Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a proiectului ''România în lumină'', Muzeul Naţional Cotroceni a găzduit luni evenimentul "Rime pentru puştime", desfăşurat sub forma unui club de carte dedicat copiilor, în care bucuria lecturii s-a împletit cu imaginaţia, creativitatea şi magia cuvintelor, iar cei mici au descoperit frumuseţea poveştilor şi a poeziilor.

Timp de câteva ore, 24 de copii, cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani, au participat la activităţi educative şi s-au împrietenit cu lumea cărţilor prin imaginaţie, umor, poezie, jocuri de limbaj şi rime.

Cei mici au participat la un tur ghidat al muzeului, conceput ca un joc interactiv construit în jurul traseului, urmat de un atelier de poezie, susţinut de poeta Carmen Tiderle.

Pe parcursul atelierului "Rime pentru puştime", copiii au citit poezii, le-au analizat, au discutat despre idei şi rime şi au compus o poezie pe loc.

''Prezentă la eveniment, Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, i-a încurajat pe cei mici să citească cât mai mult, pentru a-şi face cât mai mulţi prieteni şi a descoperi noi lumi şi locuri pe care nu au reuşit încă să le viziteze. Pentru că, prin lectură, copiii învaţă să viseze, să descopere şi să privească lumea cu mai multă curiozitate'', arată sursa citată.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul Naţional Cotroceni, în parteneriat cu festivalul NOD şi Organizaţia Salvaţi Copiii.

Clubul de carte "Rime pentru puştime" face parte din seria de ateliere creative organizate de muzeu pe tot parcursul anului, adresate copiilor din diverse medii sociale, cu scopul de a îmbogăţi experienţa educaţională.

Atelierele promovează valorile muzeale şi culturale într-o manieră atractivă şi interactivă pentru copii şi tineri, precizează organizatorii.