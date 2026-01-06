Trei bărbați au spart geamurile unei case din Constanța. În urma scandalului, indivizii au fost reținuți. Care a fost motivul

Stiri actuale
06-01-2026 | 17:00
politie romania
Shutterstock

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după ce au intrat într-o curte din municipiul Constanţa, au făcut scandal şi au spart mai multe geamuri ale locuinţei. Poliţiştii au stabilit că totul s-a întâmplat pe fondul unui conflict mai vechi.

autor
Claudia Alionescu

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, marţi, că trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 22 şi 54 de ani, sunt cercetaţi pentru distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi violare de domiciliu.

”La data de 5 ianuarie, în jurul orei 12.50, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi intrat în curtea unui imobil din municipiul Constanţa, unde ar fi provocat distrugeri. Cu ocazia deplasării la faţa locului, poliţiştii au constatat că cele sesizate se confirmă, din primele cercetări rezultând faptul că, pe fondul unui conflict mai vechi, bărbaţii în cauză ar fi pătruns, fără drept, în interiorul curţii, unde ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică şi ar fi spart mai multe geamuri ale imobilului în cauză”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru luarea unor măsuri preventive.

O femeie cu cinci copii în mașină a căzut în râul Bistrița, în Vatra Dornei, după ce nu a adaptat viteza într-o curbă

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, scandal, indivizi, geamuri sparte,

Dată publicare: 06-01-2026 17:00

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Un bărbat din Dolj și-ar fi omorât soția în bătaie în ziua de Crăciun, apoi a chemat o asistentă. Femeia a sunat la 112
Stiri Socante
Un bărbat din Dolj și-ar fi omorât soția în bătaie în ziua de Crăciun, apoi a chemat o asistentă. Femeia a sunat la 112

Un bărbat de 68 de ani din județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că, în prima zi de Crăciun, și-a agresat soția. Ulterior, a chemat o asistentă medicală, dar victima nu mai prezenta semne vitale, iar asistenta a alertat Poliția.

Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în noaptea de Ajun, după un conflict între 20 de persoane, în județul Sibiu
Stiri Socante
Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în noaptea de Ajun, după un conflict între 20 de persoane, în județul Sibiu

Un bărbat a murit în urma unui conflict între mai multe persoane, într-o localitate din județul Sibiu. Victima a fost atacată cu diferite obiecte dure de un grup de indivizi. 

Femeie de 30 de ani din Hunedoara, ucisă în bătaie de partener. Suspectul, reţinut pentru omor
Stiri actuale
Femeie de 30 de ani din Hunedoara, ucisă în bătaie de partener. Suspectul, reţinut pentru omor

Un individ de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns în spatele gratiilor azi-noapte. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Top citite
1 busuioc sub perna
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se pune busuioc sub pernă în 2026 pentru a-ți visa ursitul. Ce fel de busuioc se pune sub pernă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 6 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Ziua de Bobotează vine cu vești bune pentru zodii
3 Noa Thévenot El Kaim Billah
Facebook // FC Sochaux-Montbéliard
Stiri externe
Fiul unui conducător de la FC Sochaux, de 14 ani, a murit în incediul din Crans-Montana. „Suferinţă de nedescris”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Ianuarie 2026

48:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28