căpșunile.

Este important de menționat că, deși căpșunile conțin fisetină, nu există dovezi că simplul consum al acestora elimină celulele senescente sau încetinește îmbătrânirea la oameni.

Cu toate acestea, căpșunile sunt o sursă valoroasă de fibre, vitamina C și alți compuși vegetali benefici, fiind o alegere excelentă pentru o alimentație echilibrată.

Cine poate consuma acest parfait cu iaurt grecesc

Potrivit nutriționistei Kyrstin Draney, această gustare este potrivită pentru majoritatea oamenilor, în special pentru adulții în vârstă care doresc să-și mențină sănătatea musculară și osoasă.

De asemenea, poate fi o alegere inspirată pentru oricine își dorește o gustare sățioasă, care să combine proteinele, fructele și grăsimile sănătoase.

Există totuși câteva situații în care rețeta trebuie adaptată:

Persoanele alergice la nuci. Nucile sunt fructe cu coajă lemnoasă și pot provoca reacții alergice severe. Acestea pot fi eliminate din rețetă sau înlocuite cu semințe de dovleac ori de floarea-soarelui, dacă sunt tolerate.

Persoanele cu alergie la lapte sau intoleranță la lactoză. Iaurtul conține proteine din lapte, așa că nu este potrivit pentru persoanele cu alergie la proteinele din lapte. În schimb, unele persoane cu intoleranță la lactoză pot tolera iaurtul, deoarece culturile bacteriene vii contribuie la descompunerea unei părți din lactoză. Toleranța diferă însă de la o persoană la alta, iar iaurtul fără lactoză sau cel vegetal poate fi o alternativă.

Persoanele care au dificultăți la mestecat sau înghițit. Nucile întregi pot fi greu de mestecat sau înghițit. În funcție de nevoile fiecăruia, acestea pot fi înlocuite cu nuci mărunțite fin sau cu unt fin de nuci ori semințe.

Cum poți consuma desertul cu căpșuni, nuci și iaurt grecesc

Pentru o gustare rapidă, pe care să o poți lua cu tine, poți pregăti desertul în avans și îl poți păstra într-un borcan. Adaugă nucile chiar înainte de servire, pentru a-și menține textura crocantă.

Este o alegere potrivită între mesele principale, dar și după antrenament. Iaurtul furnizează proteine care contribuie la recuperarea musculară, în timp ce căpșunile oferă carbohidrați care ajută la refacerea rezervelor de energie.

Deși este consumat cel mai adesea ca gustare, desertul poate reprezenta și un mic dejun rapid, mai ales în diminețile aglomerate sau atunci când preferi o masă mai ușoară.

Concluzia specialiștilor: un obicei simplu pentru o îmbătrânire sănătoasă

Alimentația pentru longevitate nu înseamnă doar să trăim mai mult, ci și să ne păstrăm sănătatea, forța și energia de-a lungul anilor.

Desertul cu căpșuni, nuci și iaurt grecesc reunește mai mulți nutrienți importanți pentru o îmbătrânire sănătoasă: proteinele din iaurt, care ajută la menținerea masei musculare, grăsimile Omega-3 de tip ALA din nuci și antioxidanții din căpșuni.

În plus, este o gustare ușor de preparat, versatilă și simplu de inclus în alimentația zilnică.