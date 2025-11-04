Când ajung comenzile de Black Friday de la eMAG. Ofertele speciale pentru clienții Genius

Doar câteva zile ne mai despart de Black Friday, evenimentul cu cele mai multe reduceri din an, în care comenzile online cresc considerabil, depășind chiar offline-ul.

Andrei Radu: „Ce ar trebui să știe consumatorii și cum s-au pregătit comercianții online pentru Black Friday, 7 noiembrie, aflăm de la Stejara Pîrcani Ciniervi, Senior VP Commercial eMag. Și care crezi că mai este interesul consumatorilor români?”

Stejara Pîrcani, Senior VP Commercial eMAG: „Noi ne raportăm la un studiu pe care îl face Kantar în fiecare an, în luna octombrie, în care e un studiu reprezentativ național pe populația 18-65. Și acolo vedem un grad de încredere stabil. Este în continuare la 30%, sunt cei care știu că de Black Friday este cel mai bun moment să achiziționezi și, mai mult decât atât, tot ei ne spun în acel studiu că șase din zece consumatori sunt foarte pregătiți, în sensul în care deja de săptămâna trecută și săptămâna aceasta, înainte de Black Friday, își fac absolut toate listele de favorite. Pe lângă faptul că știu și vor să cumpere, avem și un proces întreg prin care clienții se pregătesc de Black Friday.”

Andrei Radu: „Când începe BF la eMAG?”

Stejara Pîrcani: „Ca în fiecare an, dimineața, de vreme. Încă nu știm o oră exactă. Depinde foarte mult de câți oameni vor fi la start. În principiu, din datele din edițiile trecute, cam 50% din cumpărătorii care vor fi în ziua respectivă se află dimineața la start. Așadar, încercăm să dăm drumul cât de repede putem.”

Andrei Radu: „Cei din aplicație sau în Genius află mai devreme?”

Stejara Pîrcani: „Avem pregătite pentru clienții Genius câteva oferte exclusive doar pentru ei în acea zi. În schimb, în aplicație, pentru toți clienții sunt aceleași oferte.”

Andrei Radu: „Cum trebuie să se pregătească clienții voștri și consumatorii pentru campania de Black Friday la eMAG?”

Stejara Pîrcani: „Să o luăm în pași, așa că e un ghid deja celebru. Se numește ghidul de Black Friday. Are cinci pași. Anul acesta avem și o surpriză pentru clienți. Pentru toți cei care parcurg cei cinci pași, avem și o tombolă cu premii foarte atractive pentru ei. Cel mai simplu pas este să-ți descarci aplicația, pentru că deja în ultimii ani achizițiile din aplicație au depășit 80% în ziua de Black Friday. Cel mai simplu și mai ușor mod să-ți faci cumpărăturile este să-ți salvezi cardul. Anul acesta ce mai poți face este să-ți activezi abonamentul Genius pentru a avea transport gratuit și pentru a te bucura de acele oferte exclusive. Și avem și posibilitatea, în My Wallet, ca fiecare client să beneficieze de o limită de credit de până la 10.000 lei. Cu acești 10.000 lei și cu o ofertă specială de rate fără dobândă pentru ziua de Black Friday, pot achiziționa produse inclusiv de folosință îndelungată, deci pot avea coșuri de cumpărături mai mari.”

Când ajung comenzile de Black Friday de la eMAG

Andrei Radu: „Legat de livrări, cam în cât timp estimați termenul maxim de livrare?”

Stejara Pîrcani: „Bănuiesc că livrările vor începe chiar din ziua de Black Friday, mai ales în zona de lockere.”

Andrei Radu: „Dar cât estimați că vor dura cu totul până când vor ajunge ultimele expediții la clienți?”

Stejara Pîrcani: „Da, am zis maxim 22 noiembrie. Deci sunt undeva două săptămâni de Black Friday, două săptămâni și o zi. Dar, cum ai zis și tu deja, produsele cele mai hot se află la ușa depozitului primele, astfel încât să putem să începem livrările de vineri și apoi clienții deja să intre în posesia primelor cumpărături.”

Andrei Radu: „Ce fel de categorii sau produse o să vedem la ofertă? Și aici aș vrea să te întreb și dacă vor exista produse de ultimă generație, știi, adică ultimul model de iPhone, ultimul de Samsung și așa mai departe.”

Stejara Pîrcani: „Da, vor fi produse lansate în 2025, cu tehnologie de 2025. Nu neapărat ultimul iPhone, că acolo încă e complicat și cu disponibilitatea de marfă, dar vor fi în gama de televizoare.”

Mai multe detalii în video.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













