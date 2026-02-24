Știrea este în curs de actualizare!

Astfel, Executivul invocă riscuri bugetare majore și disfuncționalități structurale în administrația publică pentru a justifica adoptarea urgentă a unui pachet amplu de măsuri care vizează finanțele și organizarea autorităților locale, în ședința de marți.

Proiectul de Ordonanță de urgență modifică Codul administrativ și introduce mecanisme menite să reducă cheltuielile de personal, să accelereze descentralizarea și să crească gradul de colectare a veniturilor locale, într-un context marcat de presiuni europene și de deficit bugetar ridicat.

Executivul susține că situația este una „extraordinară” și nu poate fi corectată prin procedura obișnuită de legiferare, invocând atât angajamentele asumate de România în relația cu Uniunea Europeană, cât și riscul pierderii unor fonduri europene în perioada 2026–2027.

Deficit, presiuni europene și administrații locale supradimensionate

În preambulul actului normativ, Guvernul arată că deficitul bugetar general consolidat este estimat să depășească 5% din PIB în 2026, iar cheltuielile de personal au ajuns la peste 13% din PIB, nivel considerat nesustenabil .

Documentul face trimitere explicită la recomandările Comisiei Europene și ale Consiliului UE, precum și la jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, subliniind că România este obligată să limiteze creșterea cheltuielilor primare și să corecteze deficitul excesiv.

Totodată, Guvernul recunoaște existența unor structuri administrative locale supradimensionate, cu un număr de posturi „necorelat cu populația, competențele legale și capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale”, situație care blochează investițiile și generează cheltuieli excesive .

Reducerea cheltuielilor de personal și reorganizarea aparatului local

Una dintre direcțiile centrale ale proiectului este raționalizarea aparatului administrativ local. Executivul amintește explicit necesitatea reducerii cheltuielilor de personal, inclusiv prin diminuarea plafonului maxim de posturi și reorganizarea structurilor administrative, pentru a preveni incapacitatea de plată a autorităților locale.

În același timp, proiectul introduce reguli speciale pentru situațiile în care descentralizarea presupune transfer de personal. Un nou articol din Codul administrativ prevede că, temporar, posturile transferate nu vor fi luate în calcul la stabilirea plafonului de cheltuieli de personal, până la 31 decembrie a anului următor preluării acestora.

Descentralizare mai rapidă, cu mai puține etape birocratice

Guvernul propune simplificarea procedurilor de descentralizare, prin eliminarea unor etape considerate excesiv de birocratice. Transferul de competențe va rămâne posibil doar prin lege, dar documentația și fundamentarea vor fi realizate într-un cadru mai clar, cu rol sporit pentru ministerul coordonator al procesului de descentralizare.

În expunerea de motive se arată că actualele proceduri generează „întârzieri nejustificate și consum excesiv de resurse”, afectând autonomia locală și eficiența administrației publice .

Colectarea taxelor locale, înăsprită prin digitalizare și condiționări

Un capitol important al proiectului este dedicat creșterii gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale, Guvernul vorbind despre pierderi bugetare de ordinul miliardelor de lei din cauza evaziunii fiscale și a neîncasării sancțiunilor contravenționale .

Printre soluțiile propuse se numără:

interconectarea bazelor de date fiscale și administrative;

digitalizarea proceselor de plată;

condiționarea unor drepturi sau operațiuni administrative de achitarea obligațiilor restante;

întărirea măsurilor coercitive, considerate „proporționale” .

Guvernul subliniază însă necesitatea menținerii unui echilibru între disciplina fiscală și protecția persoanelor vulnerabile, astfel încât recuperarea creanțelor să nu afecteze accesul la servicii publice esențiale.

Consorții administrative și finanțare multianuală

Proiectul creează un cadru normativ primar pentru Programul multianual de sprijinire a cooperării unităților administrativ-teritoriale, prin intermediul consorțiilor administrative, măsură legată direct de jalonul 310 din PNRR .

Finanțarea acestui program va fi asigurată de la bugetul de stat, pe baza unor criterii de performanță transparente, iar mecanismele regionale de cooperare rămân active.

Urgența adoptării: riscul blocajelor și al pierderii fondurilor europene

În justificarea caracterului de urgență, Guvernul avertizează că neadoptarea rapidă a măsurilor ar duce la blocaje administrative, accentuarea riscurilor bugetare și afectarea accesului comunităților locale la servicii publice de calitate, cu impact socio-economic negativ.

Executivul invocă inclusiv riscul pierderii definitive a fondurilor europene din PNRR și Politica de Coeziune, în lipsa asigurării cofinanțărilor necesare la nivel local în perioada 2026–2027 .

