Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la alegere a profilului

Examenul de Bacalaureat 2025 continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere a profilului și specializării.

Candiații susțin astăzi proba la una dintre materiile: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, economie, filosofie, psihologie și sociologie.

Subiectele la proba la alegere vor fi publicate la ora 15:00.

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu susțin, începând de luni, probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit MEC, 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 din promoţiile anterioare.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Calendarul examenului de BAC 2025, sesiunea a doua - 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă - 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă - 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă - 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă - 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 - 18:00) - 19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii - 26 august: Afişarea rezultatelor finale

