Subiecte BAC de toamnă 2025 la Limba Română: Ce a picat la Română. Subiectele și baremele, publicate astăzi

Absolvenții de liceu care n-au luat din prima diploma de bacalaureat s-au prezentat acum la proba scrisă de limba română.

Adriana Stere,  Lorena Mihăilă

Ei au avut de construit un eseu de 400 de cuvinte pe marginea unui text dramatic studiat. Adică „Iona” de Marin Sorescu sau „O scrisoare pierdută” de Caragiale. Mulți au fost luați prin surprindere de subiect.

În poarta centrului de examen s-a mers pe ideea că „urma scapă turma”.

Absolvent: „Trebuie să-l dau să iau 6,10, dar e ok, eu zic că-l iau”.

Absolvent: „Am învățat cam 50%, mai mult decât știam în vară”.

Candidații sesiunii de toamnă, spun mulți foști colegi de liceu, își fac deja bagajele pentru facultate și tocmai speranța că vor fi și ei studenți i-a motivat să mai încerce o dată.

Absolvent: „Eu am încredere în mine, sigur îl iau! Nu știu foarte multe opere, știu două bine. Și acuma eu doar mă rog să pice alea”.

Părinții trag nădejde și ei să scape odată de cheltuielile cu pregătirea privată, prelungite peste așteptări.

Părinte: „Meditații la mate, da”.

Întârziații s-au strecurat în ultima clipă pe poarta școlii, apoi în sala de examen și de ce s-au temut, n-au scăpat.

Absolvent: „A picat să scriem un text de 400 de cuvinte și a fost Iona, și am presimțit că o să pice Iona, dar n-am scris”.

Absolvent: „Mi-a picat fața și de asta n-am scris. Era să adorm”.

Celelalte probe scrise ale sesiunii de toamnă sunt programate în zile succesive, până joi. Primele rezultate vor fi publicate peste o săptămână, iar rezultatele finale, după contestații, sunt așteptate pe 26 august.

​De la sesiunea de vară a bacalaureatului și până acum, cei picați sau neprezentați la prima chemare au avut o lună și jumătate ca să învețe ce n-au reușit patru ani - cele 14 opere la proba de limba română. 11 dintre ele au fost și în lista de studiu a părinților lor, la final de liceu, deci la nevoie puteau să-i întrebe pe ei ce-a vrut să spună autorul. Bibliografia pentru Bacalaureat e în vigoare încă din 2014.

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu susțin probele scrise în această sesiune a examenului de BAC 2025, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 din promoţiile anterioare, mai precizează ministerul.

Subiectele și baremul probei la Limba și literatura română vor fi publicate începând cu ora 15.

Calendarul examenului de BAC 2025, sesiunea de toamnă

- 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

- 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

- 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

- 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

- 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 - 18:00)

- 19 - 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii

- 26 august: Afişarea rezultatelor finale

