Gerul i-a învins. Trei din cei cinci temerari care s-au aruncat să găsească crucile aruncate în apă au abandonat cursa

La Hârșova, Arhiepiscopul Teodosie a sfințit apele Dunării și a aruncat trei cruci în valuri. Mai mulți tineri curajoși au răspuns provocării tradiționale, și au sărit în apa rece ca gheața!

Cinci temerari s-au aruncat în apă, la Hârșova, după cele trei cruci aruncate de arhiepiscopul Teodosie, dar din cauza temperaturii insuportabile, trei dintre ei au abandonat cursa şi s-au întors la mal. Ceilalți doi, un înotător profesionist și un localnic, au reușit să le recupereze.

Luni, în curtea Arhiepiscopiei Tomisului au fost aduse 25 de butoaie umplute cu apă pe care preoții au sfințit-o. În total, anul acesta sunt pregătite 130 de tone de Agheasmă Mare pentru sărbătoarea Botezului Domnului. Mai bine de 100 de voluntari au etichetat zilele trecute peste 300.000 de sticle și au lucrat în trei schimburi pentru ca totul să fie gata la timp.

Slujba de Bobotează va avea loc marți, de la ora 7:30, la Catedrala Arhiepiscopală, urmată de procesiunea până în Portul Turistic Tomis, unde vor fi aruncate cele trei cruci în mare. La eveniment sunt așteptați peste 15.000 de credincioși, atât localnici, cât și turiști, iar în zonă vor fi impuse restricții de trafic. Și la Galați sunt așteptați mâine peste 8.000 de oameni.

