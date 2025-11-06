La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG. Când se dă startul reducerilor

Black Friday 2025
06-11-2025 | 10:34
black friday
Black Friday 2025 la eMAG este, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate evenimente din an pentru cei care își planifică achiziții de electronice, electrocasnice și alte produse la reduceri masive.

Dacă vrei să știi la ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG, continuă să citești pentru a fi primul care profită de reducerile din acest an.

La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG

La finalul lunii septembrie, eMAG a anunțat oficial că Black Friday 2025 va avea loc pe 7 noiembrie. Evenimentul, care a devenit deja un reper în comerțul online românesc, promite și anul acesta reduceri importante și campanii dedicate clienților, fiind de așteptat să genereze din nou cele mai mari vânzări din mediul digital.

Tudor Manea, CEO eMAG, a precizat că retailerul „este angrenat într-un proces de creștere”, iar strategia pentru această ediție se concentrează pe extinderea și promovarea soluțiilor de finanțare disponibile pentru cumpărători.

„Avem campanii agresive pe partea de credit și lucrul acesta ar trebui să ajute. Cel mai mare uplift în comerț este la un client care folosește toolurile noastre de credit. Varianta de creditare trebuie implementată foarte bine, avem rate de conversie foarte, foarte bune”, a explicat Manea la GpeC.

Black Friday 2025 la eMAG are loc pe data de 7 noiembrie. De obicei, campania eMAG Black Friday începe în dimineața zilei de 7 noiembrie, în jurul orei 07:00, însă ora exactă nu este anunțată în avans.

Totodată, eMAG păstrează tradiția de a lansa cele mai mari oferte surpriză în dimineața zilei de Black Friday.

În oferta eMAG de Black Friday se regăsesc televizoare, telefoane, laptopuri, electrocasnice, articole de fashion și sport, mobilă, produse pentru casă și grădină, jucării, anvelope și multe altele. Reducerile vizează atât produsele eMAG, cât și pe cele ale partenerilor din Marketplace.

Pentru a fi printre primii care află ora exactă de start și pentru a accesa rapid cele mai bune oferte, este recomandat să te abonezi la newsletterul eMAG și să ai aplicația eMAG instalată, cu datele de cont și adresa de livrare salvate din timp.

Black Friday 2025

Produse care intră la reduceri de Black Friday 2025

Pantofi sport Nike Air Max SC – 149 lei – 63% reducere

Geacă Geographical Norway – 149 lei – 55% reducere

Analiză Vitamina D Regina Maria - 35 lei - 80% reducere

Ghete impermeabile Skechers, pentru copii - 139,00 Lei - -56% reducere

Abonament anual Regina Maria - 360 lei - 60% reducere

Pachet 3 becuri LED RGB Philips Hue - 449,99 Lei - 55% reducere

Ghete cu lumini Skechers, pentru copii – 69 lei – 71% reducere

Prosecco Anno Domini, Millesimato, extra sec – 30 lei – 58%

Câți bani vor cheltui românii de Black Friday 2025

Cea de-a 15-a ediție a Black Friday în România, programată pentru luna noiembrie, se anunță a fi cea mai intensă din istoria comerțului românesc, în special în mediul online. Românii vor urmări în principal reducerile la articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, parfumuri și produse cosmetice, în timp ce interesul pentru electronice și electrocasnice va fi mai redus.

Potrivit estimărilor realizate de o companie de consultanță pe baza prognozelor din piață, valoarea medie a comenzilor în 2025 este estimată la 400–500 de lei, mai mică decât cea înregistrată în anul anterior.

„Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de 10%. Scăderea puterii de cumpărare se simte tot mai mult, iar efectele se vor vedea și de BF2025”, arată analiza.

Cele mai multe comenzi vor fi în mediul online, așa cum e de așteptat.

„Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, afirmă analiștii.

cumparaturi de Black Friday

La ce să fii atent de Black Friday

Black Friday este o ocazie bună pentru a cumpăra la preț redus produsele pe care le aveai deja în plan, însă este important să te informezi înainte. Deși există multe reduceri reale, unele oferte pot părea mai atractive decât sunt în realitate. Prețurile periuțelor de dinți electrice, de exemplu, variază de-a lungul anului, oscilând frecvent între preț întreg și jumătate de preț. Astfel, o reducere de 50% de Black Friday ar putea fi, de fapt, apropiată de prețul lor normal.

Dacă știi dinainte ce produs vrei să cumperi, verifică-i prețul obișnuit folosind instrumente online precum compari.ro. De asemenea, este recomandat să compari ofertele mai multor retaileri înainte de a te grăbi să cumperi prima reducere de Black Friday pe care o vezi.

Ce să nu cumperi de Black Friday

Televizoare no name

Black Friday este unul dintre cele mai bune momente pentru a cumpăra televizoare și alte produse electronice, dar trebuie să fii atent la ce adaugi în coș. Retailerii pot promova prețuri atractive la televizoare fără brand sau de calitate inferioară, care par chilipiruri, dar este posibil să nu reziste până la următorul Black Friday. Chiar și la cel mai mic preț, un televizor fără brand s-ar putea să nu merite investiția — mai ales dacă ai impresia că achiziționezi o tehnologie de ultimă generație.

Dacă vrei să cumperi un televizor de Black Friday, asigură-te că alegi un brand de încredere și verifică modelul, pentru a te asigura că nu este o versiune veche.

Mobilier și saltele

Mobilierul poate fi o investiție costisitoare, așa că, fie că îți cauți o canapea nouă sau vrei să schimbi salteaua, este normal să urmărești cele mai bune reduceri. Ai putea crede că Black Friday e momentul potrivit, dar nu este neapărat așa pentru aceste categorii. Deși evenimentul aduce reduceri la aproape toate produsele, promoțiile la mobilă și saltele nu sunt întotdeauna cele mai avantajoase din an.

Asta se datorează în parte faptului că aceste cumpărături se fac de obicei în magazin, nu online, pentru că oamenii vor să testeze confortul produselor.

Totuși, diferite tipuri de mobilier pot avea reduceri în perioade diferite ale anului. Dacă vrei mobilier de exterior, cele mai bune oferte apar vara sau toamna, când magazinele își lichidează stocurile sezoniere.

Jucării

Ai putea crede că Black Friday e momentul perfect pentru a începe cumpărăturile de cadouri și pentru a cumpăra jucării pentru copii, însă mai multe reduceri la jucării apar în decembrie decât în noiembrie. Cele mai bune prețuri se înregistrează, de obicei, în cele două săptămâni dinainte de Crăciun. Iar dacă vrei să cumperi cadouri pentru aniversări sau alte ocazii viitoare, reducerile de după Crăciun pot fi chiar mai mari.

Există însă o excepție de la această regulă: consolele de jocuri video. Acestea pot avea reduceri reale de Black Friday, iar șansele să le găsești ulterior la lichidare în ianuarie sunt foarte mici.

