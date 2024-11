Cadouri de Crăciun la reduceri. Cele mai bune oferte de Black Friday 2024

Astfel, datele studiului arată că peste 60% dintre români încep căutarea de cadouri de Crăciun la reduceri, profitând de ofertele de Black Friday.

Cele mai căutate cadouri de Crăciun în reducerile de Black Friday 2024

Anul trecut, românii au bătut recordul la cumpărături de Black Friday. Mulți și-au făcut bugete din timp, au strâns bani și și-au făcut lista de cumpărături și research-ul privind ofertele la produsele pe care au vrut să le cumpere. Cele mai cumpărate au fost electrocasnicele mici și mari, laptopurile, televizoarele și telefoanele.

Alte categorii care au înregistrat recorduri sunt produsele de îngrijire personală, băuturi, fashion și servicii. De altfel, hainele,, cosmeticele și produsele de îngrijire personală au înregistrat cele mai mari creșteri în vânzări de Black Friday. Totodată, acestea sunt și cele mai căutate produse când vine vorba despre cadouri de Crăciun.

Peste 360.000 de produse din categoria jucării au fost la reducere de Black Friday anul trecut, semn că părinții își fac temele din timp și cumpără cadourile de Crăciun copiilor cu mult timp înainte pentru a profita de reducerile lunii noiembrie. În 2022, conform Statista, piața de jucării a înregistrat vânzări de peste peste 170.1 miliarde de dolari.

Idei de cadouri la preț redus de Black Friday

Black Friday oferă unele dintre cele mai bune oferte ale anului, făcându-l un moment ideal pentru a bifa lista de cadouri de Crăciun. Marile platforme de magazine online oferă adesea reduceri semnificative la o serie largă de articole, ceea ce te ajută să găsești cadouri pentru oricine la reduceri.

Cumpărăturile de Black Friday înseamnă, de asemenea, că poți evita agitația de ultim moment din magazinele fizice. Cu acces la o gamă largă de produse - de la seturi de îngrijire personală la oferte de tehnologie - cu siguranță vei găsi ceva special pentru toată lumea.

Idei de cadouri pentru părinți

Părinții apreciază adesea cadouri care adaugă confort sau comoditate vieții lor. Ia în considerare articole precum un purificator de aer sau un aparat de tăiat legume. Alternativ, poți cumpăra un scaun confortabil de croșetat sau de stat la televizor ori o mașină de tuns iarba sau alt obiect util pentru ei.

Idei de cadouri pentru frați/surori

În funcție de interesele personale, poți cumpăra gadget-uri, aparate de coafat, un aparat foto sau chiar o experiență inedită.

Iată câteva idei:

· Un smartwatch

· Jocuri de societate sau puzzle-uri distractive

· săritură cu parașuta

· Un aparat foto polaroid

· Un masaj

Idei de cadouri pentru copii

Când cumperi pentru copii, cauți cadouri care sunt atât distractive, cât și educaționale. Opțiunile populare includ jucării care inspiră creativitate, cărți și gadgeturi tehnologice, cum ar fi tabletele. Ia în considerare cadouri potrivite vârstei care se aliniază intereselor lor.

Pentru copii mai mari sau adolescenți, accesoriile de gaming, cum ar fi un birou sau un scaun de gaming de Black Friday, pot fi o surpriză perfectă. Alte idei includ:

· Seturi LEGO

· Materiale de artă

· Kituri științifice

Idei de cadouri pentru prieteni și colegi

Prietenii apropiați apreciază cadouri care reflectă relația voastră unică. Pentru prietenii care iubesc să fie activi, ia în considerare echipamente pentru antrenamente acasă sau un ghiozdan pentru drumeții. Dacă găsești, poți lua bilete de avion ieftine pentru un city break împreună.

