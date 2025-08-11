Un eseu de 400 de cuvinte despre o operă li s-a părut imposibil de greu. ”Mi-a picat fața, de aia nu am scris nimic”

Bacalaureat 2025
11-08-2025 | 19:21
A fost o zi dificilă pentru absolvenții de liceu care n-au luat din prima diploma de Bacalaureat. La proba scrisă de Limba română din sesiunea de toamnă au avut de construit un eseu de 400 de cuvinte pe marginea unui text dramatic studiat.  

Adriana Stere

Adică ”Iona” de Marin Sorescu sau ”O scrisoare pierdută” de Caragiale. Mulți tineri s-au declarat revoltați că cerințele n-au fost mai ușoare, așa cum sperau.

”-Da cum, ce s-a întâmplat cu tine, n-ai luat din prima?

-Nu-mi iese media!

-Nu creeeed...

-La 9 sutimi, mi-a ieșit 5,91.

-Nu pot să cred!

-Să crezi”.

În poarta centrului de examen, s-a mers pe ideea că ”urma scapă turma”.

Tre să-l dau să iau 6,10, dar e ok, eu zic că-l iau”.

-Am învățat cam 50 la sută, mai mult decât știam în vară.

-Eu sunt martor că a învățat zilnic, aș putea spune”.

-Cât de mult a învățat fata?

-Nu mult-mult, dar e bine”.

Candidații sesiunii de toamnă spun că mulți dintre foștii colegi de liceu își fac deja bagajele pentru facultate și tocmai speranța că vor fi și ei studenți i-a motivat să mai încerce o dată.

Eu am încredere în mine, sigur îl iau! Nu știu foarte multe opere, știu două bine. Și acuma eu doar mă rog să pice alea”.

De la sesiunea de vară a bacalaureatului și până acum, cei picați sau neprezentați la prima chemare au avut o lună și jumătate ca să învețe ce n-au reușit 4 ani- cele 14 opere, proba de limba română.

11 dintre ele au fost și în lista de studiu a părinților lor, la final de liceu, deci la nevoie puteau să-i întrebe pe ei ce-a vrut să spună autorul. Bibliografia pentru bacalaureat e în vigoare încă din 2014.

Nu știu, se poate întâmpla orice”.

Ultima șansă de a mai da gratuit bacalaureatul

... și de ce s-au temut, n-au scăpat.

A picat să scriem un text de 400 de cuvinte și a fost ”Iona”, și am presimțit că o să pice ”Iona”, dar n-am scris”.

O scrisoare pierdută” de Caragiale era a doua variantă de lucru la subiectul al treilea.

”-Mi-a picat fața și de asta n-am scris.

-Sub bancă, cu totul?

-Era să adorm”.

-Ai nimerit una din operele dramatice?

-Nu”.

Sesiunea de toamnă epuizează cele de două șanse gratuite de a lua bacalaureatul pe care le oferă sistemul românesc. Părinții trag nădejde și ei să scape de cheltuielile cu pregătirea privată, prelungite peste așteptări.

Meditații la mate, da”.

Am zis să fie totul bine, să meargă cu capu-nainte... ideea e că ce va fi, deja este. Eu am o chestie, o... o replică”.

A fost ok. Nu mai, lasă că e bine”.

Următoarele probe scrise sunt programate în zile succesive, până joi. Primele rezultate vor fi publicate peste o săptămână, iar cele finale, după contestații, sunt așteptate pe 26 august.

Reprezentanții școlilor postliceale, unde poți intra fără diplomă, pregătesc terenul cu pliante oferite doritorilor. 

Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-08-2025 19:20

