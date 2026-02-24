O pace "dictată prin forţă nu este pace", ci doar o pauză în faţa unei agresiuni care nu se va opri, scrie Ţoiu, marţi, pe pagina sa de Facebook. Suveranitatea Ucrainei este "linia roşie" pentru însăşi ideea de libertate în Europa, menţionează ministrul.

"Oricât de lungă ar fi iarna, primăvara vine întotdeauna pentru cei care nu încetează să creadă în libertate. Aud însă şi vocile celor care, apăsaţi de vremurile grele, îşi doresc o pace rapidă, sperând că astfel liniştea se va aşeza imediat peste tot. Este şi o dorinţă umană firească să vrem ca suferinţa să înceteze. Doar că sunt momente când nu este de ajuns să vrem, iar cei care ţin cu Rusia nu grăbesc pacea, ci vor un viitor în care un agresor nepedepsit va continua războaiele pe care şi le doreşte", este de părere Oana Ţoiu.

Ministrul adaugă că România are cea mai lungă graniţă cu conflictul şi că românii au fost "extraordinari" când au primit familiile care căutau refugiu. Lupta şi sacrificiul ucrainenilor contribuie şi la siguranţa noastră, subliniază Oana Ţoiu.

"În acele prime zile de agresiune a Rusiei, românii au fost un bun vecin, cu uşa deschisă pentru sute de mii de oameni care fugeau din calea războiului. Nu era vorba despre protocoale oficiale şi tratate bilaterale, ci despre mii de români care şi-au deschis casele, au oferit un ceai cald şi o îmbrăţişare unor semeni care, speriaţi, căutau o ieşire din calea ororilor. Am arătat atunci faţa cea mai frumoasă a umanităţii noastre care este solidaritatea fără rezerve, pentru că istoria ne-a învăţat cum arată dorul faţă de cei care nu se mai întorc", precizează Oana Ţoiu.

Ea menţionează că a fost prezentă la sediul NATO, alături de artistul Oleksyi Say, unde a fost inaugurată o instalaţie cu mesajul "Volya" (libertate, în limba ucraineană), formată din litere recuperate dintr-un sat din regiunea Kherson.

"Literele au fost recuperate dintr-un sat din regiunea Kherson, iar urmele războiului sunt exact de la invazia ruşilor. Artileria nu a atins doar literele, ci şi copii, preoţi, soldaţi. Peste 500 de copii şi mii de civili au fost ucişi în acest război. Doar că în octombrie 2022 ucrainenii şi-au recucerit satul. Ruşii au pierdut ce cuceriseră aşa cum teritoriul pe care îl ocupă acum, 0,7% din Ucraina, se va întoarce cândva la oamenii care îşi iubesc ţara şi o apără cu viaţa lor. Literele de pe front sunt astăzi instalaţia pe care am avut onoarea să o inaugurăm alături de artistul Oleksyi Say în sediul NATO", scrie Oana Ţoiu.