Alte idei de cadouri pentru prieteni includ:

· Parfumuri

· Cărți

· Bijuterii

· Jocuri de societate

· Băuturi fine

Idei de cadouri pentru colegi

Când vine vorba de colegi, cadourile practice, dar gândite, sunt adesea cea mai bună alegere. Un organizator de birou sau o mică plantă în ghiveci poate adăuga o notă de personalitate la spațiul lor de lucru. Pentru cei care participă frecvent la întâlniri online, un microfon de calitate din lista de oferte de Black Friday poate fi atât util, cât și apreciat. Iată alte cadouri micuțe și interesante pentru colegii de birou:

· cană de cafea reutilizabilă

· Un caiet sau un planificator practic

· Cafea de specialitate

· Un ceas de dormitor cu alarmă

Idei de cadouri pentru cei pasionați de tehnologie și gameri

Entuziaștii tehnologiei apreciază întotdeauna cele mai recente gadgeturi și echipamente. De Black Friday, poți găsi oferte pentru tot ce ține de dispozitive inteligente pentru acasă până la laptopuri. Pentru un cadou versatil, ia în considerare următoarele:

· Difuzoare inteligente (precum Amazon Echo sau Google Nest)

· Trackere de fitness portabile

· Căști wireless cu anulare a zgomotului

Idei de cadouri pentru gameri

Gamerii vor iubi cadourile care îmbunătățesc configurația lor sau le îmbunătățesc experiența de joc. O configurație de birou pentru gaming oferă mult spațiu pentru monitoare multiple și accesorii, făcându-l un cadou practic. Caută oferte pentru scaune de gaming, căști și lumini LED pentru a crea mediul ideal de gaming.

Alte idei de cadouri legate de jocuri includ:

· Produse tematice legate de jocuri (cum ar fi tricouri sau postere)

· nouă consolă de jocuri sau un controller

· Carduri cadou pentru platforme populare de gaming (de exemplu, Steam)

Cum să alegi cadouri pentru toată familia la Black Friday

Fii atent interesele și preferințele familiei tale. Înțelegerea hobby-urilor, preferințelor și stilului de viață al persoanei pentru care cauți cadou este esențială pentru a alege un cadou care să rezoneze cu ei. Ia-ți timp să te gândești la ce le place să facă în timpul liber. De exemplu:

Cei care iubesc să citească ar putea beneficia de un scaun comod pentru a face asta. Iubitorii de tehnologie s-ar putea bucura de cele mai recente gadgeturi sau accesorii.

Cei care petrec mai mult acasă ar putea să se bucure de păturile confortabile, lumânările parfumate sau articolele care îmbunătățesc spațiul lor, cum ar fi purificatoarele de aer.

Pasionații de gătit vor aprecia o oală de fontă trainică și calitativă sau un wok pentru a încerca noi rețete. Cei care iubesc să facă prăjituri se vor bucura mereu de ustensile care să îi ajute să creeze cele mai delicioase prăjituri.

Dacă nu ești sigur, întreabă-ți prietenii apropiați sau familia ce și-ar dori. Un cadou gândit care se potrivește cu pasiunile lor va arăta că ai depus efort pentru a alege ceva doar pentru ei.

Stabilește un buget și respectă-l. Înainte de a sări în vânzările de Black Friday, este util să stabilești un buget. Cadourile nu trebuie să fie scumpe pentru a fi semnificative. Stabilind un buget, poți restrânge opțiunile și să te concentrezi pe găsirea celui mai bun cadou posibil în limita prețului ales.

Black Friday oferă multe oferte pe diverse intervale de preț, făcând posibil să găsești cadouri excelente fără a cheltui prea mult.

De exemplu, dacă bugetul tău este mai ridicat, ai putea lua în considerare un scaun ergonomic de calitate. Pe un buget mai modest, ia în considerare accesorii precum o cană de cafea reutilizabilă drăguță sau căști Bluetooth, care au adesea reduceri semnificative în timpul Black Friday.

