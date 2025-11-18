Piața auto își revine după luni de scăderi. Producătorii atrag clienții cu reduceri masive

După un început de an slab, industria auto și-a revenit ușor, în lunile de toamnă. În octombrie, cererea, sprijinită în special de programul Rabla, a crescut cu 11%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu stocuri mari în magazine, producătorii au pus pe masă oferte atractive, încercând să compenseze sumele mai mici din programul guvernamental.

Cu funcții interactive și aplicații menite să ne facă drumurile mai ușoare, producătorii auto continuă să investească în tehnologia electrică.

Piața auto își accelerează revenirea

După luni cu scăderi spectaculoase, piața și-a revenit ușor în ultima perioadă. În luna octombrie au fost înmatriculate în jur de 12.700 de mașini, cu peste 11% peste luna similară din 2024.

Alex Seremet, purtător BMW România: „Până acum piața a așteptat începerea programului Rabla, Rabla Plus. Acum, când programul e funcțional, s-a dat drumul la piață. A existat un efort special din partea dealerilor de a construi oferte pentru a compensa întârzierea programului.”

Importatorii reduc prețurile masiv

Cu alte cuvinte, din cauza întârzierilor programului Rabla, importatorii s-au trezit cu stocuri mari de mașini, motiv pentru care reduc prețurile pentru a încuraja oamenii să cumpere din modelele disponibile. În funcție de motorizare și de campania dealerilor, reducerile pornesc de la 3.500 de euro și pot ajunge până la 9.000 pentru autoturismele mai scumpe.

Florin Fieraru, reprezentant vânzări Mazda: „Este primul an când avem oferte atât de generoase, tocmai pentru că anul acesta au avut loc foarte multe fluctuații și instabilitate politică.”

Vânzările de mașini electrice se relansează

Corespondent PROTV: „Anul 2025 a fost un an de cotitură pentru producătorii auto. Aceștia au fost obligați să lanseze pe piață mașini noi care să emită, în medie, mai puțin dioxid de carbon. Iar aceste cerințe europene vin în condițiile în care automobilele electrice se vând mai greu. În România, industria auto a devenit baza economiei, fiind unul dintre cei mai mari contributori la PIB.”

Autoturismele pur electrice au înregistrat în luna octombrie o creștere de 80%, față de aceeași lună din 2024, și au ajuns la o cotă de piață de 8%, aproape dublu față de anul trecut. La fel de bine au mers vânzările pentru mașinile mild-hybrid, full-hybrid sau plug-in hybrid.

