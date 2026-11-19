În cazul unui număr foarte mic de persoane, întreruperea injecțiilor de slăbit (comercializate sub denumirile Mounjaro sau Zepbound) ar putea contribui la apariția unor simptome psihiatrice, precum mania sau halucinațiile, potrivit ScienceAlert.

Cele două cazuri clinice au fost prezentate într-un articol publicat în revista medicală de specialitate, evaluată inter pares, The Primary Care Companion for Central Nervous System Disorders.

Ce simptome au avut cei doi bărbați

Primul pacient descris în raport era un bărbat în vârstă de 61 de ani, care s-a prezentat la spital în octombrie 2025, cu o stare de confuzie accentuată și un comportament imprevizibil, simptome care păreau să fi apărut fără un motiv aparent.

Bărbatul a declarat că se confrunta cu o stare de spirit depresivă, agravarea depresiei, paranoia și halucinații atât auditive, cât și vizuale.

De asemenea, dezvoltase un simptom psihiatric rar, numit delirul Cotard, în care persoana afectată crede că este moartă sau că anumite părți ale corpului îi lipsesc ori nu mai funcționează.

În luna august a aceluiași an, pacientul întrerupsese tratamentul cu substanța tirzepatidă din cauza grețurilor.

Cel de-al doilea pacient era un bărbat în vârstă de 52 de ani, care s-a prezentat, de asemenea, la spital în aceeași lună, de această dată din cauza unui comportament imprevizibil și a unor schimbări bruște de dispoziție.

Medicii l-au diagnosticat cu episo­d maniacal, întrucât pacientul prezenta simptome precum vorbire excesivă și dezorganizată, grandoare (sentiment exagerat al propriei importanțe), impulsivitate și iritabilitate.

Pacientul a declarat că întrerupsese brusc tratamentul cu tirzepatidă în luna precedentă, după ce slăbise aproximativ 45 de kilograme în decurs de șase luni.

În săptămânile dinaintea prezentării la spital, pacientul își crescuse și consumul de canabis, care poate reprezenta un factor de risc pentru apariția psihozei. În plus, nivelul vitaminei B12 era scăzut, ceea ce sugera existența unor carențe nutriționale.

Ulterior, pacientul a fost transferat într-o unitate medicală de psihiatrie pentru îngrijiri suplimentare.

Experiențele celor doi pacienți nu demonstrează că întreruperea tratamentului cu medicamente GLP-1 poate provoca psihoză sau manie, însă momentul apariției simptomelor ridică semne de întrebare.

Explicațiile specialiștilor

„Deși este puțin probabil să fie singurul factor implicat, este plauzibil ca întreruperea tratamentului cu un agonist al receptorilor GLP-1 să contribuie la apariția acută a unor simptome afective sau psihotice la o categorie restrânsă de pacienți vulnerabili (inclusiv la pacienții cu deficiențe nutriționale asociate utilizării medicamentelor GLP-1 sau agravate de aceasta, precum al doilea pacient, care prezenta un nivel scăzut al vitaminei B12)”, explică autorii studiului de caz.

Merită menționat și faptul că ambii pacienți aveau antecedente psihiatrice: unul fusese diagnosticat anterior cu depresie, iar celălalt cu anxietate.

Acest istoric psihiatric ar fi putut contribui la apariția simptomelor.

De altfel, nu este pentru prima dată când medicamentele GLP-1 sunt asociate cu evenimente psihiatrice îngrijorătoare.

Receptorii GLP-1 sunt prezenți și la nivelul creierului, iar dovezile sugerează că aceste medicamente pot traversa bariera hematoencefalică.

Ce efecte au medicamentele odată ajunse la nivelul creierului rămâne, în mare parte, necunoscut.

În urmă cu câțiva ani, o bază de date europeană privind medicamentele a înregistrat 481 de evenimente psihiatrice asociate cu trei medicamente din clasa GLP-1: semaglutidă, liraglutidă și tirzepatidă.

Aceste manifestări sunt rare, reprezentând puțin peste 1% din totalul raportărilor referitoare la aceste medicamente. Cu toate acestea, cercetătorii au susținut la momentul respectiv că natura gravă și potențial letală a acestor evenimente justifică investigații suplimentare.

„Deși efectele neuropsihiatrice ale tratamentului cu agoniști GLP-1 sunt din ce în ce mai bine recunoscute (...), implicațiile psihiatrice ale întreruperii acestor medicamente rămân insuficient caracterizate”, explică autorii noilor studii de caz.

„Apariția acută a unor simptome afective sau psihotice după întreruperea tratamentului cu agoniști ai receptorilor GLP-1 ar putea reprezenta un fenomen clinic insuficient recunoscut până în prezent.”

Autorii subliniază că medicii care prescriu aceste tratamente ar trebui să fie conștienți de posibilitatea ca modificările recente ale medicației GLP-1 să contribuie la apariția unor simptome psihiatrice.

Pe măsură ce tot mai multe persoane utilizează aceste medicamente inovatoare, cercetătorii descoperă și alte reacții adverse rare.

Medicamentele GLP-1 au numeroase beneficii, însă, cu cât aflăm mai multe despre potențialele lor efecte negative, cu atât pacienții și medicii sunt mai bine pregătiți să gestioneze eventualele complicații.