Încă o companie importantă anunță concedieri în România. Elimină peste 600 de poziții în țară

Aumovio, companie specializată în dezvoltarea și producția de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania și listată pe bursă în septembrie, a anunțat concedieri în România.

Aumovio România va reduce personalul cu 641 de angajați în trei dintre unitățile sale din țară. Compania explică decizia ca fiind parte a unui plan global de optimizare a operațiunilor și de reorientare strategică.

„Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței, am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții din țară, respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara”, au transmis pentru Profit.ro reprezentanții Aumovio România.

Aumovio reduce personalul în România

„Activitățile planificate au impact asupra tuturor sectoarelor de activitate ale companiei și asupra organizației AUMOVIO Operations & Technology (AOT). În România acestea se referă la activitățile specifice ariilor de afaceri User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility, AUMOVIO Operations & Technology (AOT)", mai spun cei de la Aumovio.

„Vom aplica măsurile într-o manieră responsabilă din punct de vedere social și ne propunem să avem majoritatea activităților implementate până la finalul anului 2026”. Reprezentanții Aumovio au mai precizat pentru Profit.ro că „am început procesul de informare a angajaților din domeniul de cercetare și dezvoltare cu privire la măsurile planificate și reducerile de personal corespunzătoare în conformitate cu procedurile locale și prevederile legale”, au mai spus ei.

În ceea ce privește salariile compensatorii, compania a anunțat că, potrivit contractului colectiv de muncă, angajații concediați vor beneficia de aceste indemnizații, al căror număr variază între 1 și 6, în funcție de vechimea în firmă. În plus, angajații cu vârsta peste 50, respectiv 55 de ani, precum și cei care fac parte din categorii vulnerabile, vor primi suplimentar între 1 și 2 salarii compensatorii, conform aceluiași contract, potrivit analistului Doru Șupeală.

Reprezentanți români se alătură Consiliului de Supraveghere

Unitățile Aumovio din România se numără printre puținele din rețeaua globală care au reprezentanți în Consiliul de Supraveghere. Astfel, Radu-Ioan Catanet, Inginer Sisteme la centrul Aumovio din Timișoara, și Ionuț-Sergiu Istrați, Inginer Mecanic la unitatea din Iași, s-au alăturat membrilor din Germania și Ungaria în acest for de supraveghere.

Aumovio România, oficial înființată pe 2 septembrie, are aproximativ 13.000 de angajați și a preluat de la Continental AG patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) și două unități de producție (Sibiu și Timișoara). Poziția de Head of Country este ocupată de Liviu Bălan, fost conducător al diviziei Automotive a Continental România.

În cele două unități de producție și în cele patru centre R&D, Aumovio România dezvoltă și produce senzori, afișaje, sisteme de frânare și soluții pentru confort, destinate unei game variate de platforme de arhitectură, precum și sisteme de asistență pentru mobilitate conectată și autonomă.

Compania raportează vânzări și profit în creștere

Primul raport financiar al Aumovio – companie devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – a evidențiat recent prima creștere a profitabilității, comparativ cu anul precedent, când făcea parte din Continental. Producătorul de componente pentru industria auto, care deține în România patru unități de producție și centre de cercetare-dezvoltare, a raportat vânzări de 14,1 miliarde euro în primele nouă luni ale anului, în scădere cu 4,2% față de aceeași perioadă din 2024, și 4,5 miliarde euro în trimestrul al treilea, marcând un declin de 6,4%.

Valoarea EBIT ajustat a scăzut în trimestrul trei, ultimul înainte de listarea pe bursă, până la 150 milioane euro (-30,2%), dar pe parcursul tuturor celor trei trimestre se menține la un nivel ridicat, cu o creștere totală de 146%, ajungând la 409 milioane euro.

Marja EBIT ajustată în primele nouă luni a fost de 2,9%, însă pe ultimele 12 luni a variat între 1,1% și 4,5%. Compania estimează că, până la sfârșitul anului, vânzările vor ajunge între 18 și 19 miliarde de euro. Aumovio explică aceste rezultate printr-o marjă brută mai mare, obținută ca urmare a optimizării mixului de produse și a măsurilor de raționalizare a portofoliului. De asemenea, reducerea costurilor fixe, generată de programele de eficiență în cercetare-dezvoltare, vânzări, logistică și administrare, a contribuit semnificativ la performanța companiei.

„Primele nouă luni, precum și al treilea trimestru ne-au dovedit puterea de companie independentă. Avem încredere în strategia noastră, în oamenii noștri și în capacitatea noastră de a modela viitorul mobilității. Managementul nostru activ al portofoliului și execuția continuă a inițiativelor de performanță rămân factori cheie ai rezilienței și succesului nostru viitor”, a declarat CEO-ul Aumovio, Philipp von Hirschheydt.

Aumovio menționează că producția globală de autoturisme și vehicule comerciale ușoare a crescut în trimestrul al treilea al anului cu aproximativ 4%, ajungând la circa 22,5 milioane de unități, dintre care 3,6 milioane (+1%) au fost realizate în Europa. În America de Nord, producția a atins aproximativ 3,9 milioane de unități (+5%), în timp ce China a înregistrat cea mai puternică creștere, cu aproximativ 8 milioane de unități (+10%). Regiunea Asia-Pacific a ajuns la 5,9 milioane de unități (+1%). Totuși, compania subliniază că trimestrul al treilea a fost marcat de un mediu „persistent dificil”.

Segmentele de business înregistrează evoluții diferite

Pe segmente de business, vânzările Aumovio au evoluat diferit: zona de Contract Manufacturing a înregistrat cea mai mare scădere, în timp ce segmentul User Experience a avut cea mai stabilă performanță. Segmentul Mobilitate autonomă (AM) a raportat vânzări de 2,4 miliarde de euro, în scădere cu 2,2% față de anul precedent, ca urmare a dificultăților de pe piață, a deconsolidării unor unități de afaceri și a efectelor valutare negative. Totuși, profitabilitatea s-a îmbunătățit, pierderea EBIT ajustată fiind redusă la 10,0 milioane de euro.

Segmentul Architecture and Network Solutions (ANS) a înregistrat vânzări ajustate de 3,8 miliarde de euro, marcând o scădere de 9,4% față de anul precedent, în timp ce EBIT ajustat a scăzut la 174 milioane de euro, de la 217 milioane de euro în anul precedent.

Segmentul Safety and Motion (SAM) a rămas stabil, cu vânzări ajustate de 5,6 miliarde de euro, marcând o ușoară scădere de 1,9% față de anul precedent. Zona de business User Experience (UX) și-a menținut stabilitatea, cu vânzări ajustate de 2,3 miliarde de euro, în scădere cu 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce EBIT ajustat a crescut cu 5,0 milioane de euro.

În schimb, segmentul Contract Manufacturing (CM) a înregistrat vânzări ajustate de 107 milioane de euro, în scădere semnificativă, cu 41,8% față de perioada similară din 2024, iar EBIT ajustat a fost negativ, de -2,0 milioane de euro, comparativ cu 4,0 milioane de euro în primele nouă luni ale anului trecut.

