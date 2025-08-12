Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin azi proba la Matematică sau Istorie

Bacalaureat 2025
12-08-2025 | 07:28
Elevi
Getty Images

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă marţi cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie.

autor
Stirileprotv

Miercuri, este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi examenul la Limba şi literatura maternă.

Luni, peste 13.900 de candidaţi au susţinut proba scrisă la Limba română, 23 fiind eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a informat Ministerul Educaţiei.

Primele rezultate vor fi afişate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro şi în centrele de examen. Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii au loc în aceeaşi zi în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în intervalul 19 - 20 august.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august.

Citește și
elev
Un eseu de 400 de cuvinte despre o operă li s-a părut imposibil de greu. ”Mi-a picat fața, de aia nu am scris nimic”

Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Sursa: Agerpres

Etichete: bac, matematica,

Dată publicare: 12-08-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Un eseu de 400 de cuvinte despre o operă li s-a părut imposibil de greu. ”Mi-a picat fața, de aia nu am scris nimic”
Bacalaureat 2025
Un eseu de 400 de cuvinte despre o operă li s-a părut imposibil de greu. ”Mi-a picat fața, de aia nu am scris nimic”

A fost o zi dificilă pentru absolvenții de liceu care n-au luat din prima diploma de Bacalaureat. La proba scrisă de Limba română din sesiunea de toamnă au avut de construit un eseu de 400 de cuvinte pe marginea unui text dramatic studiat.  

Subiecte BAC de toamnă 2025 la Limba Română: Ce a picat la Română. Subiectele și baremele, publicate astăzi
Bacalaureat 2025
Subiecte BAC de toamnă 2025 la Limba Română: Ce a picat la Română. Subiectele și baremele, publicate astăzi

Absolvenții de liceu care n-au luat din prima încercare diploma de bacalaureat s-au prezentat acum la proba scrisă de limba română, în sesiunea de toamnă a Bac-ului.

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat. Candidații susțin astăzi prima probă la limba și literatura română
Bacalaureat 2025
Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat. Candidații susțin astăzi prima probă la limba și literatura română

Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română.

Recomandări
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”
Stiri externe
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești”. Asta a declarat, duminică, Donald Trump, dar a adăugat că „nu depinde de el” încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12