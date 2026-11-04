Nava este în pericol de scufundare.

„În această dimineață, 4 noiembrie 2026, structurile Ministerului Afacerilor Interne participă la o operațiune de căutare și salvare a șapte marinari, cetățeni turci, aflați la bordul unui remorcher care s-a aflat în pericol de scufundare în Marea Neagră, în apropierea localității Neptun”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul de Interne.

Remorcherul AYAZ BEY, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internaţional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava MENTOR, sub pavilion Antigua şi Barbuda.

Potrivit informaţiilor disponibile, remorcherul AYAZ BEY, împreună cu remorcherul RAMAZAN BEY, efectua o operaţiune de remorcare a navei MENTOR, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinaţia Turcia.

Trei membri ai echipajului au fost preluați de Remorcherul ODIN, sub pavilion olandez, urmând a fi transportate către portul Mangalia, unde urmează să fie debarcate.

Celelalte patru persoane au refuzat evacuarea, declarând că nu au nevoie de asistență. În prezent, remorcherul AYAZ BEY este ancorat.

Nava remorcată nu avea echipaj la bord

„În cursul nopţii, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul AYAZ BEY a intrat în coliziune cu nava remorcată şi s-a scufundat”, a mai transmis sursa citată.

Pentru salvarea celor şapte marinari au fost mobilizate două nave ale Ministerului Afacerilor Interne, una aparţinând Poliţiei de Frontieră – Garda de Coastă şi cealaltă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. La intervenţie participă şi nava SAR ARES a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM).

Operaţiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

„În cursul nopții, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul AYAZ BEY a intrat în coliziune cu nava remorcată și s-a aflat în pericol de scufundare”, a mai transmis Ministerul de Interne.