Tesla și-a anunțat absența de la cel mai mare eveniment auto din Germania

Tesla nu va participa anul acesta la Salonul auto de la Munchen, Germania, conform organizatorilor evenimentului, Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA), transmite DPA.

Vineri, VDA a precizat că nu comentează motivele pentru care Tesla a decis să renunţe la evenimentul de marcă care va avea loc peste o lună.

Producătorul american de vehicule electrice (EV) nu a răspuns solicitărilor de a comenta informaţia.

La precedentul Salon auto de la Munchen la care a participat, în urmă cu doi ani, Tesla a prezentat noul Model 3 îmbunătăţit, pentru prima dată în Germania. Comparativ cu alţi producători auto, expunerea Tesla a fost relativ modestă.

Tesla este afectată de scăderea cotei de piaţă şi a popularităţii în Europa, în special în Germania.

În primele şapte luni din acest an, Tesla s-a situat doar pe locul nouă în funcţie de înmatriculările de noi vehicule electrice, după ce odinioară era liderul pieţei.

Compania se confruntă mereu cu proteste, activităţile politice ale directorului general Elon Musk fiind adesea în prim plan, inclusiv sprijinul lui pentru extrema dreapta din Germania înaintea alegerilor din acest an. În unele cazuri sunt incendiate vehicule Tesla.

Este neclar dacă aceste evoluţii au legătură cu absenţa Tesla de la Salonul auto de la Munchen. La evenimentul din Germania se adună, anual, producători auto, furnizori, companii din domeniul tehnologiei şi politicieni.

Luna trecută, organizatorii au raportat rezervări mai ridicate şi o participare internaţională solidă la evenimentul de la Munchen, inclusiv companii din China.

