Black Friday 2025. Săptămâna marilor reduceri: peste 2 milioane de oferte, de la gadgeturi la abonamente medicale și vacanțe

Am intrat în săptămâna cu cele mai mari reduceri din an. Dacă unii comercianţi se păstrează strict pentru vineri, alţii au decis, să extindă peridoada de promoţii.

Comercianţii au pregătit, o multitudine de tentaţii - de la vacanțe, până la energie electrică, aur, și carne de porc, toate ieftinite.

Specialiștii în comerț online, ne invită însă, să fim ponderați și să nu cumpărăm, mai mult decât ne permitem.

Cel mai mare comerciant de la noi va avea 2, 2 milioane de oferte vineri.



Corespondent ȘtirileProTV: "Pe platforma acestui comerciant online oamenii vor putea cumpăra bilete la festivaluri, cu reduceri de până la 90%, abonamente la servicii medicale sau la platforme de streaming, vouchere la biletele de avion sau reduceri la vacante. Nu vor lipsi nici tradiţionala carne de porc, aurul sau reducerile la maşini".

Iar ofertele merg până la abonamente reduse la energie electrică, fotovoltaice și pompe de căldură. Sau echipamentele oficiale ale unor echipe de fotbal.

O analiză făcută de o platofrma de plăţi arată că aproape 70 al sută dintre cei intervievaţi intenţionează să cumpere ceva de Black Friday, cu un buget mediu de 1000 de lei, suma plătită şi în rate.



Irina Pencea, Manager General Platformă Vânzări: "Avem 6 din din 10 cumpărători care ştiu deja ce produse vor să cumpere, 1 din 5 care aleg produsele înainte. Probabil corelat cu contextul economic care nu este uşor şi contextul social, mai ales de Black Friday oamenii vor veni să găsească cele mai bune oferte din an. Dacă în altă perioadă au fost reţinuţi, acum vor veni să vadă dacă au cu adevărat ceva de cumpărat".

Sunt multe magazine care au început deja black friday.

Dragoș Porumb, Director magazin electrice și electronice: ”Produsele principale căutate sunt televizioare, telefoane, laptopuri"”.

Deși este o peridoadă în care vedem tentaţii la tot pasul, specialiștii ne sugerează să fim ponderați.



Mara Eliza Barza, Specialist Comunicare: "Le recomand să nu se arunce să cumpere ft multe lucruri, îşi vor depăşi cu siguranţă bugetul şi va fi ft greu să gestioneze returirile. trebuie să verifici pe fiecare site care e perioada de retur, e cu cost sau fără cost. Aşa că le recomand să cumpere ce au deja în lista de aşteptare".



Și centrul european al consumatorilor ne recomandă între altele să verificăm prețul produsului, astfel încât să fie cel mai mic din ultimele 30 de zile și să alegem o metodă de plată sigură.

