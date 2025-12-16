Ce se întâmplă cu mașinile pe benzină și motorină după 2035. Pariul pus de Comisia Europeană

Mașinile noi pe benzină și motorină nu vor fi interzise complet din 2035, așa cum anunțase inițial Comisia Europeană, dar vor deveni tot mai rare și mai scumpe.

În varianta pusă acum pe masă, ținta europeană nu mai este "zero emisii", ci o reducere de 90%.

Conform propunerii Comisiei, după 2035 nu vom vedea pe piață doar mașini electrice. Ar urma să mai fie permise și produsele hibride, inclusiv plug-in, autovehiculele cu extensie de autonomie, și în anumite condiții modelele cu motor clasic. Dar cu reguli stricte. Ce mai rămâne din restricții, cele 10%, trebuie compensate prin soluții curate, cum ar fi oțelul produs în Europa sau combustibili alternativi.

Miza este însă alta. Să apară mașini electrice pe care să și le permită oamenii. De aceea, Comisia introduce super-creditele. Dacă un producător scoate pe piață mașini electrice mici înainte de 2035, acestea îl ajută mai mult să-și atingă țintele de dioxid de carbon. Practic, îl motivează să lanseze mașini mici și mai ieftine.

Dar presiune se pune și pe firme. Statele ar urma să aibă ținte obligatorii ca marile companii să cumpere mai multe mașini de serviciu cu emisii scăzute. Iar pentru baterii, Uniunea Europeană pune bani pe masă: 1,8 miliarde de euro ca producția să se mute în Europa.

Industria auto europeană înseamnă 14 milioane de locuri de muncă

Deocamdată sunt doar propuneri, iar negocierile se anunță dificile, pentru că statele membre sunt împărțite între ținte neschimbate și excepții cu reguli de genul ”produs în Europa”.

Pe fundal, industria auto europeană este deja sub presiune. Un producător cu aproape un sfert din piață a anunțat închiderea unei fabrici importante din Germania, în contextul costurilor mari și al competiției chineze. Iar efectele se văd în toată economia europeană, inclusiv în România, legată direct de industria auto din Germania.

La nivel european, sectorul auto înseamnă 7% din PIB și aproximativ 14 milioane de locuri de muncă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













