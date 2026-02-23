În timpul discursului, Merz a citat din cartea scriitorului francez Astolphe de Custine, „Rusia în 1839”, scrisă după o călătorie în Imperiul Rus. În volum se arată: „Rusia este astăzi cea mai ciudată țară pentru un observator, deoarece în ea cea mai profundă barbarie coexistă cu cea mai înaltă civilizație”.

Vorbind la Berlin, Merz a reluat de mai multe ori acest citat și a adăugat:

„Trebuie să recunoaștem, și spun acest lucru pentru noi și pentru publicul interesat: această țară (Rusia), sub această conducere, se află acum pe fundul celei mai profunde barbarii. Și nimeni nu ar trebui să aibă îndoieli cu privire la regimul și la barbaria care emană din Rusia în acești ani.”

Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la începutul războiului pe scară largă dintre Rusia și Ucraina.

La începutul războiului, Rusia a ocupat teritorii din regiunea Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, în perioada ocupației orașului Bucea, care a durat până la 31 martie 2022, au fost ucise 381 de persoane. Autoritățile ruse au calificat în repetate rânduri drept „provocare” și „înscenare” acuzațiile privind implicarea militarilor ruși în uciderea civililor din Bucea. În Rusia, declarațiile în acest sens pot duce la condamnări pentru „discreditarea” armatei sau răspândirea de „informații false”.

Pe parcursul războiului pe scară largă, trupele ruse au ucis cel puțin 109 prizonieri de război ucraineni, dintre care 70 în perioada 2024–2025, potrivit ONU, care a făcut publice aceste date în februarie.

De asemenea, în timpul invaziei, forțele ruse au bombardat în repetate rânduri infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce a dus la întreruperi ale furnizării de electricitate, căldură și apă în numeroase orașe.