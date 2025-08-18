Dezastru la Bacalaureatul de toamnă 2025. Rată de promovare de doar 28%

Bacalaureat 2025
18-08-2025
Luni s-au afișat rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Doar 28% dintre candidați au reușit să promoveze. Cei care nu sunt multumiți de rezultate pot depune contestații.

Bianca Ghiță

Din cei aproape 26.000 de candidați prezenți la această sesiune a examenului de bacalaureat, doar 7.306 au reușit să îl promoveze.

Adică au reușit să obțină nota 5 la fiecare materie, iar media tuturor notelor a fost 6.

Atât din promoția curentă, cât și din promoțiile anterioare, rata de promovare a fost 28,4%.

Contestații, până pe 20 august. Rezultate finale, pe 26 august

În total, 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, ceea ce înseamna că nu mai pot participa la următoarele două sesiuni.

Bacalaureat 2025. Aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului

Începând de astăzi, cei care vor să își vadă lucrarea și eventual să depună contestație o pot face până pe 20 august. Iar pe 26 se vor afișa rezultatele finale.

Un eseu de 400 de cuvinte despre o operă li s-a părut imposibil de greu. ”Mi-a picat fața, de aia nu am scris nimic”

