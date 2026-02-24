Potrivit Agerpres, birourile permanente reunite ale Parlamentului au declanşat procedurile pentru numirea unui nou şef al Avocatului Poporului, a unor noi membri în conducerea CNCD şi a unui consilier de conturi la Curtea de Conturi.

În cazul CNCD, 6 mandate din cele 11 ale Colegiului Director expiră şi trebuie aleşi alţi membri. Depunerea candidaturilor pentru aceste funcţii se va face până pe 27 februarie, ora 12:00, iar noii membri ai Colegiului Director vor fi aleşi în şedinţa de plen comun de pe data de 10 martie.

Mandatul de 5 ani al actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat din iunie 2024. Până pe 6 martie, grupurile parlamentare vor putea depune propuneri nominale pentru această funcţie, apoi Comisiile juridice vor audia candidaţii şi vor întocmi raport comun până pe 9 martie.

La Curtea de Conturi este vacant un post de consilier de conturi după plecarea lui Mihai Busuioc. Pentru acest post urmează să se depună candidaturi până pe 6 martie la Comisiile de buget ale Parlamentului.

Comisiile vor audia candidaţii şi vor întocmi raport până pe 9 martie şi pe 10 martie, în plenul comun, se va decide prin vot cine ocupă acest post.