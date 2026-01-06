„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

Stiri externe
06-01-2026 | 16:42
Bulgari în magazine
AFP

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

autor
Claudia Alionescu

Sumele în euro introduse în bancomat pe 31 decembrie au fost retrase în totalitate, iar localnicii sunt nevoiți să se bazeze în principal pe leva pentru cumpărăturile de zi cu zi, relatează novinite.com.

Magazinele sunt însă complet pregătite să accepte atât euro, cât și leva, iar locuitorii pot folosi, de asemenea, carduri de debit sau serviciile Easypay pentru plăți.

Viceprimarul Yordan Glogov a declarat pentru Radioul Național Bulgar că utilizarea continuă a levei este de așteptat să persiste cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie.

Oamenii fac cumpărături peste tot cu leva. Până când își vor cheltui leva, lucrurile vor rămâne așa. Cei mai mulți probabil își vor schimba banii când vor fi plătite primele pensii în euro, ceea ce ar trebui să ajute”, a spus el.

Citește și
Euro
Cu ce probleme se confruntă bulgarii după ce au trecut la Euro. „Sunt clienți care se încurcă”

Glogov a mai menționat că situația bancomatului se îmbunătățește treptat, însă, deocamdată, locuitorii trebuie să își planifice cumpărăturile în consecință.

Probleme în lanț după aderarea Bulgariei la zona euro

O altă problemă cu care s-au confruntat de curând vecinii noștri a fost momentul în care mai multe bănci mari din Bulgaria au perceput ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro.

Bulgaria a trecut la euro în noaptea de Revelion, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

O femeie cu cinci copii în mașină a căzut în râul Bistrița, în Vatra Dornei, după ce nu a adaptat viteza într-o curbă

Sursa: novinite.com

Etichete: euro, Bulgaria, probleme,

Dată publicare: 06-01-2026 16:42

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro
Stiri externe
Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro

Mai multe mari bănci din Bulgaria percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro, abuz care completează lista dificultăților pe care vecinii noștri de la sud de Dunăre le reclamă în primele zile după 1 ianuarie, data adoptării oficiale a euro.

Cu ce probleme se confruntă bulgarii după ce au trecut la Euro. „Sunt clienți care se încurcă”
Stiri externe
Cu ce probleme se confruntă bulgarii după ce au trecut la Euro. „Sunt clienți care se încurcă”

Bulgaria a intrat în a patra zi de când a trecut oficial la euro, dar pregătirile pentru schimbarea oficială a monedei în orașele mai mici continuă în acest moment.

Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat
Stiri externe
Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut oficial la moneda euro, schimbare care a adus deja o serie de modificări importante pentru populație și mediul de afaceri.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderii europeni susţin Danemarca şi resping revendicarea Groenlandei de către Donald Trump: „Le vom apăra neîncetat”
Stiri externe
Liderii europeni susţin Danemarca şi resping revendicarea Groenlandei de către Donald Trump: „Le vom apăra neîncetat”

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez şi britanic Keir Starmer îşi exprimă marţi, într-o „Declaraţie comună”, susţinerea faţă de Danemarca.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Ianuarie 2026

48:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28