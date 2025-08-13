Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la alegere a profilului

Bacalaureat 2025
13-08-2025 | 07:46
examen bacalaureat
foto generat cu AI - Shutterstock

Examenul de Bacalaureat 2025 continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere a profilului și specializării. 

autor
Lorena Mihăilă

Candiații susțin astăzi proba la una dintre materiile: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, economie, filosofie, psihologie și sociologie.

Subiectele la proba la alegere vor fi publicate la ora 15:00.

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu susțin, începând de luni, probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Citește și
Cum se calculează media la Bac în 2022
Bacalaureat 2025. Aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului

Potrivit MEC, 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 din promoţiile anterioare.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Calendarul examenului de BAC 2025, sesiunea a doua

- 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 
- 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 
- 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 
- 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 
- 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 - 18:00)
 
- 19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii
 
- 26 august: Afişarea rezultatelor finale

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bacalaureat, examen, elevi,

Dată publicare: 13-08-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Bacalaureat 2025. Aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului
Bacalaureat 2025
Bacalaureat 2025. Aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului

Ministerul Educației a anunțat, marți, că aproape 3000 de candidați au lipsit de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea de toamnă 2025.  

Subiecte BAC de toamnă 2025 la Matematică: Ce a picat la proba obligatorie. Subiectele și baremele
Bacalaureat 2025
Subiecte BAC de toamnă 2025 la Matematică: Ce a picat la proba obligatorie. Subiectele și baremele

Absolvenții de liceu care nu au obținut diploma de Bacalaureat din prima încercare au susținut astăzi proba scrisă la Matematică, în sesiunea de toamnă a examenului.  

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la Matematică sau Istorie
Bacalaureat 2025
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la Matematică sau Istorie

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă marţi cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie.

Recomandări
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12