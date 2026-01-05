Gerul i-a învins. Trei din cei cinci temerari care s-au aruncat să găsească crucile aruncate în apă au abandonat cursa

05-01-2026
Suntem în ajun de Bobotează, și în toate bisericile din țară s-au făcut pregătiri.

Ina Popescu

La Hârșova, Arhiepiscopul Teodosie a sfințit apele Dunării și a aruncat trei cruci în valuri. Mai mulți tineri curajoși au răspuns provocării tradiționale, și au sărit în apa rece ca gheața!

Cinci temerari s-au aruncat în apă, la Hârșova, după cele trei cruci aruncate de arhiepiscopul Teodosie, dar din cauza temperaturii insuportabile, trei dintre ei au abandonat cursa şi s-au întors la mal. Ceilalți doi, un înotător profesionist și un localnic, au reușit să le recupereze.

Luni, în curtea Arhiepiscopiei Tomisului au fost aduse 25 de butoaie umplute cu apă pe care preoții au sfințit-o. În total, anul acesta sunt pregătite 130 de tone de Agheasmă Mare pentru sărbătoarea Botezului Domnului. Mai bine de 100 de voluntari au etichetat zilele trecute peste 300.000 de sticle și au lucrat în trei schimburi pentru ca totul să fie gata la timp.

Slujba de Bobotează va avea loc marți, de la ora 7:30, la Catedrala Arhiepiscopală, urmată de procesiunea până în Portul Turistic Tomis, unde vor fi aruncate cele trei cruci în mare. La eveniment sunt așteptați peste 15.000 de credincioși, atât localnici, cât și turiști, iar în zonă vor fi impuse restricții de trafic. Și la Galați sunt așteptați mâine peste 8.000 de oameni.

Sărbătorile de iarnă se încheie, în calendarul creştin-ortodox, cu praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), prilej care, în satele bănăţene, este marcat de ritualuri religioase şi tradiţii populare ce îmbină sacralitatea cu obiceiurile comunităţii.

Se fac pregătiri pentru Bobotează în mai multe zone din țară. La Constanța, sute de mii de sticle pentru aghiazmă sunt etichetate de voluntari pentru ca marți să fie împărțite credincioșilor, iar butoaiele pentru sfințirea apei sunt deja pregătite.

Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul anului, este prăznuită pe 6 ianuarie și este precedată de Ajunul Bobotezei, zi cu o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși.  

Creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc au sărbătorit Boboteaza, ziua Botezului Domnului în râul Iordan și vizita celor trei magi la pruncul Iisus.

Creștinii ortodocși sărbătoresc luni Boboteaza, ziua Botezului Domnului Iisus în râul Iordan. Pentru catolici este Epifania.

