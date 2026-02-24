Bulgaria se dovedește consecventă în politica sa externă, în ciuda faptului că este, de ani de zile, o țară fără guvernare stabilă, pe fondul instabilității politice interne.

Președinta interimară Iliana Yotova reafirmă o poziționare fără echivoc a Bulgariei, cu o ocazia comemorării a 4 ani de la izbucnirea războiului din Ucraina: Rusia este țară agresoare, pe deplin vinovată pentru dezastrul ucrainean, comparabil deja cu Al Doilea Război Mondial.

Președinta interimară bulgară Iliana Yotova a subliniat marți despre conflictul din Ucraina că ”ar trebui recunoscut ca un război la scară largă, nu ca o operațiune militară specială”, reiterând poziția pe care a împărtășit-o cu fostul președinte Rumen Radev de la izbucnirea ostilităților, potrivit Novinite.

Vorbind cu ocazia celei de-a patra comemorări a invaziei ruse, Yotova a descris războiul ca fiind comparabil ca durată cu cel de-al Doilea Război Mondial, menționând numărul devastator de mii de victime de ambele părți.

”Avem de-a face cu o agresiune, iar Rusia este agresorul”

Șefa statului bulgar și-a exprimat speranța pentru progresul negocierilor de pace, stabilirea unui armistițiu și participarea eventuală a tuturor membrilor Uniunii Europene, inclusiv a Bulgariei, la reconstrucția Ucrainei. „Încă din primul moment, poziția noastră a fost neechivocă: avem de-a face cu o agresiune, iar Rusia este agresorul”, a declarat Yotova.

Poziția Bulgariei față de Rusia a părut surprinzătoare pentru cei mai mulți observatori, date fiind legăturile istorice dintre cele două state. Văzută multe vreme drept un vasal al Rusiei, Bulgaria modernă mizează acum totul pe apartenența sa la NATO și Uniunea Europeană.

Decizia Sofiei de a-și croi propriul drum departe de influența Kremlinului, a transformat Bulgaria într-o țară bombardată practic de o propagandă moscovită extrem de agresivă, care a trecut de mai multe ori inclusiv la sabotaje fizice.