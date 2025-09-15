Salonul auto din Munchen prezintă tehnologia viitorului. Mașinile sunt definite de AI, software și conectivitate la internet

Tehnologia viitorului a aterizat, la propriu, la salonul auto de la Munchen - cel mai mare din Europa, organizat în acest an. Zeci de producători europeni și asiatici și-au prezentat noile vehicule de transport urban.

Concluzia: mașinile au tot mai multe funcții digitale. Modelele expuse în Germania nu mai sunt definite doar de motoare, ci de software, inteligență artificială și conectivitate permanentă la internet.

Însă dezvoltarea transportului modern va depinde la fel de mult de protecția împotriva hackerilor, avertizează experții în securitate.

O motocicletă electrică a atras atenția la salonul auto pentru ca nu cade când stă pe loc, datorită unui sistem giroscopic de echilibrare. Un reprezentant al companiei producătoare a făcut o demonstrație.

Tot la capitolul idei îndrăznețe, un start-up german propune un vehicul electric ultracompact, o combinație între scuter și mașină. Poate transporta doi pasageri cu până la 90 de kilometri pe oră, iar bateriile pot fi scoase și încărcate separat.

Wolfgang Podleiszek, CEO start-up „Wolf”: „Avem nevoie ca vehiculele destinate orașelor să fie foarte agile, așa că am încercat să economisim spațiu acolo unde nu e necesar. În orașe, oamenii conduc singuri sau circulă împreună cel mult două persoane, așa că nu ai nevoie de bancheta din spate sau de un portbagaj mare. Prin urmare, vehiculul are doar 2 metri și 20 de centimetri lungime, fiind foarte mic.”



Când traficul devine imposibil, viitorul ar putea fi în... aer. O companie chineză a adus la Munchen o mașină zburătoare electrică. Are două locuri și o viteză de până la 130 de kilometri pe oră. Primele teste majore sunt programate luna viitoare, în Dubai.

La salonul auto de la Munchen au fost testate și sisteme de condus autonom pe drumurile europene.

Satoko Nakayama, șeful departamentului de comunicare, Helm AI: „Sistemul nostru, dotat cu inteligență artificială, preia informațiile de la camerele de supraveghere și analizează în detaliu ce se întâmplă. Practic, toate vehiculele sunt redate în portocaliu, drumul are culoarea albastră, iar pietonii sunt marcați cu culoarea roz. Astfel, poate distinge obiectele. Acest lucru este important în cazul mașinilor autonome, deoarece modulul de luare a deciziilor folosește aceste date pentru a alege modul de deplasare în condiții de siguranță.”

Dar pe măsură ce automobilele devin „computere pe roți”, riscurile cresc. Specialiștii Centrului Aerospațial German avertizează că fiecare actualizare de software poate fi o poartă de intrare pentru atacuri cibernetice, la fel ca în cazul telefoanelor sau al calculatoarelor.

Kim Gruettner, șeful departamentului vehicule definite de Software, Centrul Aerospațial German: „Avem vehicule care comunică cu un server central în cloud, iar pe măsură ce ne îndreptăm spre vehicule viitoare, cu un grad mai ridicat de automatizare, vom vedea și mai multă comunicare, esențială pentru o funcționare sigură. Orice întrerupere a acestei funcționări sigure, chiar dacă nu pune viața în pericol, poate fi problematică din punct de vedere economic.”

Roboții umanoizi n-au lipsit de la salonul din Munchen. În plus, vizitatorii au putut admira și un McLaren în mărime naturală, construit din peste 340 de mii de piese LEGO.

