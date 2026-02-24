“România e într-o situație mai proastă decât în 1940”, avertizează istoricul și analistul politic Armand Goșu, făcând referire la anul în care România a pierdut Basarabia și Ardealul de Nord fără a putea riposta.

El a arătat că, deși pare neverosimil, un astfel de scenariu riscă să devină o amenințare imediată, dacă Ucraina e silită să accepte cu forța pacea în condițiile Rusiei, cu sprijinul SUA. Acest deznodământ se prefigurează însă tot mai clar, de când Donald Trump a devenit președintele SUA.

“Noi suntem într-o situație foarte proastă, suntem foarte slabi. Noi nu suntem un stat serios, nu suntem Polonia, nu suntem nici măcar Bulgaria. Bulgarii-s serioși, au făcut reformă, au aderat la euro. Noi suntem niște pârliți. Or, fiind atât de slabi, tu nu poți să reziști presiunilor”, a spus Goșu. (de la minutul 22, în video de mai sus)

“Orice se poate întâmpla. Tu ești un stat prea slab, tu nu ai elită politică, nu ai servicii reformate, tu n-ai nimic. Pe tine (contextul actual-n.r.) te-a prins într-o situație mai proastă decât a fost România în 1940. Dacă România scapă cu viață, cu hotare cât de cât, fără mari pierderi teritoriale, asta singură e o mare victorie”, a adăugat el.

"Dacă începi să te joci cu granițele, va începe un război în toată regula în Europa"

Armand Goșu, care are o vastă expertiză în istoria Rusiei și a URSS, a explicat că, în opinia sa, acest scenariu devine foarte probabil dacă Ucraina este obligată să încheie o pace care să echivaleze cu o capitulare. Schimbarea cu forța a frontierelor, a arătat el, va crea un precedent periculos, mai ales în Europa de Est.

Armand Goșu: Gândiți-vă la un scenariu cu Ungaria, cu Orban, care are o relație specială cu Trump. Și atunci o să zică domnule, uite, punem presiune pe Ucraina, desprindem teritorii din Ucraina, o să ia ceva și Ungaria, o să ia ceva și România. Și uite, poate ia România Moldova și uite, noi, niște bucăți din Transilvania. De ce nu? Uite dă-mi Oradea, dă-mi pe unde mai sunt niște vorbitori de limbă maghiară. Deci, în condițiile în care ai creat precedentul, că ai schimbat prin forță niște frontiere, orice se poate întâmpla.

Diana Enache: Acesta este un moment propice pentru ce spuneți, se poate întâmpla anul asta?

Armand Goșu: Da, se poate întâmpla anul ăsta, se poate întâmpla anul viitor. Depinde dacă Ucraina pică, dacă Putin își atinge obiectivul și Ucraina capitulează sau ajunge într-o situație de tipul ăsta, să fie înfrântă.

Și atunci americanii pun presiuni și pe Europa ca să accepte rapturi teritoriale în favoarea Rusiei, și Rusia va încerca - ca să-și legitimeze rapturile teritoriale, să ofere și Ungariei (teritorii) (…)

Dacă începi să te joci cu teritoriile, cu granițele, va începe un război în toată regula în Europa, care nu se va termina bine pentru Europa. Și pur și simplu, Europa va ajunge să fie împărțită la masa celor mari între o parte de vest, să zicem, americani, și o parte ruși. Și atunci, pentru noi ar fi cel mai prost scenariu posibil, că (…) intri aici, direct în zona de influență rusească, de control a Rusiei.

Iar cei care își închipuie că dacă ei merg pe sârma asta foarte subțire, între Washington și Moscova, și că ‘las’ că noi suntem cu americanii’… Nu. Să fii astăzi cu americanii înseamnă să fii cu Putin.

Diana Enache: Poate de aceea Europa încearcă să accelereze, să aibă două viteze…

Armand Goșu: Sărăcuța, ea încearcă, da. Dacă ratează - să nu zic cuvinte mari - suntem terminați. Sigur că în Europa se va forma un nucleu pe zona de securitate, de apărare. O nouă dinamică, Franța văd că are probleme, gâfâie. O să fie o ceva Italia, cu Germania. Aar fi nemaipomenit. Problema e - România ține aproape de nucleul ăsta?”