Horoscop 24 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va reîndrăgosti

Horoscop 24 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O să ne vedem de treburile noastre și o să empatizăm cu cei din jur și poate le dăm și lor o mână de ajutor.

Vibrația zilei este 6 și o să cultivăm armonia și înăuntrul, și în afara noastră.

Horoscop 24 februarie 2026 – PEȘTI

O agendă încărcată în perioada asta, v-ați propus mai multe de făcut și o să păstrați ritmul până le dați de capăt tuturor chestiunilor care s-au adunat în timp. O să primiți confirmări, vi se dau și niște recompense, poate fi și un voucher, un abonament la o sală de fitness.

Horoscop 24 februarie 2026 – BERBEC

Poate va trebui să mai faceți niște demersuri ca să primiți banii restanți, iar dacă de la serviciu nu vi se dau bani în plus la salariu, poate vă gândiți la alt loc de muncă. Se conturează un proiect care să vă țină în priză și pe termen lung, ca să nu duceți grija zilei de mâine, să fie o constantă financiară.

Horoscop 24 februarie 2026 – TAUR

O să vă asociați cu niște oameni ca să mai câștigați niște bani, că au apărut câteva oportunități deloc de neglijat și v-ar pune la adăpost. O să dați drumul unui proiect la care lucrați de ceva timp și pare să fie bine primit chiar și de cei care s-au arătat sceptici.

Horoscop 24 februarie 2026 – GEMENI

Noutăți care să vă trimită pe o altă traiectorie profesională și o să fiți deschiși la nou, că sunteți dornici de experiențe care să vă inspire și să vă îmbogățească material și spiritual. E un moment bun al afirmării, poate ați încheiat un proiect sau o etapă și lumea din jur vă aplaudă.

Horoscop 24 februarie 2026 – RAC

Poate v-a venit vreo idee de investiție ca să faceți ceva cu banii din cont sau cu cei pe care îi veți primi sub formă de împrumut de la bancă – vreo casă, o mașină sau un business. Poate ați descoperit o destinație de vacanță, dacă nu cumva o să vă invite niște prieteni într-un weekend, prin țară sau pe-afară.

Horoscop 24 februarie 2026 – LEU

O să aveți curaj să vă cereți drepturile și se poate să și câștigați un proces, dar e nevoie de diplomație și de argumente, dovezi, să fie legal totul. Cineva cu care ați fost într-o relație se întoarce hotărât să vă recucerească și o să conteze ce simțiți și voi. Și îi spuneți.

Horoscop 24 februarie 2026 – FECIOARĂ

Sunt câțiva angajatori care au pus ochii pe voi să vă coopteze în niște colaborări și o să faceți și voi o selecție, iar dacă sunteți ocupați în perioada asta, amânați negocierile. Se poate să întâlniți pe cineva pe la întrunirile voastre amicale și să vă armonizați, să descoperiți elemente comune pentru o relație de cuplu.

Horoscop 24 februarie 2026 – BALANȚĂ

O perioadă încărcată la serviciu, e mult de lucru și poate va trebui să luați și niște decizii ca să vă puneți amprenta pe niște proiecte cu adevărat importante. E bine să nu vă neglijați sănătatea și să vă ocupați și de ai voștri care fug de doctori, să meargă la un consult.

Horoscop 24 februarie 2026 – SCORPION

Se pare că o să vă canalizați resursele financiare către o locuință, poate vă luați una mai spațioasă, ori poate mașina s-a învechit și o să o schimbați. Poate v-ați mai vindecat rănile trecutului și o să intrați și voi în vorbă cu cineva care să vă poată deveni partener de viață.

Horoscop 24 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

O să-i convingeți pe șefi să meargă pe mâna voastră și să adopte o idee, un stil, un proiect cu care n-o să dați greș. Poate pregătiți un eveniment de familie care o să vă aducă multă bucurie, că îi vedeți pe ai voștri fericiți.

Horoscop 24 februarie 2026 – CAPRICORN

Se observă o cheltuială, poate fi ceva neprevăzut, dar și ceva la care visați de anul trecut. Poate vă luați un city break și îi faceți o surpriză partenerului. Se observă succes în sfera intelectuală, poate aveți examene sau vă pregătiți în particular, dacă nu urmați cursuri la vreo școală sau facultate.

Horoscop 24 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Aveți inițiative care vor fi apreciate de șefi și de cei preocupați de domeniul respectiv și o să deschideți, poate, un nou capitol profesional. Poate cereți un împrumut unei bănci ca să vă luați mașină sau diverse lucruri pentru casă, că v-or fi rugat ai voștri.

