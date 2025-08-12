Bacalaureat 2025. Aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului

Bacalaureat 2025
12-08-2025 | 19:37
Ministerul Educației a anunțat, marți, că aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea de toamnă 2025.  

autor
Bianca Ghiță,  Cristian Matei

Astfel, conform sursei citate, rata de prezență la proba obligatorie a profilului, desfășurată în 12 august, a fost de 84,2%.

Mai exact, au fost prezenți doar 15.780 de candidați din totalul de 18.745 de candidați înscriși (toate promoțiile) pentru susținerea acestei probe.

”Au absentat 2.965 de candidați, iar 24 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Reamintim că, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în urma solicitărilor exprese, numărul candidaților prezenți la fiecare probă diferă”, precizează Ministerul Educației.

Bacalaureat 2025, calendarul următoarelor două probe:

-► 13 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

Citește și
Elevi
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la Matematică sau Istorie

-► 14 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Afișarea primelor rezultate, anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), va avea loc în data de 18 august, până la ora 12:00 pe stirileprotv.ro, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen.

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații au loc în aceeași zi (în intervalul orar 14:00 - 18:00), respectiv în intervalul 19 - 20 august 2025.

Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic.

În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială.

Rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august.

Sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puţin media 6.

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

Sursa: Pro TV

Etichete: bacalaureat, examen, candidati,

Dată publicare: 12-08-2025 16:14

Citește și...
Subiecte BAC de toamnă 2025 la Matematică: Ce a picat la proba obligatorie. Subiectele și baremele
Bacalaureat 2025
Subiecte BAC de toamnă 2025 la Matematică: Ce a picat la proba obligatorie. Subiectele și baremele

Absolvenții de liceu care nu au obținut diploma de Bacalaureat din prima încercare au susținut astăzi proba scrisă la Matematică, în sesiunea de toamnă a examenului.  

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la Matematică sau Istorie
Bacalaureat 2025
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la Matematică sau Istorie

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă marţi cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie.

Un eseu de 400 de cuvinte despre o operă li s-a părut imposibil de greu. ”Mi-a picat fața, de aia nu am scris nimic”
Bacalaureat 2025
Un eseu de 400 de cuvinte despre o operă li s-a părut imposibil de greu. ”Mi-a picat fața, de aia nu am scris nimic”

A fost o zi dificilă pentru absolvenții de liceu care n-au luat din prima diploma de Bacalaureat. La proba scrisă de Limba română din sesiunea de toamnă au avut de construit un eseu de 400 de cuvinte pe marginea unui text dramatic studiat.  

Subiecte BAC de toamnă 2025 la Limba Română: Ce a picat la Română. Subiectele și baremele, publicate astăzi
Bacalaureat 2025
Subiecte BAC de toamnă 2025 la Limba Română: Ce a picat la Română. Subiectele și baremele, publicate astăzi

Absolvenții de liceu care n-au luat din prima încercare diploma de bacalaureat s-au prezentat acum la proba scrisă de limba română, în sesiunea de toamnă a Bac-ului.

