Ce a primit de la Moș Crăciun președintele României, Nicușor Dan

06-01-2026 | 17:05
Nicusor Dan
Întrebat cum a petrecut sărbătorile, Nicușor Dan a spus că „vreo două zile” a fost cu colinda în ambele locuri de unde sunt părinţii săi, la Făgăraş şi Ilieni, iar Moş Crăciun „a venit tot acolo”, după care a mers „undeva la munte” împreună cu familia.

Sabrina Saghin

Întrebat ce i-a adus Moş Crăciun, Nicuşor Dan a răspuns râzând că a primit mănuşi şi şosete. Declaraţiile au fost făcute la bordul avionului Spartan, cu care şeful statului s-a deplasat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de Voinţă, de la Paris.

„Tata e din Făgăraş, mama din Ileni, la vreo zece kilometri şi am fost cu colinda şi-ntr-o parte şi-n alta, vreo două zile, inclusiv Moş Crăciun a venit tot acolo, ne-a prins la una din locaţii, iar apoi am fost undeva la munte”, a răspuns Nicuşor Dan, întrebat cum a petrecut sărbătorile de iarnă.

Şeful statului a dezvăluit, răspunzând altei întrebări, că a primit de la Moş Crăciun mănuşi şi şosete.

Care este mâncarea preferată a șefului statului

Întrebat care a mâncarea sa preferată de Crăciun, Nicuşor Dan a răspuns: „Tot timpul ciolan cu fasole”. Despre dulciurile pe care le preferă, preşedintele a spus amuzat că încearcă să se menţină.

În ceea ce priveşte petrecerea de Revelion, Nicuşor Dan a spus că a stat până la ora 3.00.

„Am stat până la ora trei şi asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi. Am fost cu mai mulţi părinţi şi copii şi trăgeau copiii de noi să mai stăm”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de Voinţă, de la Paris, unde s-a deplasat cu un avion Spartan, la bordul căruia a făcut declaraţiile respective.

