Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, după modelul Maduro. Ce exclude Berlinul

Stiri externe
06-01-2026 | 17:05
medvedev merz
Colaj foto: Getty

Berlinul l-a criticat pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev după ce acesta a descris o posibilă capturare a cancelarului Friedrich Merz ca fiind o „răsturnare de situație”, excluzând în același timp măsuri suplimentare de securitate.

autor
Alexandru Toader

Guvernul german a condamnat comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev (foto, stânga), care sugera o ipotetică capturare a cancelarului Friedrich Merz (foto, dreapta), după modelul în care SUA l-au extras pe președintele venzuelean, dar a declarat că nu vede niciun motiv pentru a înăspri măsurile de securitate în urma acestor declarații.

Agenția de stat rusă TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, l-a întrebat pe Dmitri Medvedev: „Vă puteți imagina, chiar și în cadrul previziunilor dvs. incredibile, o astfel de operațiune specială împotriva liderului, să zicem, Germaniei?”

Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus că, după evenimentele recente din Venezuela, își poate „imagina destul de bine” operațiuni similare desfășurate împotriva liderilor altor țări, inclusiv Merz, potrivit Kyiv Post.

Într-o declarație, Medvedev a descris posibila răpire a celui pe care l-a numit „neo-nazistul Merz” ca fiind o „răsturnare de situație” și a afirmat că un astfel de scenariu are „un anumit grad de realism”.

Citește și
caracas bombardat
Reacția Rusiei, care a atacat Ucraina, dar este aliata Venezuelei, după ce SUA l-au capturat pe Maduro

„Răpirea aceluiași neo-nazist Merz ar putea fi o mare întorsătură de situație în această serie de carnaval. Nimic nu ne mai poate surprinde aici. Există un sâmbure de realism într-un astfel de scenariu. Există motive pentru a-l urmări penal chiar și în Germania. Așadar, nu va fi păcat. Mai ales că burghezii suferă fără motiv”, a spus el.

„Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări”, a declarat Sebastian Hille, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, la Berlin.

Hille a spus că guvernul nu consideră comentariile lui Medvedev ca fiind un motiv pentru întărirea securității cancelarului.

„Măsurile de securitate existente s-au dovedit eficiente și oferă protecție adecvată situației specifice și nivelului de amenințare cu care se confruntă cancelarul”, a spus el, adăugând că Merz este „bine și fiabil protejat”.

El a lăudat, de asemenea, ofițerii Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania responsabili cu protecția apropiată, descriindu-i ca fiind „printre cei mai buni din lume”.

Declarațiile lui Medvedev au urmat rapoartelor potrivit cărora forțele americane au efectuat atacuri asupra instalațiilor militare din Caracas și l-au reținut pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Autoritățile americane nu îl recunosc pe Maduro ca președinte legitim al Venezuelei și l-au acuzat pe acesta și pe Flores de conspirație în presupuse activități de „narcoterorism”, inclusiv trafic de cocaină și infracțiuni legate de arme.

„Nu se pune problema unei „tranziții pașnice și democratice” a puterii în Venezuela, iar încercarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor femei bătrâne și răutăcioase, precum Chapoklyak, de a prezenta din nou negrul ca alb este complet inutilă. Agresiunea este agresiune”, a adăugat Medvedev.

Sursa: Kyiv Post

Etichete: germania, Dmitri Medvedev, Friedrich Merz,

Dată publicare: 06-01-2026 17:05

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”
Stiri externe
Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”

Operaţiunea SUA din Venezuela ar putea deschide calea unor acţiuni similare care să vizeze şi alţi lideri ai lumii, a declarat duminică fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

Reacția Rusiei, care a atacat Ucraina, dar este aliata Venezuelei, după ce SUA l-au capturat pe Maduro
Stiri externe
Reacția Rusiei, care a atacat Ucraina, dar este aliata Venezuelei, după ce SUA l-au capturat pe Maduro

Reacții din Rusia au venit imediat după ce capitala Venezuelei, Caracas, a fost bombardată în primele ore ale zilei de sâmbătă de către Armata SUA. O reacție dură a avut și Dmitri Medvedev, fotul președinte al Federației Rusiei.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Top citite
1 busuioc sub perna
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se pune busuioc sub pernă în 2026 pentru a-ți visa ursitul. Ce fel de busuioc se pune sub pernă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 6 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Ziua de Bobotează vine cu vești bune pentru zodii
3 Noa Thévenot El Kaim Billah
Facebook // FC Sochaux-Montbéliard
Stiri externe
Fiul unui conducător de la FC Sochaux, de 14 ani, a murit în incediul din Crans-Montana. „Suferinţă de nedescris”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Ianuarie 2026

48:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28