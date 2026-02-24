Meteorologii au extins avertizarea de lapoviță și ninsori. Cod galben și portocaliu la munte. HARTĂ

Vremea
Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vor fi ploi în cea mai mare parte a ţării, dar în şi lapoviţă şi ninsoare în centru şi în est, în timp ce la munte va ninge. 

Lorena Mihăilă

Până joi, 26 februarie, ora 08:00, vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare.

Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15...30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10...15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20...30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40...55 km/h și pe alocuri de 60...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea.

În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h și de peste 90...100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.

Totodată, a fost emisă o avertizare Cod galben de viscol şi strat de zăpadă, valabilă marţi, între orele 10.00 şi 20.00. În Carpaţii Meridionali, în Carpaţii de Curbură şi local în Carpaţii Occidentali, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm, şi vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri.

Marţi, între orele 12.00 şi 20.00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri, la altitudini de peste 1.500 de metri în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curbură. Aici, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Tot marţi, până la ora 20.00, este Cod galben vizând intensificări ale vântului în Banat, Oltenia, local Transilvania, sud-vestul Munteniei, unde vântul va avea viteze de 50...70 km/h.

O altă avertizare Cod galben va fi în vigoare de marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 10.00, aceasta vizând viscol şi strat de zăpadă. În Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm şi vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri, în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curbură, la altitudini de peste 1.500 de metri. Aici, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Meteorologii de la ANM au publicat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. În perioada 23 februarie - 23 martie se anunță un început de primăvară tipic, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

