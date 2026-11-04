Compania încearcă în paralel să îşi diversifice activitatea către industria de apărare, robotică şi automatizare, scrie Agerpres.

Schaeffler va închide unități și va reduce mii de posturi

Aproximativ 2.660 de posturi şi patru dintre cele cinci unităţi vizate se află în Germania. Restructurarea include fabricile din Dortmund şi Morbach, specializate în componente pentru motoarele cu ardere internă, precum şi operaţiunile din Berlin şi Schwalbach. Vor fi ajustate şi capacităţile de producţie din Franţa şi Slovacia.

Împreună cu programele anterioare de restructurare şi acordurile de pensionare parţială, măsurile vor reduce cu aproximativ 18% efectivele principale ale companiei din Germania până în 2028. Schaeffler estimează că economiile rezultate vor contribui la îmbunătăţirea profitului anual cu aproximativ 300 de milioane de euro începând din 2030.

Compania se confruntă cu scăderea cererii pentru componentele destinate motoarelor convenţionale şi cu o tranziţie către vehiculele electrice mai lentă decât anticipase. În trimestrul al treilea, veniturile Schaeffler au scăzut cu 0,2%, la 5,8 miliarde de euro, iar profitul operaţional ajustat s-a redus cu 7,2%, la 245 de milioane de euro. Grupul invocă şi costurile salariale ridicate din Germania, precum şi o structură managerială prea complexă.

Industria auto europeană se confruntă cu dificultăți

Problemele Schaeffler reflectă dificultăţile întregii industrii auto europene. Înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană au scăzut de la 15,3 milioane în 2019 la 10,8 milioane în 2025, în timp ce Volkswagen pregăteşte aproximativ 100.000 de concedieri şi închiderea mai multor fabrici, pe fondul presiunilor asupra profitabilităţii şi al concurenţei chineze.

Rico Luman, economist la ING, consideră că industria germană traversează o transformare fără precedent. Deşi vehiculele electrice au ajuns la 22,7% din înmatriculările noi din UE în cele 12 luni încheiate în septembrie, producătorii chinezi câştigă teren. În plus, automobilele electrice necesită mai puţine componente, ceea ce reduce cererea pentru furnizorii tradiţionali.

Schaeffler își caută noi domenii de creștere

Directorul general al Schaeffler, Klaus Rosenfeld, a declarat că industria europeană trebuie să îşi reducă supracapacitatea şi costurile, dar şi să identifice noi domenii de creştere. Compania a înfiinţat la sfârşitul anului 2025 o divizie dedicată apărării şi a numit în iunie un director pentru activităţile din apărare şi sectorul spaţial, încercând să profite de majorarea cheltuielilor militare europene.

Rosenfeld consideră că robotica, automatizarea şi inteligenţa artificială pot contribui la creşterea eficienţei şi la diversificarea producţiei. Analiştii avertizează însă că aceste sectoare nu pot compensa integral pierderile de locuri de muncă din industria auto, deoarece necesită, în general, efective de producţie mai reduse.