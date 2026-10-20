Dacia pregătește o nouă mașină electrică. Director: „Nu are rivali direcți în Europa sau China”. Când ar putea fi lansată

„Constructorul român continuă astfel o rețetă de succes, iar noul model ar urma să fie disponibil, pentru prima dată, și într-o versiune complet electrică”, notează Autoexpress.

Noua generație Jogger face parte din planurile de dezvoltare ale companiei, într-o perioadă în care marca se pregătește pentru o nouă etapă de lansări, după cum explică directorul de design al Dacia, David Durand.

„Acesta este un element important al activității noastre în acest moment strategic, în care redefinim viitoarea gamă de modele Dacia. Analizăm cum ar trebui să evolueze marca și în ce segmente ar trebui sau nu să fim prezenți”, a declarat Durand.

Jogger ocupă o poziție distinctă pe piață, deoarece nu are concurenți direcți care să ofere o combinație similară de spațiu, greutate și preț, mai explică directorul.

„Jogger este un model reprezentativ pentru Dacia, în sensul că nu avem concurenți. Nu există mărci europene sau chinezești care să ne concureze direct. Nu există pe piață un model cu șapte locuri la un preț sau la o greutate comparabile. Diferența de preț față de alte mașini cu șapte locuri poate ajunge la 10.000 de euro, iar diferența de greutate la 300 de kilograme, un aspect deosebit de important în prezent”, a explicat directorul de design.

Dacia reușește, în general, să mențină prețurile la un nivel redus printr-o abordare prudentă în dezvoltarea fiecărui model, notează publicația. Constructorul folosește tehnologii și componente deja existente în cadrul Grupului Renault și controlează strict costurile de producție. Această strategie îi permite să comercializeze Jogger la un preț mai mic decât cel al modelelor concurente, iar avantajul ar urma să fie păstrat și pentru următoarea generație.

Totuși, având în vedere că actualul Jogger are o poziție aparte pe piață, l-am întrebat pe David Durand dacă succesul modelului ar putea permite schimbări mai ample în ceea ce privește designul și configurația viitoarei generații.

„Dacă aș putea porni de la o foaie albă, aș încerca, cu siguranță, să mut parbrizul mai în față, deoarece acest lucru ar contribui la evidențierea spațiului interior. Trebuie însă să luăm în calcul avantajele utilizării aceleiași părți frontale ca la Sandero. Economisim foarte mulți bani, putem fabrica cele două modele pe aceeași linie de producție, iar utilizarea unui număr atât de mare de componente comune cu Sandero ne oferă un avantaj important în privința costurilor”, a precizat acesta.

Cum vor arăta noile modele Jogger

Începând de la montantul central, caroseria mai lungă a modelului Jogger va permite instalarea a încă două rânduri de scaune, precum și păstrarea unui portbagaj cu un volum rezonabil. Partea din spate va continua să îmbine elemente de design specifice unui monovolum și unui break (FOTO JOS).