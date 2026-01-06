Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, după modelul Maduro. Ce exclude Berlinul

Berlinul l-a criticat pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev după ce acesta a descris o posibilă capturare a cancelarului Friedrich Merz ca fiind o „răsturnare de situație”, excluzând în același timp măsuri suplimentare de securitate.

Guvernul german a condamnat comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev (foto, stânga), care sugera o ipotetică capturare a cancelarului Friedrich Merz (foto, dreapta), după modelul în care SUA l-au extras pe președintele venzuelean, dar a declarat că nu vede niciun motiv pentru a înăspri măsurile de securitate în urma acestor declarații.

Agenția de stat rusă TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, l-a întrebat pe Dmitri Medvedev: „Vă puteți imagina, chiar și în cadrul previziunilor dvs. incredibile, o astfel de operațiune specială împotriva liderului, să zicem, Germaniei?”

Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus că, după evenimentele recente din Venezuela, își poate „imagina destul de bine” operațiuni similare desfășurate împotriva liderilor altor țări, inclusiv Merz, potrivit Kyiv Post.

Într-o declarație, Medvedev a descris posibila răpire a celui pe care l-a numit „neo-nazistul Merz” ca fiind o „răsturnare de situație” și a afirmat că un astfel de scenariu are „un anumit grad de realism”.

„Răpirea aceluiași neo-nazist Merz ar putea fi o mare întorsătură de situație în această serie de carnaval. Nimic nu ne mai poate surprinde aici. Există un sâmbure de realism într-un astfel de scenariu. Există motive pentru a-l urmări penal chiar și în Germania. Așadar, nu va fi păcat. Mai ales că burghezii suferă fără motiv”, a spus el.

„Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări”, a declarat Sebastian Hille, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, la Berlin.

Hille a spus că guvernul nu consideră comentariile lui Medvedev ca fiind un motiv pentru întărirea securității cancelarului.

„Măsurile de securitate existente s-au dovedit eficiente și oferă protecție adecvată situației specifice și nivelului de amenințare cu care se confruntă cancelarul”, a spus el, adăugând că Merz este „bine și fiabil protejat”.

El a lăudat, de asemenea, ofițerii Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania responsabili cu protecția apropiată, descriindu-i ca fiind „printre cei mai buni din lume”.

Declarațiile lui Medvedev au urmat rapoartelor potrivit cărora forțele americane au efectuat atacuri asupra instalațiilor militare din Caracas și l-au reținut pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Autoritățile americane nu îl recunosc pe Maduro ca președinte legitim al Venezuelei și l-au acuzat pe acesta și pe Flores de conspirație în presupuse activități de „narcoterorism”, inclusiv trafic de cocaină și infracțiuni legate de arme.

„Nu se pune problema unei „tranziții pașnice și democratice” a puterii în Venezuela, iar încercarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor femei bătrâne și răutăcioase, precum Chapoklyak, de a prezenta din nou negrul ca alb este complet inutilă. Agresiunea este agresiune”, a adăugat Medvedev.

