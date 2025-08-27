Industria auto europeană declară imposibile obiectivele UE privind reducerea emisiilor de CO2. Soluții alternative propuse

27-08-2025 | 09:55
uzina auto
Liderii sectorului de producție european au lansat miercuri un semnal de alarmă privind fezabilitatea obiectivelor Uniunii Europene referitoare la reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor.

autor
Mihai Niculescu

Ținta de reducere cu 100% a emisiilor pentru autoturisme din 2035, nu poate fi atinsă, atrag atenția principalii constructori de autoturisme europeni, conform Reuters, preluat de Agerpres..

Această poziționare vine înaintea unei întâlniri cruciale programate pentru 12 septembrie între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorii companiilor din industria auto, menită să dezbată viitorul unei industrii aflate sub presiunea dublă a competiției chineze pe segmentul vehiculelor electrice și a tarifelor vamale americane.

Apel urgent către conducerea europeană

Într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen, președinții Asociației constructorilor europeni de automobile și Asociației furnizorilor europeni de componente auto și-au exprimat îngrijorările majore privind realismul țintelor actuale.

Semnatarii - directorul general Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, și Matthias Zink, director pentru grupuri motopropulsoare și șasiuri la Schaeffler AG - au subliniat că, deși rămân „angajați să atingă obiectivul UE referitor la emisii zero în 2050", provocările actuale fac imposibilă respectarea calendarului stabilit.

Obstacole majore în calea tranziției

Potrivit liderilor industriei, producătorii europeni se confruntă cu multiple provocări structurale: „o dependență aproape completă de Asia pentru baterii, precum și de o infrastructură de încărcare inegală, costuri mari de producție și tarifele vamale americane."

Cifrele actuale reflectă și ele dificultățile tranziției: autoturismele electrice reprezintă aproape 15% din noile autoturisme din UE, iar în cazul utilitarelor ponderea scade la doar 9%.

Obiective considerate nerealiste

Liderii auto susțin că blocul comunitar trebuie să depășească abordarea actuală, care prevede reducerea cu 55% a emisiilor de CO2 pentru autoturisme și cu 50% pentru utilitare până în 2030, comparativ cu nivelul din 2021, ajungând la 100% pentru ambele categorii până în 2035.

„Îndeplinirea țintelor rigide privind emisiile de CO2 ale autoturismelor și utilitarelor pentru 2030 și 2035, pur și simplu nu mai este fezabilă, în lumea de azi", au declarat categoric semnatarii scrisorii.

Propuneri pentru o abordare flexibilă

Reprezentanții industriei auto pledează pentru o strategie diversificată: „Automobilele electrice vor fi vârful de lance, dar trebuie să existe loc și pentru hibride plug-in, vehicule cu motoare cu combustie cu o eficiență ridicată, vehicule pe hidrogen și combustibili decarbonizați."

De asemenea, aceștia solicită revizuirea reglementărilor privind emisiile de CO2 ale camioanelor de mare tonaj și ale autobuzelor, argumentând că „obligațiile legale și penalitățile nu vor impulsiona tranziția."

Reacția industriei auto vine după ce, în martie, Comisia Europeană a acordat deja un răgaz suplimentar constructorilor auto pentru îndeplinirea țintelor de reducere a emisiilor de CO2, inițial stabilite pentru 2025.

Totodată, Partidul Popular European (PPE), cea mai importantă formațiune din Parlamentul European, a cerut Uniunii Europene să reconsidere planul de interzicere a vânzării de noi automobile cu motoare pe combustie începând din 2035.

Sursa: Agerpres

27-08-2025 09:49

