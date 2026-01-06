„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Sumele în euro introduse în bancomat pe 31 decembrie au fost retrase în totalitate, iar localnicii sunt nevoiți să se bazeze în principal pe leva pentru cumpărăturile de zi cu zi, relatează novinite.com.

Magazinele sunt însă complet pregătite să accepte atât euro, cât și leva, iar locuitorii pot folosi, de asemenea, carduri de debit sau serviciile Easypay pentru plăți.

Viceprimarul Yordan Glogov a declarat pentru Radioul Național Bulgar că utilizarea continuă a levei este de așteptat să persiste cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie.

„Oamenii fac cumpărături peste tot cu leva. Până când își vor cheltui leva, lucrurile vor rămâne așa. Cei mai mulți probabil își vor schimba banii când vor fi plătite primele pensii în euro, ceea ce ar trebui să ajute”, a spus el.

Glogov a mai menționat că situația bancomatului se îmbunătățește treptat, însă, deocamdată, locuitorii trebuie să își planifice cumpărăturile în consecință.

Probleme în lanț după aderarea Bulgariei la zona euro

O altă problemă cu care s-au confruntat de curând vecinii noștri a fost momentul în care mai multe bănci mari din Bulgaria au perceput ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro.

Bulgaria a trecut la euro în noaptea de Revelion, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

