Bacalaureat 2025. Aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului

Ministerul Educației a anunțat, marți, că aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea de toamnă 2025.

Astfel, conform sursei citate, rata de prezență la proba obligatorie a profilului, desfășurată în 12 august, a fost de 84,2%.

Mai exact, au fost prezenți doar 15.780 de candidați din totalul de 18.745 de candidați înscriși (toate promoțiile) pentru susținerea acestei probe.

”Au absentat 2.965 de candidați, iar 24 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Reamintim că, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în urma solicitărilor exprese, numărul candidaților prezenți la fiecare probă diferă”, precizează Ministerul Educației.

Bacalaureat 2025, calendarul următoarelor două probe:

-► 13 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

-► 14 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Afișarea primelor rezultate, anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), va avea loc în data de 18 august, până la ora 12:00 pe stirileprotv.ro, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen.

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații au loc în aceeași zi (în intervalul orar 14:00 - 18:00), respectiv în intervalul 19 - 20 august 2025.

Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic.

În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială.

Rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august.

Sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puţin media 6.

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