Acordă atenție calității produselor și recenziilor. Chiar și cu reduceri mari, este esențial să prioritizezi calitatea în detrimentul cantității. Caută articole care au recenzii și evaluări bune pentru a te asigura că vei cumpăra un produs de încredere. Citirea recenziilor îți poate oferi informații despre durabilitatea și funcționalitatea unui articol, așa că nu sări acest pas niciodată.

Pentru gadgeturi tehnologice și electronice, verifică site-uri cunoscute și compară produsele între ele sau compară opțiunile pe baza feedback-ului utilizatorilor. Nu uitați să iei în considerare politica de returnare, astfel încât să ai opțiuni dacă persoana nu e încântată de cadou sau ar vrea să îl schimbe.

Nu uita de livrare. Pentru cei care cumpără online, planificarea livrării este esențială, mai ales în timpul sezonului de sărbători. Verifică termenele limită de livrare și vezi de unde vine produsul, ca să nu rămână blocat în vamă în timpul Black Friday sau de Crăciun, când toată lumea face cumpărături.

Gândește-te la cadouri care pot fi împărtășite. În unele cazuri, cadourile care pot fi împărtășite sau folosite de mai multe persoane sunt excelente. Seturile de cadouri care includ articole pentru o experiență comună (cum ar fi un set de picnic sau o un set frumos de pahare și o băutură) pot crea momente de neuitat. Aceste cadouri nu doar că aduc bucurie, dar sunt și ușor de oferit.

Ghid pentru a găsi cele mai bune oferte la jucării și cadouri pentru copii

Când faci cumpărături pentru copii de Black Friday, există anumite produse pe care merită să le achiziționezi, iar altele care nu justifică efortul. Black Friday este momentul perfect pentru a găsi cele mai incredibile oferte și de a începe din timp cumpărăturile de Crăciun pentru copii. De asemenea, poți economisi bani pentru cadourile de aniversare pentru anul următor.

Dacă vrei să cumperi câteva jucării sau cărți de Crăciun la ofertă, fii atent la magazinele de jucării și marii retaileri care oferă jocuri educative, jocuri de construit și chiar tablete pentru copii. Indiferent de personajele Disney preferate ale copilului tău, vei găsi cu siguranță cele mai bune jucării, cărți și jocuri la prețuri excelente în luna noiembrie. Branduri mari precum LEGO și Barbie vor participa la Black Friday, așa că te poți aștepta la o selecție variată de jucării potrivite pentru copii.

Așteaptă-te la economii mari la jucării populare precum păpușile L.O.L. Surprise, păpușile Barbie, pistoalele Nerf și seturile Lego.

Mulți retaileri își publică ofertele de Black Friday cu până la o lună înainte. Jucătorii mari din piață își lansează de obicei listele la începutul lunii septembrie sau la mijlocul lunii octombrie. Abonează-te la newsletterele acestor companii pentru a fi printre primii care află despre ofertele viitoare la jucării. De asemenea, poți folosi un tracker de prețuri pentru a înțelege cât costă în mod normal o jucărie și pentru a te asigura că obții o reducere bună.

Printre magazinele care participă la Black Friday 2024 și oferă jucării se numără Flanco, Best Valute, Nichiduță, Kinder Auto, Libris, Amazon, Cărturești, Noriel, EvoMag, Chico, Editura Diana, Mind Blower sau Vexio.

Vei găsi jucării precum jocuri de cărți, calendar de Crăciun City Lego, set de figurine Baby Yoda, set de joacă Plastelino, Joc interactiv Castelul Groazei, Lego City Motocicleta, Joc educativ IQ Booster Say Cheese, Păpușa Maia, Puzzle 3D Big Ben, mașinuțe cu telecomandă, Ticket to Ride Londra- joc de societate, set de figurine Harry Potter, joc Saboteur, Controlller PS5, Păpușă LOL Surprise, etc.

Printre brandurile de jucării pe care le poți găsi la reduceri de Black Friday se numără Barbie, Disney, Hello Kitty, Lego, My Little Pony, Nintendo, Playmobil sau Chico.

