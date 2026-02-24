Meteorologii au extins avertizarea de lapoviță și ninsori. Cod galben și portocaliu la munte. HARTĂ

Până joi, 26 februarie, ora 08:00, vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare.

Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15...30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10...15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20...30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40...55 km/h și pe alocuri de 60...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea.

În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h și de peste 90...100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.