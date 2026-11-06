Capacitatea eliberată va fi utilizată pentru a crește producția vehiculului autonom Cybercab.

Nu se știe dacă producția Cybertruck va fi mutată la o altă fabrică sau va fi întreruptă complet.

Fabrica din Austin este singura unitate cunoscută a Tesla echipată pentru a produce camioneta electrică.

Musk a numit Cybertruck-ul „cea mai bună mașină pe care Tesla a fabricat-o vreodată” și sfârșitul producției sale „sfârșitul unei ere”.

Primii clienți au primit camioneta electrică cu design distinctiv în 2023, dar vânzările acesteia au fost sub așteptări.

Înainte de lansarea modelului, Musk estimase vânzări anuale de 250.000 de vehicule.

Potrivit analiștilor din industrie, 39.000 de camionete Tesla vor fi vândute în SUA în 2024 și 20.200 în 2025.