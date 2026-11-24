Datele preliminare ale unui studiu realizat pe peste 1.000 de respondenți arată că 25% dintre aceștia preferă serviciile medicale din România, iar peste 30% spun că alegerea depinde de problema de sănătate, transmite Ştefan Dascălu, cercetător român la Universitatea Oxford, conform News.ro.

Studiul, care este făcut pe 1000 de respondenţi, se apropie în curând de final şi va începe partea de analiză. Este cel mai mare studiu făcut pe o minoritate din Regatul Unit pe subiectul accesului la sănătate, spune Ştefan Dascălu.

Ce arată studiul legat de cum sunt folosite serviciile medicale de către diaspora. 25% din respondenţi au răspuns că ar prefera servicii medicale în România, spune acesta. "Oamenii îşi plătesc serviciile, nu abuzează de sistemul public din România", transmite Ştefan Dascălu.

"Ştim cu toţii faptul că românii din străinătate se întorc de câteva ori pe an în România să-şi viziteze familiile şi aşa mai departe şi mulţi dintre ei apelează şi la sistemul medical românesc, nu neapărat la cel public, dar vorbim şi de cel privat. Asta pentru că sunt costurile eventual poate mai ieftine decât în străinătate. Evident nu există nici bariera lingvistică, există şi un element de încredere şi aşa mai departe. Deci lucrurile astea sunt ştiute, însă nu sunt neapărat cuantificate, nu sunt măsurate. Şi studiul acesta pe care îl desfăşurăm acum vrea să măsoare exact această componentă din eşantionul pe care îl avem şi pe respondenţii care ne-au oferit această informaţie. O întrebare specifică pe care o avem este exact aceasta: dacă preferaţi servicii medicale în România sau în Marea Britanie. Şi 25%, deci vorbim de peste 250 de oameni din totalul de peste 1000, ne-au răspuns că ar prefera servicii medicale în România, în contextul în care ei sunt stabiliţi în Marea Britanie. Şi peste 30% au spus că depinde de problemă. Asta nu înseamnă că aceşti oameni folosesc sau abuzează de sistemul de sănătate din România atâta timp cât ei lucrează şi trăiesc aici.

Din contră, ei pot aduce tocmai prin vizitele pe care le fac şi în scop medical, pot aduce contribuţii financiare. Deci oamenii îşi plătesc serviciile, nu abuzează de sistemul public din România. Lucrurile acestea nu le-am măsurat şi sunt convins că, dacă există, sunt într-un procentaj mult mai mic, care nu este de altfel relevant la scară macroeconomică mare", a explicat acesta.

Statul român trebuie să asigure dreptul fundamental la sănătate celor din categorii vulnerabile, care nu-şi pot achita contribuţiile la sănătate, spune Ştefan Dascălu, făcând diferenţa faţă de cei care ar avea posibilitatea să facă acest lucru şi totuşi nu-l fac.

"Cetăţeni români fiind, şi cu atât mai mult datorită acestui lucru, ar trebui să aibă acces la servicii medicale. Sigur, asta nu înseamnă că unii muncesc şi plătesc contribuţii şi alţii doar profită. De aici vine şi discuţia la momentul de faţă din România referitor la plata de asigurări de sănătate şi cum să identificăm, să spunem, aceşti oameni care abuzează de sistemul public. Pe de altă parte, există şi oameni care nu au condiţia materială şi nu au veniturile necesare pentru a asigura contribuţiile şi dacă aceşti oameni se îmbolnăvesc, atunci statul, prin faptul că are un sistem public de sănătate, doar trebuie să le asigure acest drept fundamental al sănătăţii.

Deci din acest punct de vedere, nu vorbim despre oamenii vulnerabili, ci doar despre cei care încearcă, cum de altfel ştim cu toţii că se întâmplă în diverse alte aspecte, să trişeze sistemul, să nu plătească taxele, să lucreze la negru şi aşa mai departe", a spus Ştefan Dascălu.

Timpul de aşteptare pentru investigaţii sau operaţii în Marea Britanie este mult mai mare faţă de cel din România, spune Ştefan Dascălu. Din acest punct de vedere, sistemul de sănătate este funcţional, explică acesta. Este şi unul dintre principalele motive pentru care românii vin acasă pentru tratamente sau consultaţii. "Cunosc personal astfel de cazuri, inclusiv medici care au avut nevoie de o intervenţie medicală şi care au aşteptat câteva luni de zile până când au putut să-şi rezolve problema", mai spune acesta.

"La momentul de faţă, în România, sistemul public este cum este, dar este funcţional şi au fost recent discuţii în spaţiul public despre timpul de aşteptare, inclusiv Ministrul Sănătăţii a avut câteva puncte de vedere şi chiar surprinderi faţă de timpul de aşteptare. Or timpul de aşteptare, aici, în Marea Britanie, este principala cauză pentru care românii din Marea Britanie vin sau şi-ar dori să meargă în România pentru tratament sau pentru consult medical.

Deci timpul de aşteptare, încă, la noi, prin comparaţie, cel puţin superficial, la o analiză superficială a datelor pe care le-am cules, arată că timpul de aşteptare la noi ar fi mai bine tolerat de români decât timpul din Marea Britanie. Depinde de la problemă la problemă, sigur urgenţele sunt urgenţe peste tot, dar există cazuri în care chiar şi pentru o operaţie destul de importantă s-a aşteptat câteva luni de zile şi cunosc personal astfel de cazuri, inclusiv medici care au avut nevoie de o intervenţie medicală şi care au aşteptat câteva luni de zile până când au putut să-şi rezolve problema respectivă. Deci sistemul din Marea Britanie şi de altfel toate sistemele publice de sănătate sunt în multe locuri suprasolicitate şi aici ţine şi de personal şi de capacitatea spitalelor şi de stimulentele până la urmă oferite cadrelor medicale, medici, asistenţi, infirmieri şi aşa mai departe. Toate lucrurile acestea, încă o dată, comparaţia între sistem, între un sistem sanitar dintr-o ţară şi un alt sistem sanitar dintr-o altă ţară este foarte greu de făcut pentru că ajungem la o comparaţie de mere cu pere. Deci sunt unele lucruri care sunt similare, dar încă o dată depinde foarte mult de contextul fiecărei ţări. Timpul de aşteptare nu este nimic uluitor în România. Sigur se aşteaptă şi sigur există probleme, nu neagă nimeni, dar în medie şi în general în sistemul sanitar românesc, timpul de aşteptare este chiar mai bun decât în multe ţări europene", a declarat Ştefan Dascălu.