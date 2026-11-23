Apartamentele aflate între etajele 7 și 13 au fost distruse. Sistemul de alarmă s-a activat imediat, iar toți turiștii au fost evacuați în siguranță. Cauzele incendiului nu au fost deocamdată stabilite, însă reprezentanții hotelului spun că primele flăcări s-au zărit pe terasa unui apartament de la etajul 11.

Alarma s-a declanșat în jurul orei 19:30, când în complex se aflau aproximativ 150 de turiști. Mulți dintre ei erau la cină. Oamenii au ieșit într-un suflet din clădire, iar unii dintre cei cazați chiar în camerele afectate de foc nu și-au mai recuperat bagajele.

Turiști: „Am văzut aprinsă toată latura, partea aceasta de vest. Ne-am speriat și avem o teamă și acum, pentru că văd că s-a mai înțețit vântul.” (...)

„N-au sunat de la recepție, ne-au comunicat că un incendiu s-a aprins în apropierea apartamentului nostru și ne-au rugat să evacuăm”.

Reporter: Unde erați cazați?

Turist: „La etajul 10.”

Reporter: Chiar în clădirea aceea?

Turist: „Da! Chiar acolo!”

Turistă: „Ne-au spus că este foarte mult fum, să nu cumva să ne întoarcem în cameră.”

Complexul hotelier Alpin, de patru stele, are trei corpuri de clădire, foarte apropiate între ele. Incendiul a afectat doar unul dintre ele, cel care găzduiește aparthotelul. Flăcările ar fi izbucnit pe terasa unui apartament aflat la etajul 11, spun reprezentanții hotelului. Înțețită de vânt, vâlvătaia s-a extins pe verticală, până la acoperiș și până la etajul 7.

Peste noapte, focul s-a strecurat printre cele două straturi de tablă care acoperă clădirea și a avansat, alimentat de vânt, pe orizontală.

150 de pompieri din Brașov și 5 județe învecinate au fost trimiși la fața locului. Militarii au creat o perdea de apă ca să limiteze extinderea incendiului către celelalte aripi ale clădirii. Pe lângă hidranți, au folosit apa din piscina hotelului, dar și de la alte unități turistice din apropiere.

Luni dimineață, militarii au adus drone cu camere cu termoviziune, pentru a depista focarele ascunse.

Cosmin Riciu, ISU Brașov: „Avem dificultăți în decopertarea elementelor de tablă din cauza accesului extrem de dificil Panouri de tablă sub care era scândură tratată, avem date că au fost ignifugate la nivelul anului 2009 aceste elemente, și dedesubt polistiren.”

Alimentarea cu gaz și curent electric a fost oprită în tot complexul. Unii oaspeți au părăsit hotelul imediat, alții au plecat abia azi, după ce au dormit toată noaptea ca pe ace.

Turistă: „Au fost foarte amabili și ne-au dat banii înapoi. Acum mergem în Brașov.”

Reporter: „N-ați plecat aseară?

Turist: „Nu, ne-am mutat în corpul B”.

Reporter: Ați avut camerele acolo?

Turist: „Da, exact acolo.”

Reporter: V-ați odihnit?

Turist: „Foarte prost, că am stat cu incertitudine, nesiguranță.”

Hotel Alpin împlinise 50 de ani

Hotelul Alpin din Poiana Brașov tocmai aniversase 50 de ani de existență. Din 2004 este o afacere de familie. Proprietarii l-au extins până la o capacitate de peste 700 de locuri și l-au transformat într-un centru important de conferințe și evenimente. Complexul e cunoscut și pentru petrecerile mari organizate de Crăciun și Revelion, cu concerte live ale unor artiști renumiți.

Societatea Alpin 2003, care îl administrează, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 70 de milioane de lei și un profit de 2,7 milioane, în scădere față de 2024. Are 170 de angajați, active de peste 200 de milioane, dar și datorii de peste 80 de milioane de lei. Proprietarii nu au dorit să comenteze situația, dar au transmis că hotelul este asigurat. Potrivit propriului site, avea inclusiv autorizație de securitate la incendiu.

Corespondent PROTV: „Incendiul este localizat, spun pompierii, adică nu mai există riscul să se extindă. Totuși, focare ascunse continuă să ardă mocnit, fără flacără vie. Sunt 3.000 de metri pătrați afectați aici, la fața locului încă mai acționează 75 de pompieri veniți din șase județe. Ei folosesc camere cu termoviziune tocmai pentru a depista și elimina aceste focare. În aripa afectată de incendiu nu mai este nimeni, însă în celelalte corpuri de clădire am văzut lumină la ferestre, semn că acolo a fost reluată alimentarea cu energie electrică și nu mai este niciun pericol.”

Nu e clar însă ce se va întâmpla cu rezervările.

Corespondent PROTV: „Deocamdată, proprietarii nu au anunțat. Știm sigur că un congres al fitofarmaciștilor, care trebuia să înceapă de mâine în complex și la care urmau să participe 250 de oameni, a fost anulat. Însă Hotelul Alpin avea lansate oferte pentru sărbătorile care urmează și chiar vânduse pachete turistice costisitoare. De pildă, pentru 1 decembrie, pachetul costa 89 de euro de persoană pe noapte. Pentru cele 3 nopți de Crăciun, 550 de euro de persoană, iar pentru patru nopți de Revelion, 1.325 de euro de persoană. Deciziile vor fi luate în funcție de stricăciunile făcute de incendiu, însă e greu de crezut că oamenii cu pretenții care veneau de obicei aici ar accepta condiții mai slabe decât în alți ani.”