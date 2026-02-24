Zelenski, mesaj din buncărul său la patru ani de război contra Rusiei. „Putin nu a înfrânt poporul ucrainean” | VIDEO

Şi nu pentru că suntem cu toţii atât de curajoşi sau de puternici. Suntem cu toţii oameni vii, iar în acea zi, tuturor, tuturor ucrainienilor ne era frică, ne durea, mulţi erau în stare de şoc şi mulţi nu ştiau ce să spună, dar la un anumit nivel... la un nivel invizibil, cu toţii ştiam că nu avem altă Ucraină. Este casa noastră şi cu toţii înţelegeam ce trebuie să facem”, spune preşedintele ucrainean, care îşi pune în valoare calităţile sale de bun orator.

„În acest cabinet, în această mică cameră din buncărul de pe strada Bankova, am purtat primele mele discuţii cu liderii mondiali la începutul războiului. Aici am vorbit cu preşedintele Biden şi tot aici am auzit: „Volodimir, există o ameninţare, trebuie să părăsiţi urgent Ucraina. Suntem gata să vă ajutăm în acest sens”. Iar eu am răspuns că am nevoie de arme, nu de taxiuri.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a cucerit Kievul în trei zile”, spune ironic Zelenski făcând aluzie la planurile iniţiale ale Moscovei. „Şi asta spune foarte multe despre rezistenţa noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte se află milioane de oameni ai noştri. În spatele acestor cuvinte se află mult curaj, muncă foarte grea, rezistenţă şi un drum lung pe care Ucraina îl parcurge din 24 februarie”, continuă Zelenski mesajul adresat compatrioţilor săi.

„Putin nu şi-a atins obiectivele. Nu a înfrânt poporul ucrainean. Nu a câştigat acest război”, a declarat el în mesajul video. „Am păstrat Ucraina şi vom face tot posibilul pentru a ajunge la pace şi pentru ca dreptatea să fie făcută. Vrem pace, o pace puternică, demnă şi durabilă”, a transmis liderul de la Kiev.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război şi nu a învins poporul ucrainean şi dă asigurări că, prin rezistenţa sa, Ucraina şi-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă şi durabilă”.

„Toţi au înţeles: fiecare zi trebuie câştigată. Ucraina trebuia să reziste, să reziste ca stat, în ciuda tuturor. Şi, în ciuda tuturor, Ucraina noastră trebuia să funcţioneze. Multe lucruri s-au făcut chiar aici – nu am arătat niciodată acest obiectiv. Acum este gol, desigur, dar la începutul războiului... la începutul războiului erau sute de oameni aici”, spune Zelenski mergând pe culoarele buncărului şi rememorând dramatismul primelor zile ale războiului.

„Şi astfel, treptat, cu greu, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, Ucraina a construit rezistenţa care i-a permis să reziste: când am rezistat în prima zi de război, cea mai lungă din viaţa noastră. Şi apoi încă una. Şi încă una. Şi apoi o săptămână. Două. Şi apoi... şi apoi – o lună. Şi am văzut primăvara. Am câştigat-o atunci când părea că această lună de februarie nu se va termina niciodată. Am câştigat prima noastră primăvară în timpul marelui război. A fost un moment decisiv, şi pentru prima dată atunci tuturor le-a trecut prin minte un gând: vom reuşi. Ucraina va reuşi. Îmi place foarte mult fraza pe care toată lumea o reposta la acea vreme. Un fel de rezumat al primei etape a războiului pe scară largă, când Ucraina a spus: „Crezi că am îngenunchiat? Doar mi-am legat bocancii”, mărturiseşte preşedintele ucrainean.

„Dar în tot acest timp nu lăsăm furia să ne mănânce din interior, ucrainenii transformă propria furie în energie pentru luptă şi demonstrează: ne puteţi obliga să coborâm în adăpost, dar nu puteţi îngropa Ucraina pentru totdeauna. Ne ridicăm neapărat, ne întoarcem, continuăm să luptăm, pentru că luptăm pentru viaţă. Pentru dreptul de a sta pe pământul nostru, de a respira aerul nostru”, transmite Zelenski într-un mesaj care se doreşte a fi mobilizator, după patru ani de război devastator şi suferinţe.

