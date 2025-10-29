Black Friday 2025 pentru haine, încălțăminte și accesorii. Cele mai bune oferte la Fashion Days, Answear, About You

Black Friday 2025 este unul dintre cele mai importante evenimente din an pentru împătimiții de modă.

Reducerile masive la haine, încălțăminte și accesorii sunt disponibile atât online, cât și în magazinele partenere. Fashion Days, Answear și About You sunt doar câteva dintre retailerii care se pregătesc să lanseze campanii ample de reduceri, cu oferte imbatabile la branduri de top.

Fie că vrei să îți actualizezi garderoba de toamnă-iarnă sau cauți cadouri pentru Crăciun, Black Friday 2025 pentru haine, încălțăminte și accesorii este ziua perfectă să le găsești.

Black Friday 2025 la haine, încălțăminte și accesorii. Ce reduceri promit cei mai mare retaileri de fashion

Black Friday 2025 aduce reduceri record la haine, încălțăminte și accesorii, cu discounturi care ajung până la 80% în cele mai populare magazine online de fashion. Retaileri cunoscuți precum Sinsay, Reserved, Answear, About You, Fashion Days, Zalando Lounge, Modivo, SHEIN, Decathlon sau Elefant.ro pregătesc campanii extinse de Black Friday pentru pasionații de modă, cu prețuri reduse la colecțiile actuale și articolele de sezon.

Indiferent dacă vrei să îți completezi garderoba sau să cumperi cadouri pentru cei dragi, ofertele din acest an includ produse pentru toate gusturile și bugetele: de la paltoane din lână Tommy Hilfiger, jachete The North Face sau jeans Levi’s, până la rochii elegante, accesorii statement și încălțăminte sport de la branduri precum Nike, Adidas, Puma, Guess sau Calvin Klein.

Cele mai mari reduceri se regăsesc în categoriile de haine pentru femei și bărbați, dar și la articole sportive, casual și de lux. Magazinele promit stocuri extinse și oferte speciale pe durata întregului eveniment, iar unele campanii vor începe chiar din primele zile ale lunii noiembrie, în timp ce altele se vor întinde pe parcursul a două săptămâni.

Este momentul ideal să îți cumperi articole de iarnă sau să cumperi cadouri de Crăciun pentru cei dragi. De la haine până la accesorii sau produse de lux din categoria fashion, Black Friday promite câte ceva pentru fiecare.

Cum să cumperi sustenabil de Black Friday 2025

Black Friday și Cyber Monday sunt aproape, însă, pe măsură ce aceste evenimente majore de vânzări devin tot mai populare, crește și impactul lor asupra mediului. În 2025, pe măsură ce sustenabilitatea devine o valoare esențială pentru mulți consumatori, este crucial să abordăm Black Friday cu intenție și conștiență.

Iată cum poți adopta o abordare mai sustenabilă anul acesta:

Fă o pauză înainte de a cumpăra

Cel mai simplu și eficient mod de a reduce amprenta ta asupra mediului este să cumperi mai puțin. Trebuie să reducem consumul și să ne asigurăm că reutilizăm lucrurile pe care le avem deja. În 2025, gradul de conștientizare al consumatorilor asupra impactului modei rapide asupra mediului a atins un nivel record, industria fiind responsabilă pentru 8-10% din emisiile globale și producând anual 92 de milioane de tone de deșeuri textile.

Explorează-ți propriul dulap sau participă la schimburi de obiecte în comunitate, unde oamenii își dau lucrurile de care nu mai au nevoie.

Amintește-ți că nu totul e atât de grozav pe cât pare

Ofertele de Black Friday nu sunt întotdeauna atât de bune cum par. Un studiu realizat de Which a descoperit că peste 200 de produse promovate ca fiind la reducere anul trecut au fost disponibile la același preț sau mai ieftin în alte perioade ale anului.

Greenpeace a analizat comportamentele noastre de cumpărare și a constatat că, deși mulți oameni se bucură de experiența cumpărăturilor, acest sentiment nu durează:

„Oamenii deja dețin prea multe și știu asta. Aproximativ 50% raportează că entuziasmul pentru cumpărături dispare în decurs de o zi.”

Raportul mai subliniază că „achiziționarea frecventă a prea multor haine, pantofi, genți și accesorii a devenit un fenomen internațional” și că trebuie să ne reducem consumul pentru a proteja planeta.

Evită promisiunile false de sustenabilitate

În 2025, marketingul „verde” este omniprezent, dar nu toate afirmațiile sunt legitime. Multe branduri etichetează produsele ca fiind sustenabile fără transparență completă. Termeni precum „eco-friendly” sau „green” deseori nu au certificări sau dovezi reale.

Când faci cumpărături de Black Friday, caută certificări precum Fairtrade, GOTS (Global Organic Textile Standard) sau statutul B Corp, care asigură angajament real față de practici etice și sustenabile.

Alege local și second-hand

O tendință cheie în 2025 este revenirea la cumpărăturile locale. Susținerea afacerilor mici și independente ajută la reducerea amprentei de carbon asociate transportului și ambalării. Mulți artizani locali și magazine vintage participă la Black Friday cu reduceri.

În plus, piața second-hand continuă să crească, cu platforme precum Vinted sau Vestiaire Collective. Cumpărarea de obiecte deținute anterior de cineva nu doar că economisește bani, dar și menține produsele departe de gropile de gunoi, contribuind la reducerea deșeurilor.

Gândește livrările

Peste 80% din cumpărăturile de Black Friday se fac online, iar în 2025 emisiile asociate livrărilor ating noi maxime. Opțiunile de livrare rapidă pot părea convenabile, dar au un cost de mediu. Procesul de livrare, ambalajele și returnările contribuie semnificativ la emisiile de carbon.

Pentru a reduce impactul:

• Alege opțiuni de livrare eco-friendly, dacă sunt disponibile.

• Optează pentru livrări consolidate pentru a minimiza emisiile de transport.

• Susține brandurile care folosesc ambalaje reciclabile sau reutilizabile.

Cheltuie pe experiențe, nu pe lucruri

O schimbare importantă în comportamentul consumatorilor anul acesta este preferința pentru experiențe în locul bunurilor materiale. Cheltuielile pe experiențe precum călătorii, cursuri sau evenimente oferă mai multă fericire pe termen lung și au o amprentă de carbon mai mică.

În loc să cumperi un gadget în plus, oferă-ți sau celor dragi o experiență memorabilă, cum ar fi un workshop de gătit, bilete la concert sau un abonament anual la muzeu.

Când începe Black Friday la Fashion Days

Fashion Days va începe campania de Black Friday pe 31 octombrie 2025, conform anunţurilor oficiale. Campania este programată să se desfăşoare până pe 9 noiembrie 2025.

Când începe Black Friday la About You

Conform informaţiilor disponibile, pentru ABOUT YOU în România campania de Black Friday începe pe 28 noiembrie 2025.

Când începe Black Friday la Answear

Campania de ANSWEAR Black Friday 2025 în România ar urma să înceapă pe 30 octombrie.

