Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la Matematică sau Istorie

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă marţi cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie.

Miercuri, este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi examenul la Limba şi literatura maternă.

Luni, peste 13.900 de candidaţi au susţinut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educaţiei.

Primele rezultate vor fi afişate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro şi în centrele de examen. Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii au loc în aceeaşi zi în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în intervalul 19 - 20 august.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august.

Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

