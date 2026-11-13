La Dacia au fost produse 202.931 unităţi, comparativ cu 245.765 unităţi anul trecut, ceea ce reprezintă o scădere de 17,4%, în timp ce la uzina Ford Otosan de la Craiova au fost produse 195.130 unităţi, cu 6,3% mai puţin raportat la anul trecut, relatează News.ro.

În octombrie, însă, uzina Ford Otosan de la Craiova a produs mai multe maşini decât Dacia, chiar dacă producţia a fost mai mică cu 4,64% faţă de octombrie 2025. În cazul Dacia, reculul a fost de 34,7%.

”Pe primele zece luni din 2026, producţia de automobile se situează la un nivel de 398.061 unităţi (202.931 unităţi Dacia şi 195.130 unităţi Ford Otosan), o scădere de 12,3% faţă de perioada similară din 2025, respectiv 453.955 unităţi”, potrivit datelor ACAROM publicate vineri.

Asociaţia precizează că, în octombrie 2026, au fost produse în România 42.346 de autoturisme, din care uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 21.973 de unităţi şi uzina Dacia de la Mioveni a produs 20.373 de unităţi.

Anul trecut, Dacia producea, în octombrie, 31.244 unităţi, ceea ce înseamnă că într-un an producţia s-a redus cu 34,7%. În acelaşi timp, Ford Otosan avea în octombrie 2025 o producţie de 23 512 unităţi, cu 4,64% peste cea din acest an.