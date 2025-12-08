Dacia Duster intră pe piața restrictivă a taxiurilor germane. Un kit special costă în plus 3.150 de euro

08-12-2025 | 17:02
duster taxi
intax.de

Dacia intră într-o zonă cu totul nouă pe piața auto europeană: taxiurile din Germania, considerate un adevărat etalon al confortului și al fiabilității.

Mihai Niculescu

O companie specializată în conversia și adaptarea automobilelor a prezentat, în premieră, un kit care transformă modelul Dacia Duster într-un taxi conform standardelor germane.

În Germania, taxiurile sunt recunoscute atât pentru culoarea lor specifică – celebrul bej „fildeș” , cât și pentru faptul că, în majoritatea cazurilor, sunt berline spațioase, produse de mărci consacrate. Cele mai frecvente modele folosite în regim de taxi sunt Mercedes, Volkswagen, Toyota și Skoda. De acum însă, și marca românească Dacia își face loc în această categorie- dar tocmai pentru ca de abia cum există posibilitatea adaptării acestor modele la cerințele restrictive specifice taxiurilor, arată publicațiile Auto Motor und Sport și rushlane.com.

Compania Intax este cea care a lansat kitul de conversie pentru SUV-ul Dacia Duster, un pachet ce permite transformarea rapidă și completă a mașinii într-un taxi pentru piața germană. Setul include colantarea exterioară în nuanța bej specifică, suportul pentru lampa de taxi, aparatul de taxat, stația radio, precum și un sistem de alarmă de urgență – element obligatoriu în Germania pentru siguranța șoferilor.

duster 3

Prețul pachetului este de 3.150 de euro, iar pentru clienții care vor un plus de confort, Intax oferă opțional tapițerie din piele, modificări la consola de bord și instalarea unor lumini suplimentare la interior.

De ce este o noutate absolută

Kitul poate fi montat pe versiunile hibride sau pe cele alimentate cu GPL ale modelului Duster 3, a cărui variantă de serie pornește de la aproximativ 19.000 de euro. Chiar și așa, intrarea Duster în rândul taxiurilor din Germania reprezintă o noutate importantă, având în vedere că, în mod tradițional, flotele de taxi includ modele semnificativ mai scumpe decât mașinile Dacia. Printre acestea se numără Mercedes-Benz Clasa E, Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Skoda Octavia, Skoda Superb, Toyota Corolla și Toyota Prius.

Prin acest demers, Duster devine unul dintre puținele SUV-uri compacte care își găsesc loc în segmentul taxiurilor germane, un domeniu recunoscut pentru standardele ridicate și pentru rigoarea cu care sunt selectate vehiculele destinate transportului de persoane.

Sursa: Auto Motor und Sport

