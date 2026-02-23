Horoscop 24 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va reîndrăgosti

Vibrația zilei este 6 și o să cultivăm armonia și înăuntrul, și în afara noastră.

Horoscop 24 februarie 2026 – PEȘTI

O agendă încărcată în perioada asta, v-ați propus mai multe de făcut și o să păstrați ritmul până le dați de capăt tuturor chestiunilor care s-au adunat în timp. O să primiți confirmări, vi se dau și niște recompense, poate fi și un voucher, un abonament la o sală de fitness.

Horoscop 24 februarie 2026 – BERBEC

Poate va trebui să mai faceți niște demersuri ca să primiți banii restanți, iar dacă de la serviciu nu vi se dau bani în plus la salariu, poate vă gândiți la alt loc de muncă. Se conturează un proiect care să vă țină în priză și pe termen lung, ca să nu duceți grija zilei de mâine, să fie o constantă financiară.

Horoscop 24 februarie 2026 – TAUR

O să vă asociați cu niște oameni ca să mai câștigați niște bani, că au apărut câteva oportunități deloc de neglijat și v-ar pune la adăpost. O să dați drumul unui proiect la care lucrați de ceva timp și pare să fie bine primit chiar și de cei care s-au arătat sceptici.

Horoscop 24 februarie 2026 – GEMENI

Noutăți care să vă trimită pe o altă traiectorie profesională și o să fiți deschiși la nou, că sunteți dornici de experiențe care să vă inspire și să vă îmbogățească material și spiritual. E un moment bun al afirmării, poate ați încheiat un proiect sau o etapă și lumea din jur vă aplaudă.

Horoscop 24 februarie 2026 – RAC

Poate v-a venit vreo idee de investiție ca să faceți ceva cu banii din cont sau cu cei pe care îi veți primi sub formă de împrumut de la bancă – vreo casă, o mașină sau un business. Poate ați descoperit o destinație de vacanță, dacă nu cumva o să vă invite niște prieteni într-un weekend, prin țară sau pe-afară.