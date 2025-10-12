Mașinile electrice, cele mai căutate la Salonul Auto București. Expozanții, uimiți de cât de bine pregătiți au venit clienții

Mașinile electrice și hibride, cu tehnologii de ultima generație, au fost cele mai căutate la Salonul Auto care a avut loc în această săptămână în Capitală.

Au fost expuse modele noi, inclusiv din Asia. În total, peste 70.000 de oameni au fost să vadă ce a mai apărut pe piața auto. Mulți dintre cei care au vizitat Salonul Auto au fost interesați de noile tehnologii.

”Sigur mi-aș lua una electrică, pentru că preponderent merg în oraș cu mașina. În primul rând, consumul, că e mult mai mic, senzația la volan, condusul, e mult mai interesant decât la una tradițională”.

Cristina Florea, reprezentant producător auto: ”Au venit pentru modelele noastre electrice, pentru gama de electrificare, dar și pentru gama de full hybrid, atât 4X2, cât și 4X4”.

Chiar dacă vehiculele verzi sunt mai scumpe decât cele cu motoare termice, clienții se gândesc și la cheltuielile pe termen lung.

Albert Kiss, organizator salon auto: ”Asta e ce îi interesează în momentul de față, fiindcă oferă o autonomie mai bună, acum, scutesc cheltuielile pe zona de alimentare. Oamenii sunt interesați de automobile care țin cu bugetul”.

Producătorii chinezi au intuit asta și încearcă să intre pe piața din România.

”Mi se pare că este foarte calitativ executată, mă uit la îmbinăturile de la cusături, materialele sunt moi peste tot, am văzut-o și pe stradă, arată foarte bine”.

”Clienții sunt foarte interesați și vin foarte pregătiți”

Vlad Popescu, reprezentant producător auto: ”Clienții sunt foarte interesați și ne surprinde și pe noi că vin foarte pregătiți, știu deja despre tehnologiile și mă refer aici la tipul de baterie blade, pe tehnologie litiu-fier-polimer, care nu ia foc”.

Cei mai curioși au analizat atent mașinile expuse de mai toți producătorii. Și fiecare detaliu a contat.

”Când închidem ușa, se simte o vibrație în scaun, ceea ce nu ar trebui să se simtă la o mașină premium, dar probabil datorită acestui preț de 20.000 de euro mai sunt mici chestii care nu pot să se compare cu o mașină de 40”.

”Ca mașină de familie, reticența cred că vine în mentenanța și în prețul ei pe viitor, asta e reticența tuturor, dar acum, la momentul acesta arată foarte bine, prețul e foarte ok”.

În total, au fost expuse peste 450 de modele. Vizitatorii au putut admira inclusiv mașini de epocă.