„Putin înţelege că nu este capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă, iar „a doua armată a lumii” luptă cu blocuri de locuinţe şi centrale electrice. Şi acum ucrainenii trec prin cea mai grea iarnă din istorie. Şi teroare, aproape în fiecare noapte. Şi nu ştiu cine altcineva ar mai putea suporta asta, fără să se prăbuşească, fără să se clatine. Ucrainenii o fac. Este o epuizare mare, fără îndoială. Ce alt popor ar putea face asta? În ciuda războiului, a tuturor acestor atacuri, a tuturor încercărilor de a învinge răul, de a învinge descurajarea, disperarea. Şi de a rezista. Şi de a rămâne uniţi. Şi, în ciuda tuturor acestor lucruri, de a obţine rezultate peste tot. De a se reface de fiecare dată după atacuri”, arată Zelenski care îşi îndeamnă compatrioţii să cucerească lumea prin excelenţă în toate domeniile şi, „de la Davos la ONU”, toată lumea să fie pro-ucraineană.

„Să facem ca vocea Ucrainei să se audă în lume, să câştigăm la Eurovision, să luăm Oscarul şi Bafta, să fim campioni mondiali absoluţi la box şi să demonstrăm că ucrainenii au o onoare de cea mai înaltă calitate – mult mai preţioasă decât orice aur al acestui IOC fără coloană vertebrală”, spune Zeleneski referindu-se la decizia Comitetului Olimpic Internaţional (IOC) de a-i lăsa pe sportivii ruşi să concureze sub steagul Rusiei la Jocurile Paralimpice.

Zelenski le mulţumeşte liderilor străini care au venit în Ucraina şi care „nu s-au îngrijorat să-l supere pe Putin” şi mărturiseşte că îşi doreşte foarte mult să vină într-o zi la Kiev şi preşedintele SUA.

„Şi îmi doresc foarte mult să vin aici într-o zi împreună cu preşedintele SUA. Ştiu cu certitudine: numai vizitând Ucraina şi văzând cu ochii noştri viaţa şi lupta noastră, simţind poporul nostru şi această mare de durere – numai aşa se poate înţelege despre ce este vorba de fapt în acest război. Şi din cauza cui. Cine este agresorul aici. Pe cine trebuie să presăm. Să înţelegem că Ucraina apără viaţa, luptă tocmai pentru asta. Şi că nu este o bătaie de stradă. Este un atac al unui stat bolnav asupra unui stat suveran, şi să înţelegem că Putin este acest război. El este cauza începutului şi obstacolul pentru sfârşitul său. Şi pentru a avea pace adevărată, trebuie să punem Rusia la locul ei” - spune Zelenski într-un mesaj ce pare adresat mai degrabă lui Donald Trump, care a părut de multe ori că este de partea Moscovei în încercările sale de mediere a conflictului.

„O mie patru sute şaizeci şi două de zile de război pe scară largă. Doisprezece ani de la începutul agresiunii Rusiei. Pentru unii – o viaţă întreagă. Desigur, cu toţii vrem ca războiul să se termine. Dar nimeni nu va permite ca Ucraina să se termine. Vrem pace. Pace puternică, demnă, de lungă durată. Şi înainte de fiecare rundă de negocieri, dau echipei noastre directive foarte clare. Acestea sunt întotdeauna secrete, dar nu voi dezvălui niciun secret de stat dacă vă spun mesajul meu principal: să nu anulăm toţi aceşti ani, să nu devalorizăm toată lupta, curajul, demnitatea, tot ceea ce a trecut Ucraina. Nu se poate, nu se poate renunţa la asta, nu se poate uita, nu se poate trăda. Tocmai de aceea sunt atâtea runde de negocieri şi lupta pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare punct, pentru garanţii reale de securitate, pentru ca acordul să fie puternic. Istoria ne priveşte cu atenţie. Acordul nu trebuie doar semnat, trebuie acceptat – acceptat de ucraineni”, explică Zelenski referindu-se la negocierile de pace care se desfăşoară în prezent cu Moscova sub medierea SUA..

Zelenski le mulţumeşte în final tuturor ucrainenilor pentru eforturile pe care le fac şi suferinţa îndurată pentru a rezista şi le transmite un mesaj de îmbărbătare. „Mai este mai puţin de o săptămână până la primăvară. Trecem prin cea mai grea iarnă din istorie. Este un fapt. Şi este foarte greu. Nu este uşor pentru voi toţi. Dar, la fel ca în prima zi a războiului, continuăm să ne construim viitorul – pas cu pas, treabă cu treabă, realizare cu realizare. Şi fiecare rezultat, fiecare succes, fiecare „Ucraina a reuşit” al nostru – este meritul vostru al tuturor. Al poporului ucrainean. Slavă Ucrainei!” îşi încheie Zelenski mesajul video, apărând într-un cadru filmat afară, având în spate catedrala Sfânta Sofia din Kiev, monument reprezentantiv, aflat în patrimoniul UNESCO.