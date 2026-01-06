Trei bărbați au spart geamurile unei case din Constanța. În urma scandalului, indivizii au fost reținuți. Care a fost motivul

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după ce au intrat într-o curte din municipiul Constanţa, au făcut scandal şi au spart mai multe geamuri ale locuinţei. Poliţiştii au stabilit că totul s-a întâmplat pe fondul unui conflict mai vechi.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, marţi, că trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 22 şi 54 de ani, sunt cercetaţi pentru distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi violare de domiciliu.

”La data de 5 ianuarie, în jurul orei 12.50, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi intrat în curtea unui imobil din municipiul Constanţa, unde ar fi provocat distrugeri. Cu ocazia deplasării la faţa locului, poliţiştii au constatat că cele sesizate se confirmă, din primele cercetări rezultând faptul că, pe fondul unui conflict mai vechi, bărbaţii în cauză ar fi pătruns, fără drept, în interiorul curţii, unde ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică şi ar fi spart mai multe geamuri ale imobilului în cauză”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru luarea unor măsuri preventive.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













