Producătorul chinez BYD alege Turcia în locul Ungariei pentru producția masivă de vehicule electrice

08-09-2025 | 16:35
BYD, un producător de vehicule electrice din China
Grupul auto chinez BYD va începe producţia la noua sa fabrică de vehicule electrice (EV) din Ungaria până la finalul lui 2025, a anunţat luni vicepreşedintele executiv Stella Li, în cadrul unei conferinţe la Salonul auto de la Munchen. 

Vlad Dobrea

"Aceste evoluţii arată că prezenţa noastră în Europa este pe termen lung", a declarat Stella Li.

Primul vehicul produs în Ungaria va fi un model compact electric Dolphin Surf.

Declaraţia vine după ce Reuters anunţase că BYD a decis să amâne, pentru 2026, începutul producţiei de masă la noua uzină din Ungaria şi, cel puţin doi ani, această uzină va funcţiona sub capacitate.

În schimb, BYD va începe să producă mai repede decât se estima automobile electrice la noua sa uzină din Turcia, unde costurile cu mâna de lucru sunt mai mici, şi totodată îşi va depăşi cu mult planurile de producţie anunţate anterior pentru această uzină, au precizat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Mutarea producţiei dinspre Ungaria spre Turcia va fi o veste proastă pentru Uniunea Europeană, care spera că tarifele pe care le-a impus la automobilele electrice "Made in China" vor aduce investiţii chineze şi locuri de muncă în sectorul manufacturier.

Fabrica de patru miliarde de euro pe care BYD o construieşte la Szeged, sudul Ungariei, va începe producţia de masă în 2026, dar în tot acel an va produce doar câteva zeci de mii de automobile, a dezvăluit una dintre sursele citate de Reuters. Asta ar însemna doar o mică parte din capacitatea iniţială de producţie, de 150.000 de vehicule, planificată de BYD. Ulterior, unitatea de la Szeged ar urma să ajungă la o capacitate maximă de producţie de 300.000 de unităţi pe an.

Oficial, BYD a informat că uzina de la Szeged va începe să funcţioneze în luna octombrie 2025, dar nu a spus în mod public când va demara producţia în regim de masă. Sursele citate de Reuters au mai dezvăluit că producţia la Szeged urmează să fie majorată în 2027, dar va fi în continuare sub capacitatea planificată.

În schimb, producţia la uzina de la Manisa, vestul Turciei, va depăşi cu mult obiectivul de 150.000 de unităţi planificat pentru 2027 şi BYD va majora şi mai mult producţia în 2028 la această uzină, au adăugat sursele.

BYD a decis să construiască o fabrică în Ungaria pentru a vinde automobile în Europa fără tarife. Toate automobilele pe care BYD le vinde în prezent în Europa sunt produse în China şi sunt vizate de tarifele impuse de UE la automobilele electrice chinezeşti importate. În cazul BYD, tarifele totale care se aplică automobilelor sale sunt de 27%.

O reorientare spre producţia mai ieftină din Turcia scoate în evidenţă provocările cu care se confruntă companiile chineze care vor să asambleze automobile în Europa pentru a evita tarifele la importuri, dar sunt nemulţumiţi de salariile mari şi costurile mari cu energie din Europa.

Turcia este de mult timp un hub de producţie cu costuri reduse pentru marii constructori auto, inclusiv Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai şi Renault. În luna martie a acestui an, Guvernul de la Ankara şi constructorul chinez Chery au anunţat că vor investi un miliard de dolari pentru a construi o uzină cu o capacitate de producţie de 200.000 de vehicule pe an. 

Sursa: Pro TV

