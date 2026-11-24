Vicepreşedintele PSD Dragoş Benea afirmă că judeţele comasate ar trebui să aibă aproximativ un milion de locuitori şi să se numească tot judeţe, el precizând că această reformă este necesară, întrucât competiţia pentru fondurile europene va deveni mai acerbă ca niciodată, scrie News.ro.

„Se circulă şi se ventilează hărţi la televizor, ceea ce nu este rău din punctul meu de vedere, că a început această dezbatere. Noi suntem condamnaţi, ca partid de guvernământ, să venim cu propunerea finală înainte de angajarea răspunderii şi/sau un referendum la nivel naţional (...) Eu am propus ca punct de plecare în această dezbatere modelul curţilor de apel (...) Se vor numi judeţe, ca să nu intrăm în conflict cu Constituţia. Judeţele sunt de pe vremea lui Ştefan cel Mare, pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt (regiune), care este la modă la nivelul Uniunii Europene", a declarat, luni seară, la Digi 24, Dragoş Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială al PSD.

Acesta a explicat că se vor avea în vedere judeţe de aproximativ un milion de locuitori.

„Eu am mai vorbit de o cifră, aproximativ 1 milion de oameni. Că dacă ajungi cu două judeţe însumate la 950.000, n-are rost să cauţi un alt judeţ ca să depăşeşti milionul cu orice preţ. Am studiat 16 ţări similare cu România ca întindere, suprafaţă, populaţie (...) Noi suntem singura ţară din Uniunea Europeană care n-avem nicio regiune de un milion, cu excepţia Bucureştiului, care e un capitol aparte. O ţară comparabilă cu celelalte 16 de care vorbeam. Nu vorbim de Malta, Slovenia", a afirmat Benea.

El apreciază că noile structuri ar trebui să aibă un milion de locuitori, pentru că lupta pe fonduri de coeziune va fi mai acerbă ca niciodată.

„În România, din 2007 până astăzi s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune. Se vor bate regiunile", argumentează acesta.

„Unim primării, nu desființăm sate”

„Nu ştiu de ce mari informaţii are nevoie Guvernul României sau statul român ca să optimizeze o reorganizare a judeţelor. S-au făcut autostrăzi, drumuri expres, drumuri judeţene, drumuri comunale, s-au modernizat spitale, ştim unde sunt, s-au modernizat aeroporturi, se construiesc spitale regionale (...) Eu zic că, cel puţin la judeţe, discuţia este puţin mai simplă, pentru că avem tot ceea ce ne trebuie la nivel de informaţie ca să putem construi nişte judeţe puternice, reziliente, capabile să se bată pe analizele cost-beneficiu în competiţia pe fondurile de coeziune. E pentru prima dată când fondurile de coeziune nu mai sunt prioritare. E normal, din cauza contextului în care suntem. Sunt oarecum trecute în plan secund, după investiţiile în tehnologie, armament, inovare pe care le ştim. Trebuie să apărăm prosperitatea construită, pentru că, totuşi spaţiul Uniunii Europene este un spaţiu cel mai prosper pe mapamond", arată Benea.

Benea vorbeşte despre principiul solidarităţii, astfel încât comunităţile care au rămas în urmă să fie ridicate de cele dezvoltate.

„Eu nu am spus niciodată că unind două comune sărace obţii una mai bogată. Dacă rămân aşa cum sunt astăzi sunt condamnate la subdezvoltare (...) Sunt anumite localităţi care au beneficiat de nişte conjuncturi favorabile la nivelul istoriei şi au şi ele obligaţia, pe principiul solidarităţii, să tracteze comunităţi care au rămas în urmă sau care n-au avut noroc", susţine Dragoş Benea.

Dragoş Benea a declarat, luni, după discuţiile de la Parlament cu reprezentanţii structurilor asociative relevante din administraţia publică, că reorganizarea administrativ-teritorială poate fi un proiect de ţară în adevăratul sens al cuvântului, echivalent, prin implicaţiile la nivelul societăţii, cu aderarea la NATO şi UE.

„Unim primării, nu desfiinţăm sate", a transmis Benea.