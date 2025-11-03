Cât plănuiesc să cheltuie românii de Black Friday 2025. Bugetele cresc, iar tinerii sunt cei mai entuziaști cumpărători

Cu doar câteva zile înainte de Black Friday 2025, un studiu realizat de compania MKOR arată că românii își planifică tot mai atent cumpărăturile și sunt dispuși să cheltuiască mai mult ca în anii trecuți.

Interesul pentru campaniile de reduceri se menține ridicat, iar tinerii conduc topul cumpărătorilor activi.

Potrivit cercetării, 62% dintre românii cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să cumpere cel puțin un produs sau serviciu în perioada Black Friday 2025 – echivalentul a aproape șase milioane de persoane.

Interesul pentru Black Friday 2025, în creștere față de anii trecuți

Datele MKOR arată că numărul cumpărătorilor activi este în creștere, de la 57% în 2023 și 2024, la 62% în 2025. În schimb, procentul celor indeciși continuă să scadă, semn că evenimentul a devenit deja o tradiție în comportamentul de consum al românilor.

Tinerii din Generația Z conduc topul cumpărăturilor

Cei mai entuziaști participanți la Black Friday 2025 sunt tinerii din Generația Z (18–28 de ani): 71% dintre ei plănuiesc să cumpere produse reduse, față de 65% în 2024. Urmează Millennials (29–44 de ani), cu un nivel de interes de 64%, și Generația X (45–55 de ani), mai conservatoare, dar în creștere – 52% comparativ cu 47% anul trecut.

Românii își fac listele de cumpărături din timp

Black Friday nu mai este un eveniment al cumpărăturilor impulsive. 93% dintre români își planifică achizițiile cu trei-patru săptămâni înainte de reduceri, iar mai mult de jumătate (53%) cumpără produse aflate deja pe lista de dorințe.

Principalele motive invocate de participanți sunt dorința de a achiziționa produse urmărite de mult timp la prețuri mai bune și nevoia de a pregăti cadourile pentru Crăciun. De asemenea, 13% spun că își fac stocuri în contextul presiunilor inflaționiste și al posibilelor scumpiri.

Cum vor cheltui românii de Black Friday 2025

Bugetul mediu alocat pentru cumpărături de Black Friday a crescut semnificativ: 2.000 de lei per cumpărător, cu 500 de lei mai mult decât în 2024, potrivit datelor MKOR. Este o creștere de aproximativ 33%, care reflectă un comportament de consum mai relaxat, dar și o încredere mai mare în reducerile reale.

Dacă în trecut deciziile erau dictate de bugetul disponibil, în 2025 românii declară că își doresc să cumpere „ce vor și cum obțin”, adaptându-se la ofertele și facilitățile de plată. Printre principalele criterii care influențează cheltuielile se numără:

- Resursele financiare disponibile (53%)

- Prețul produselor de pe listă (46%)

- Contextul economic general (28%)

De la tehnologie la stil de viață: ce produse aleg românii

Black Friday 2025 marchează o diversificare clară a coșului de cumpărături. Dacă în anii trecuți domina tehnologia, acum accentul se mută spre fashion, beauty și produse pentru casă.

Cele mai populare categorii sunt:

- Electronice și electrocasnice – 49%

- Articole de modă – 42%

- Produse de îngrijire personală – 41%

- Articole pentru casă – 37%

Cum și de unde cumpără românii

Cumpărăturile online rămân majoritare, dar modelul hibrid crește puternic. În 2025, 47% dintre respondenți spun că vor cumpăra exclusiv online, iar 39% aleg o combinație între online și magazine fizice. Doar 12% preferă experiența tradițională, exclusiv în magazin.

Tinerii din Generația Z se remarcă printr-un comportament omnichannel: vor să testeze produsele, să le vadă în magazin și apoi să le cumpere pe loc sau online, în funcție de ofertă.

Social media, principala sursă de informare despre reduceri

42% dintre români spun că află despre reduceri de pe rețelele sociale, iar TikTok devine platforma cu cea mai rapidă creștere în acest context. Facebook și Instagram rămân canalele dominante, urmate de emailurile promoționale (40%) și aplicațiile mobile ale retailerilor (39%).

Publicitatea tradițională își menține un rol important: 11% dintre români află despre oferte la televizor, iar 15% prin intermediul radioului sau reclamelor outdoor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