Ce înseamnă concret reducerea cheltuielilor de personal în administrația locală

Dincolo de formulările generale privind „raționalizarea aparatului administrativ”, proiectul de OUG trasează o direcție clară: limitarea expansiunii aparatului local și forțarea unei corelări stricte între numărul de posturi, populație și capacitatea financiară a fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Guvernul arată explicit că menținerea unor structuri supradimensionate „afectează grav capacitatea de investiție și sustenabilitatea bugetară a autorităților locale” . În lipsa unor intervenții imediate, Executivul avertizează asupra riscului ca unele primării să ajungă în imposibilitatea de a-și achita obligațiile curente, inclusiv salariile.

În practică, măsurile vizează:

-plafonarea mai strictă a numărului de posturi în administrația locală;

-blocarea extinderii schemelor de personal fără justificare financiară;

-reorganizarea structurilor interne, inclusiv prin comasări de servicii;

-corelarea cheltuielilor salariale cu veniturile efectiv realizate.

Documentul nu stabilește explicit un procent de reducere a personalului, dar lasă deschisă posibilitatea unor ajustări semnificative, în special în unitățile administrativ-teritoriale cu grad scăzut de colectare a veniturilor proprii.

Ce se schimbă pentru primării: mai puțină autonomie financiară, mai mult control bugetar

Un efect direct al noilor reguli va fi restrângerea marjei de manevră a primăriilor în privința angajărilor și cheltuielilor de funcționare. Proiectul de OUG introduce mecanisme care condiționează funcționarea administrațiilor locale de disciplina fiscală și de capacitatea reală de a-și finanța aparatul administrativ.

Executivul subliniază că multe autorități locale funcționează în prezent „într-o dependență structurală de transferurile de la bugetul de stat”, fără a depune eforturi suficiente pentru colectarea veniturilor proprii .

În acest context, Guvernul mizează pe:

-creșterea presiunii pentru colectarea taxelor locale;

-digitalizarea procedurilor fiscale;

-condiționarea unor servicii administrative de achitarea obligațiilor restante;

-o monitorizare mai strictă a execuțiilor bugetare locale.

Deși autoritățile locale își păstrează autonomia administrativă, autonomia nu poate funcționa în afara disciplinei bugetare, reiese din proiectul de OUG.

Descentralizare cu frână financiară: competențe mai multe, bani controlați

Deși Guvernul accelerează procedurile de descentralizare, proiectul introduce și o frână financiară clară. Transferul de competențe va fi însoțit de evaluări riguroase privind impactul bugetar, iar preluarea de personal va fi atent monitorizată.

Măsura care permite neincluderea temporară a posturilor transferate în plafonul de cheltuieli este prezentată ca una tranzitorie și strict limitată în timp, pentru a evita „explozia artificială a cheltuielilor de personal” .

Executivul avertizează că descentralizarea fără control financiar ar putea genera dezechilibre majore și ar pune în pericol stabilitatea bugetară generală.

Mesajul politic al Guvernului: administrația trebuie să se adapteze, nu să se extindă

Dincolo de aspectele tehnice, proiectul de OUG transmite un mesaj politic clar către administrația locală: perioada de expansiune a aparatului birocratic s-a încheiat.

Guvernul afirmă că menținerea actualului model administrativ ar conduce la:

-creșterea deficitului;

-imposibilitatea respectării angajamentelor europene;

-pierderea fondurilor din PNRR și Politica de Coeziune;

-deteriorarea serviciilor publice, în special în comunitățile mici .

Consecințele imediate, dacă proiectul va fi adoptat în această formă

Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, administrația publică locală va intra într-o perioadă de ajustare forțată, cu impact direct asupra:

-schemelor de personal;

-modului de funcționare al primăriilor;

-relației dintre administrația locală și bugetul de stat.

Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru stabilitatea financiară și modernizarea administrației, însă implementarea lor va genera inevitabil tensiuni politice și sociale, în special în localitățile deja afectate de lipsa resurselor.

OUG pentru relansare economică

Guvernul a pus în dezbatere publică și un proiect de OUG privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creșterea investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal –bugetar

Acesta include stimularea investițiilor private, crearea de locuri de muncă, reducerea decalajelor regionale, creșterea producției industriale, adaptarea modelului economic către inovare și biotehnologie, finanțare prin Banca de Investiții și Dezvoltare, susținerea creditelor la export, consolidarea industriei de apărare, stimulente pentru cercetare-dezvoltare, listarea pe piețe de capital, ajustări ale sistemului TVA la încasare, bonificații pentru conformare voluntară și instituirea unui mecanism pentru proiecte în parteneriat public-privat.

Actele normative vizate și modificările principale

Proiectul de OUG modifică Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat prin extinderea cadrului investițional.

„La articolul 25 alineatul (1), partea introductivă şi litera h3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: [...] h3) investiţii private de capital sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; acest procent poate fi majorat până la 5% în situaţia în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul acestor entităţi și/sau fondurile de investiții private de capital în care se investeşte sunt finanţate din fonduri alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă;".

- Modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introducere credit fiscal, deduceri suplimentare, ajustări microîntreprinderi, TVA la încasare, bonificații etc.

„La articolul 18 indice 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) În sensul prezentului articol, pentru efectuarea comparației între impozitul pe profit şi impozitul minim pe cifra de afaceri potrivit alin. (1), impozitul pe profit trimestrial/anual reprezintă impozitul pe profit înainte de scăderea sumelor potrivit legii, ajustat astfel: din acest impozit pe profit se scad sumele reprezentând sponsorizare/mecenat, alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legilor speciale, după caz, și nu se scad sumele reprezentând creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22, impozitul pe profit scutit potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și suma aferentă creditului fiscal pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare care se scade din impozitul pe profit în anul de calcul, după caz.”.

- Modifică Legea nr. 96/2000 privind Exim Banca Românească (suplimentare fond pentru credite la export).

„La articolul 11, dupa alineatul (3) din Legea nr. 96 din 2 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Exim Banca Românească - S.A, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3 indice 1), cu următorul cuprins: „Se autorizează Ministerul Finanțelor sa transfere, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Acțiuni generale, suma de 1 miliard de lei, în limita sumelor alocate anual în bugetul de stat, în perioada 2026-2030 în vederea suplimentării fondului prevăzut la art. 10 lit. (a), având ca destinație acordarea de către Exim Banca Românească - S.A în numele și contul statului de instrumente financiare pentru susținerea creditelor la export, tranzacțiilor internaționale și investițiilor românești în străinătate.”.

Statul instituie prin proiectul de OUG scheme de ajutor de stat și mecanisme noi:

„Se instituie Programul Facilitatea națională pentru finanțarea pregătirii proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate public - private, denumit în continuare Programul, ca mecanism multianual de pregătire, structurare și lansare a proiectelor de investiții publice strategice, aprobate de Guvern potrivit art. 17 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare.".

Conținutul normativ esențial - granturi, ajutoare, credite fiscale

-Măsuri de sprijin pentru investiții cu impact semnificativ (valoare minimă 1 mld. lei, obiective precum dezvoltare regională, inovație, decarbonizare) sunt prevăzute în același proiect al OUG.

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin investiție cu impact semnificativ în economie se înțelege acea investiție care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este realizată în România și are o valoare a cheltuielilor eligibile de minim 1 miliard de lei; b) generează un efect multiplicator în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii; c)conduce la îndeplinirea a cel puțin unuia din obiectivele prevăzute la alin.(4).".

- Scheme de ajutor de stat (ex: granturi, credite fiscale pentru clustere, materii prime critice, C&D, apărare etc., cu bugete de până la 1,05 mld. euro).

„Elaborarea și inițierea schemelor de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) se realizează de către: a) Ministerul Finanțelor în cazul schemelor de ajutor de stat prevăzute la lit.a), c), e) și f) pentru care are calitate de furnizor și administrator ; [...] (8) Bugetele schemelor de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) 1,05 miliarde euro pentru fiecare din schemele prevăzute la lit. a) și b) și c),".

- Autorizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) pentru scheme de finanțare, vehicule investiționale, transfer de 1 mld. lei în 2026.

„Se autorizează Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. (BID): să implementeze scheme de finanțare și garantare, în numele si contul statului, atât în condiții de piață cât și care implică măsuri de natura ajutorului de stat, [...] (6) Pentru anul 2026, se autorizează Ministerul Finanțelor să transfere, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, suma de 1 miliard de lei la dispozitia BID".

- Credit fiscal pentru C&D (10% din cheltuieli eligibile, scădere din impozit pe profit).

„Creditul fiscal reprezintă suma determinată prin aplicarea procentului de 10% la valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor art. 20, înregistrate de contribuabil în perioada fiscală pentru care se efectuează calculul impozitului pe profit sau al impozitului minim pe cifra de afaceri.".

- Ajustări TVA la încasare (plafon majorat la 5 mln. lei în 2026, 5,5 mln. în 2027).

„Plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este de: a) 5.000.000 lei, în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026; b) 5.500.000 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2027.".

- Bonificații (3% pentru impozit pe profit/microîntreprinderi și venituri persoane fizice în 2025).

„Contribuabilii plătitori de impozit pe profit [...] beneficiază de o bonificaţie de 3% din impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz."

- Program PPP (alocare 25 mln. euro, CI3P înființat).

„Pentru perioada inițială de cinci ani, Programul beneficiază de o alocare de până la echivalentul în lei a 25 milioane euro, [...] Prin decizie a Prim-ministrului, la propunerea Ministerului Finanțelor, se înființează Comitetul interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat".