Adepții acestei diete, în special bărbați, susțin că au mai multă energie și testosteron. Dar medicii atrag atenția că nu există dovezi care să le susțină afirmațiile, iar acest regim alimentar îi poate expune pe oameni la bacterii și paraziți periculoși.

În meniul zilnic al lui Dragoș, un tânăr de 19 ani din Iași, se regăsește jumătate de kilogram de carne crudă. Fie că e de porc, pui, vită sau gâscă. Ne spune că mănâncă aproape totul crud, inclusiv ouăle. Susține că a început din curiozitate această dietă, acum doi ani, cu speranța că va deveni mai masculin.

Dragoș Blaga, consumator de carne crudă: Am observat că am crescut în înălțime, mi s-a mai schimbat fața puțin, am pus densitate osoasă, arăt mai definit la față. Mi-a crescut testosteronul, care e cel mai important hormon pentru bărbați, am făcut și analize, înainte era mai scăzut, acum e peste limită, sunt mai masculin, am mai multă forță, mai multă energie, mi s-a făcut și vocea mai groasă.

Ce spun medicii despre dieta „primal”

Se numește dieta „primal”, o dietă extremă care promite energie, mușchi și masculinitate și este inspirată din stilul alimentar al oamenilor preistorici. În unele variante, include organe, ouă crude și lactate nepasteurizate. Fără legume și fructe. Am vorbit despre efectele acestui stil alimentar cu Alina Burlacu, medic primar endocrinolog.

Dr. Alina Burlacu, medic primar endocrinolog: Nu sunt studii științifice care ar arăta că acel zinc din carnea crudă produce mai mult testosteron. Dimpotrivă, un aport de carne, fie crudă, fie gătită pe termen lung, este legat cu creșterea riscului cardiovascular, cu creșterea rezistenței la insulină, a apariției diabetului și altor boli metabolice. Infestări cu Escherichia coli, cu parazitoze, cu nematode, care există indiferent de cât de curată sau cât de sigură e sursa de carne.

Dieta extremă este răspândită la nivel internațional

Potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii Sky News, a ajuns să fie asociată cu așa-numita „manosphere”, o comunitate online în care anumite grupuri promovează idealul bărbatului dominant, puternic și independent.

Chiar și gătită, carnea consumată în exces are efecte nocive asupra organismului.

Prof. dr. Gabriel Constantinescu, medic primar gastroenterologie: Această dietă exclusivă pe carne este cu siguranță o greșeală. Organismul se încarcă cu acid uric, este riscul de gută. Bolile sunt multe. Nu recomand dieta dezechilibrată doar cu proteine.

Dieta carnivoră nu este singurul regim alimentar restrictiv promovat pe internet. Unele persoane preferă, de exemplu, să mănânce doar fructe, altele se limitează doar la sucuri sau apă, fără niciun aliment solid. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția în nenumărate rânduri că aceste practici sunt periculoase pentru organism pentru că ne privează de vitamine și minerale importante.