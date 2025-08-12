Subiecte BAC de toamnă 2025 la Matematică: Ce a picat la proba obligatorie. Subiectele și baremele, publicate astăzi

Absolvenții de liceu care nu au obținut diploma de Bacalaureat din prima încercare au susținut astăzi proba scrisă la Matematică, în sesiunea de toamnă a examenului.

Află ce a picat la test, cum au fost formulate cerințele și ce trebuie să știe candidații pentru a-și evalua răspunsurile.

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare pentru proba obligatorie a profilului pe site-ul oficial subiecte.edu.ro, începând cu ora 15:00.

Pe rețelele de socializare au apărut fotografii care ar prezenta subiectele de la proba de Matematică a Bacalaureatului. Autenticitatea acestora nu a putut fi verificată de ȘtirileProTV.

Câți candidați susțin Bacalaureatul de toamnă 2025

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu susțin probele scrise în această sesiune a examenului de BAC 2025, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 din promoţiile anterioare, mai precizează ministerul.

În funcție de rezultatele obținute în sesiunile trecute și recunoscute oficial, unii participanți vor da întreg examenul, în timp ce alții vor susține doar probele nepromovate.

Probele scrise încep la ora 9:00, iar accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid.

Rezultatele Bacalaureatului de toamnă 2025 și calendarul contestațiilor

Primele rezultate ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2025 vor fi publicate anonimizat, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, atât pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro, cât și la avizierele centrelor de examen.

În aceeași zi, candidații își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații în intervalul orar 14:00 – 18:00. Soluționarea contestațiilor se va face între 19 și 20 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.

Condițiile pentru promovarea examenului

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele criterii:

să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor;

să fi participat la toate probele scrise și să fi obținut minimum nota 5 la fiecare;

la fiecare; să aibă o medie finală de cel puțin 6, calculată pe baza notelor de la probele scrise.

Calendarul examenului de BAC 2025, sesiunea de toamnă

Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2025 a debutat lunea trecută, cu probele de evaluare a competențelor.

Pe 11 august absolvenții au susținut proba scrisă la Limba și literatura română, sesiunea de toamnă. 3.900 de candidaţi au susţinut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educaţiei.

Miercuri, este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi examenul la Limba şi literatura maternă.

- 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

- 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

- 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

- 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

- 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 - 18:00)

- 19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii

- 26 august: Afişarea rezultatelor finale

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