Produse de îngrijire personală și cosmetice ideale pentru cadouri de Crăciun

Pasionații de skincare, de machiaj și de produse de cosmetice vor fi încântați să primească produse de calitate drept cadou de Crăciun. Sunt produse virale despre care au auzit și citit multe, dar încă nu au apucat să le testeze.

Dacă cunoști pe cineva care iubește toate lucrurile legate de frumusețe, poate părea uneori copleșitor să cumperi pentru ei; sunt atât de multe produse, branduri și tendințe de avut în vedere. Iată câteva dintre cele mai bune cadouri, de la tratamente pentru păr la machiaj.

Printre magazinele de produse de îngrijire personală și cosmetice care participă la Black Friday 2024 se numără Notino, Best Valute, Belher, Farmec, Vivantis, Culio, Douglas, Dr. Max, Amazon, NailsUp, Marionnaud, Sensilab, Esteto, Avon, Lancome, Meli Melo, HelpNet sau Tienda.

Printre cele mai mari reduceri de Black Friday le au produse precum seturile cadou de machiaje sau seturile cadou cu parfum, loțiune și mini parfum, seturi Rituals, spray-uri de corp Victoria’s Secret, luciu de buze Lancome, seruri de față, Geluri de duș Bioderma, ulei Nuxe și balsam de buze nutritiv, set cosmetic Sol de Janeiro, set de pensule de machiaj, ruj MAC sau mascara Este Lauder.

În ziua de Black Friday 2024 vei găsi oferte de neratat la parfumuri, seturi de make up, palete de make up, pensule de machiaj, creme de față, măști de hidratare, rujuri, loțiuni de corp, spray-uri, serumuri de păr, dar și electronice precum aparate de coafat, aparat de făcut bucle, uscătoare de păr performante și multe altele.

Sfaturi pentru a-ți organiza lista de cadouri și a profita de ofertele de Black Friday

Indiferent că intenționezi să te aventurezi în magazine de Black Friday sau să faci cumpărături online, trebuie să te asiguri că ești pregătit și organizat pentru a putea profita de cele mai bune reduceri atunci când faci cadouri celor dragi de Crăciun. Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să îți pui lucrurile în ordine la shopping:

Începe prin a face liste detaliate

Primul pas pentru o sesiune de cumpărături reușită este să faci liste utile. Le poți face pe hârtie, pe laptop sau în notițele din telefon. De asemenea, dacă vrei să le cumperi celor dragi articole de îmbrăcăminte, asigură-te că știi mărimile din timp.

Cardurile de fidelitate

Nu este neobișnuit ca magazinele și brandurile să ofere reduceri exclusive persoanelor care sunt membre ale programelor lor de fidelitate, așa că este o idee bună să te asiguri că ești înscris în aceste programe la magazinele tale preferate. Indiferent dacă ai carduri fizice de fidelitate sau conturi digitale, folosește-le cu încredere ca să profiți de reduceri și mai mari sau livrări gratuite.

Prioritizează-ți achizițiile

Pentru a te asigura că totul merge conform planului, petrece puțin timp organizând și prioritizând lista de cumpărături înainte să începi. Vezi cui vrei să îi cumperi prima oară cadou și începe în funcție de priorități. Fie că este partenerul sau părinții, apucă-te să comanzi lucrurile pe care vrei să le oferi lor cadou și ia cumpărăturile în ordinea priorității.

Compară prețurile în avans

Nu ezita să verifici prețurile din diverse surse înainte de a începe sesiunea de cumpărături. Poți compara prețurile online, astfel încât să știi deja la ce preț să te aștepți când ajungi în magazin. Sau să faci research înainte ca să știi dacă oferta este sau nu reală. Dacă te afli într-un magazin fizic, verifică și prețul de pe internet, s-ar putea să ai o extra reducere dacă comanzi online.

