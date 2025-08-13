Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la alegere a profilului
Examenul de Bacalaureat 2025 continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere a profilului și specializării.
Candiații susțin astăzi proba la una dintre materiile: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, economie, filosofie, psihologie și sociologie.
Subiectele la proba la alegere vor fi publicate la ora 15:00.
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu susțin, începând de luni, probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Potrivit MEC, 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 din promoţiile anterioare.
Calendarul examenului de BAC 2025, sesiunea a doua
Sursa: StirilePROTV
